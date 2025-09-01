首程控股中期业绩亮眼：收入增速36% 资产融通同比增长69% 锚定机器人驱动的千亿新征程



香港，2025年8月31日 - (亚太商讯) - 港股上市公司首程控股有限公司（0697.HK）发布2025年中期业绩。在"资产运营+资产融通"双轮驱动下，公司交出了一份稳健增长与前瞻布局并举的成绩单：上半年营业收入达7.31亿港元，同比增长36%；归母净利润3.39亿港元，同比增长30%；毛利2.95亿港元，同比提升26%。 与此同时，公司继续延续高分红传统，据8月31日公开路演信息，首程2025年全年将累计派息11.59亿港元，并回购超过4,000万股股份，股息率近8%，位居港股市场前列。此外，首程控股手握80多亿元现金，为降低财务成本，已清偿所有银行贷款，有息负债率仅7.9%，财务结构稳健，为公司在当前环境下把握投资机遇提供了坚实保障与极高安全垫。 一、财务稳健，股东回报显著 上半年，首程控股在保持收入和利润稳步增长的同时，持续强化资本结构。公司总资产达143.5亿港元，AAA级信用评级已连续三年获得中诚信国际及联合资信维持。董事会办公室总经理康雨在接受媒体采访时表示："我们既要为股东创造长期增长潜力--首程各项业务正处于历史上最好的发展时期，如今才刚刚扬帆起航；同时也要保障股东回报的确定性--今年单是分红便接近 12 亿港元，持续的股份回购更彰显了管理团队对公司长期发展的坚定信心。"高分红与回购政策体现了公司与投资者长期共赢的态度。 值得关注的是，公司资产融通业务表现突出，上半年收入达到2.20亿港元，同比大增69%，已成为拉动整体业绩增长的重要引擎。通过与中国人寿共同设立的百亿级基础设施不动产股权投资平准基金，首程控股在REITs市场上持续深耕，已成长为国内最大产业投资方之一。公司先后完成了南方润泽/万国数据中心REIT、首农产业园REIT和华电清洁能源REIT的战略配售投资，覆盖数据中心、清洁能源等关键板块，实现了对全领域基础设施资产的系统化布局，进一步构建起从基金投资到资产退出的完整闭环能力。 同时，首程控股在股权投资方面也成果显著。公司通过旗下多支产业基金，投资布局了包括宇树科技、银河通用、星海图、云深处、松延动力、加速进化、云鲸等在内的头部机器人企业。此前，首程在理想汽车、地平线、找钢网、中科星图、士兰微等项目上已取得优异成绩，旗下股权投资基金已于今年年初实现超过三倍账面回报，并带来亮眼的退出收益。这一系列成功案例不仅验证了首程在产业投研上的前瞻眼光，也为市场预期未来机器人板块的投资回报提供了坚实参照。康雨表示："我们相信，随着机器人产业进入规模化落地阶段，首程布局的头部企业将为公司带来更高的资本回报和战略价值。" 二、机器人战略提速，打造产业全链条 如果说财务数据展现了首程控股的稳健基本盘，那么机器人业务则是公司面向未来最具想象力的增长曲线。作为国内最早系统性布局机器人产业的上市公司之一，首程控股正加速从单纯投资者向全链条服务商的角色转型。 通过百亿规模的北京机器人产业发展投资基金与旗下相关产业基金，公司已投资宇树科技、银河通用、松延动力、星海图、加速进化等数十家头部企业，覆盖人形机器人、核心零部件等关键领域。这一投资矩阵，奠定了首程控股在具身智能产业的前沿地位。 值得注意的是，公司在机器人产业链的上游也进一步补链强链。近日，首程宣布通过全资子公司首沃投资设立"机器人先进材料产业公司"，专注于电子皮肤、腱绳、轻量化 PEEK 材料等核心先进行业。这一举措不仅填补了产业链关键环节的空白，也有助于提升被投企业在触觉感知、柔性控制和轻量化等方面的技术性能，进一步完善以人形机器人为代表的全产业链生态。 在应用落地层面，公司正在推动机器人真正进入生产和生活场景。首程控股全资子公司--北京首程机器人科技产业有限公司，正在多维度布局机器人产业的全面应用。公司通过销售代理、融资租赁、二次开发等方式，打造了机器人领域的"滴滴"式供需对接平台，推动产业链上下游高效协同。康雨表示，首程将进一步搭建机器人应用平台，定位于机器人综合解决方案提供商，以"链主企业"的身份整合产业链资源，集中采购生态内企业的优质产品，并从点到面推广至B端、B2C及C端等重点场景，全面释放产业应用潜力。也为首程控股的股东们带来较好的股东回报。 目前，首程的机器人产业化布局已初见端倪。与阿尔特汽车的战略合作，意味着机器人将深度参与汽车全产业链的产线组装、智能检测和电动化生产，推动"机器人+汽车"的跨界融合。在智慧交通领域，公司与万勋科技联合打造的成都环贸ICD自动充电体验站已经投入使用，实现了机器人在新能源车主服务中的规模化应用。在医疗健康领域，北京大学首钢医院已引入首程机器人生态中签约企业研发的术锐手术机器人，用于临床手术与训练教学，标志着国产手术机器人正加速走向商业化应用，并在高端医疗装备领域实现突破。 今年8月，在北京举办的首届世界人形机器人运动会上，首程控股投资的多家企业集体亮相，斩获37枚奖牌（其中12金14银11铜），充分展示了中国机器人企业在运动控制与智能交互方面的快速进步。与此同时，公司在"冰丝带"场馆外开设的"首程机器人科技体验店"，成为赛事期间最受关注的展区之一，不仅面向公众展示人形与服务机器人，还提供互动体验，推动机器人从专业赛道走向大众生活。 更具前瞻性的是，首程控股正在探索"机器人4S店"模式，计划打造集展示、销售、维修与体验于一体的零售服务体系。康雨表示："在今年的机器人运动会上，我们仅用200平方米的快闪店，就实现了日均流水超过3万元，这充分反映了公众对机器人应用的热情与期待。正如当年的新能源汽车需要4S渠道普及一样，机器人同样需要服务网络，才能真正走进千家万户。未来，我们希望让个人、家庭和企业等用户，都能在店内体验、试戴、试驾、采购或租赁各类机器人，并享受到完善的售后与维修服务。通过这一模式，我们将打通机器人产业的'最后一公里'，推动机器人真正融入日常生活。" 三、机器人应用前景广阔，中国土壤孕育全球领军企业 在全球范围内，机器人产业正经历从"能跑能跳能表演"到"能理解、会推理、能干活"的关键跃迁。据高工机器人产业研究所（GGII）预测，2025 年全球人形机器人市场规模将达到约 63 亿元人民币，2030 年接近 640 亿元，2035 年有望突破 4000 亿元。康雨认为，未来三至五年，机器人将在工业制造、医疗健康、智慧养老、消费服务等领域大规模落地。 她指出："中国不仅有政策的支持和资本的投入，更有全球独特的应用场景，这为机器人产业的快速商业化提供了最佳土壤。首程控股的使命，是通过资本与场景的结合，把前沿技术真正推向规模化应用。" 首程控股正是在这片土壤上的深耕者。公司已形成涵盖上游-中游-下游 的完整产业链布局：上游：通过全资子公司设立"机器人先进材料产业公司"，专注电子皮肤、腱绳、轻量化 PEEK 等核心材料，同时联合研发、孵化新技术，补齐产业链短板；中游：通过旗下相关产业基金投资宇树科技、银河通用、松延动力、星海图、加速进化等头部企业，覆盖人形机器人本体及关键零部件；下游：推动场景落地，已在阿尔特汽车产线、成都环贸 ICD 自动充电站、北京大学首钢医院手术机器人、机器人科技体验店等真实环境实现应用，并正在探索"机器人 4S 店"模式。 康雨强调："我们的使命，是通过资本、材料、技术与场景的结合，把前沿技术真正推向规模化应用。" 四、展望未来：迈向千亿市值征程 随着AI和机器人产业全面进入"应用兑现"的新阶段，首程控股正站在产业爆发的前沿。凭借稳健的资产运营、前瞻的产业布局和持续兑现的股东回报，公司正在稳步迈向千亿市值的长期目标。 康雨总结道："机器人是新时代的智能基础设施。首程控股不仅要做产业投资者，更要成为全链条的推动者与服务商。我们有信心依托资金、资本与场景的联动优势，引领中国机器人产业走向新的高度。" Posted by All Way Success Company Limited for Shoucheng Holdings www.shouchengholdings.com [HKSE:0697, FRA:SHVA, OTCPK:SHNHF]



话题 Press release summary



部门 Enterprise IT, Funds & Equities, Venture Capital & PE, 数字, Artificial Intel [AI], Automation [IoT], FinTech

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

