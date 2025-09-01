Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Monday, September 1, 2025
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Monday, 1 September 2025, 09:00 HKT/SGT
来源 Shoucheng Holdings
首程控股官宣成立机器人先进材料产业公司 完善以人形机器人为代表的全产业链生态布局

香港，2025年9月1日 - (亚太商讯) - 2025年8月31日，首程控股有限公司（0697.HK，以下简称"首程控股"）发布公告，宣布旗下全资子公司首沃投资控股有限公司拟设立机器人先进材料产业有限公司（以下简称"先进材料产业公司"）。该公司将专注于机器人产业上游关键材料的研发与产业化，标志着首程控股在机器人全产业链战略布局中迈出坚实一步。

先进材料产业公司将重点聚焦电子皮肤、腱绳、轻量化PEEK等核心材料，围绕产业化推进展开投资、联合研发与项目孵化。通过与科研机构及产业伙伴的深度合作，公司不仅将补齐机器人在性能与成本控制上的关键短板，还将推动材料技术的突破与应用落地。此举既是首程控股在机器人产业上游的重要延伸，也是完善以人形机器人为代表的全产业链生态的重要一环。

根据首程控股2025年半年报，公司已逐步构建起覆盖上游材料—中游本体与核心零部件—下游应用场景的完整产业链版图：

上游：以先进材料产业公司为抓手，围绕电子皮肤、腱绳、轻量化PEEK等关键环节，展开投资、联合研发与产业孵化，不仅补齐性能与成本控制短板，也为产业链上下游企业提供配套支撑，提升整体生态竞争力。

中游：依托首程旗下相关产业基金，系统性投资布局宇树科技、银河通用、松延动力、星海图、加速进化等头部企业，涵盖人形机器人本体、运动控制、感知交互、智能算法等核心领域。通过资本赋能与产业协同，推动企业加快技术突破并实现商业化落地。

下游：积极推动机器人在智慧交通、医疗健康、智能制造等重点领域的场景应用，打造示范效应。例如，与万勋科技联合研发的成都环贸ICD自动充电站已投入应用，签约企业术锐手术机器人于北京大学首钢医院主导完成手术治疗……与此同时，公司还将于今年国庆期间在北京融石广场正式开放首家"机器人4S店"，长期面向公众展示与销售机器人产品，打造集体验、应用与消费于一体的创新窗口，助力机器人从"产业化"走向"消费化"。

首程控股表示，未来将通过资本、技术与场景的全链条协同，全面提升在全球机器人产业链的整合力与影响力，助力我国机器人产业实现自主可控、加快发展，为建设科技强国贡献力量。

Posted by All Way Success Company Limited for Shoucheng Holdings www.shouchengholdings.com [HKSE:0697, FRA:SHVA, OTCPK:SHNHF]



话题 Press release summary

部门 Enterprise IT, Funds & Equities, Venture Capital & PE, 数字, Artificial Intel [AI], Automation [IoT], FinTech
