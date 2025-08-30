环球新材国际亚太总部在杭盛大启动 见证全球化整合新里程

杭州, 2025年8月30日 - (亚太商讯) - 8月29日，环球新材国际控股有限公司（股票代码：6616.HK，以下简称"环球新材国际"）在杭州西子宾馆隆重举办亚太总部启动仪式。杭州市、柳州市政府代表以及环球新材国际来自全球的员工代表、合作伙伴、投资人和企业代表等数百位嘉宾受邀出席主题为"众行致远，璀璨新程"的隆重仪式，共同见证这一具有里程碑意义的时刻。

（图片："众行致远 璀璨新程"亚太总部启动仪式活动现场）

本次亚太总部的正式启用，是环球新材国际继成功完成对默克表面解决方案业务SUSONITY收购后，全球化布局的重要里程碑。新总部将依托杭州创新高地和长三角产业集群优势，进一步整合中、德、韩、美、日五国资源，打造面向全球高端市场的研发创新和业务协同平台，助力企业迈向"全球新材料科技平台型企业"的战略目标。

此次活动促成SUSONITY、CQV与七色珠光三大管理团队首次齐聚，共同访问中国桐庐、柳州及韩国生产基地，标志着环球新材国际的全球化整合迈入全新阶段，也为未来多方深化理解、加强协作、共促融合奠定了坚实基础。多元文化与管理理念的交融，将进一步激发协同效应，加速公司在全球高端市场的布局拓展与创新升级。

（图片：环球新材国际董事局主席兼行政总裁苏尔田）

环球新材国际董事长苏尔田在致辞中表示："今天，我们不仅见证了中德企业的深度融合，更开启了中国新材料企业全球化发展的新篇章。亚太总部落地杭州，将成为我们链接全球创新、服务全球客户、共创产业未来的战略支点。我们衷心感谢广西壮族自治区、浙江省等各级政府主管部门长期以来的悉心关注与坚定信任，在战略规划、运营管理、融资支持等关键领域给予有力帮扶，不仅推动亚太总部与桐庐合成云母项目高效落地，更为我们的稳健发展注入了坚实底气与强劲动能。"

依托在合成云母和珠光材料领域全球领先的实力，环球新材国际将通过"研发创新+跨国并购"的双引擎，整合中、美、德、日、韩的全球研发与产业网络，为客户提供全面和创新的服务。环球新材国际将与SUSONITY灵活整合，解锁协同效应与增长潜力，实现技术、市场、品牌、供应链、团队的全方位升级，完善表面材料全场景布局，在汽车、化妆品、工业等高端领域确立领先地位，打造全球新材料科技生态平台。

（图片：环球新材并购SUSONITY交割仪式；左为环球新材国际董事局主席兼行政总裁苏尔田，右为默克集团家族董事会主席约翰内斯·拜卢Johannes Baillou）

未来，环球新材国际将以亚太总部为新起点，持续加大研发投入，推进功能性材料的创新应用，积极推动行业标准制定，助力绿色转型与高质量发展。公司将继续深化与全球客户、合作伙伴的战略协作，共同开创中国新材料产业全球引领、融合共赢的崭新篇章。

关于环球新材国际 (GNMI)

环球新材国际控股有限公司（环球新材国际，股票代码：6616.HK）成立于 2011 年，是全球最大的珠光颜料制造商。公司总部位于中国广西，并在香港证券交易所上市。公司2024年的备考合并净收入为人民币 47.76 亿元（约合 6.15 亿欧元）。环球新材国际拥有约2,000 名员工，其主要生产基地分布在中国、韩国、德国、日本和美国。公司旗下拥有 Chesir、CQV 和 Susonity 等品牌，提供全方位的解决方案——从高质量的高端产品到采用尖端技术制造的标准产品。 GNMI 拥有一系列基于天然云母、合成云母、玻璃鳞片、氧化硅、氧化铝和铝的珠光颜料产品以及合成云母产品，为高性能材料、化妆品、汽车和工业应用提供高质量的解决方案。

