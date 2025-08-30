国美零售2025年上半年业绩显著改善 债务化解实现突破 战略转型加速发力

香港, 2025年8月29日 - (亚太商讯) – 国美零售控股有限公司（香港联合交易所代号：493.HK，"国美零售"或"公司"，及其子公司，统称"集团"），今天公布其截至2025年6月30日止六个月("报告期")未经审计之六个月业绩。

聚焦主业巩固边界 债务化解实现突破

2025年上半年，外需环境复杂严峻，国内仍存在结构性矛盾，内需回暖幅度有限，本集团所属行业展现出一定的复兴迹象，但仍处筑底阶段。不过，自去年四季度起，国家政策转为积极，陆续出台了多项重要刺激政策，其效果在2025年上半年进一步释放，受益于政策推动，报告期内本集团收入、利润等指标明显改善。报告期内，集团录得销售收入为人民币297百万，同比增长75.74%；毛利为人民币20百万元，同比上升11.11%；归属于母公司拥有者应占亏损为人民币1,346百万元，同比下降69.63%。

2025年上半年，国内经济增长达成预期目标，政策端持续发力，消费领域以旧换新、设备更新等刺激措施延续并扩大范围，促进家电等耐用品消费增速回暖，行业筑底复甦迹象已经初显。报告期内，集团在加盟模式创新、汽车体验馆等转型项目与新兴业务上加速发力，各有进展；债务处置工作有序推进，报告期内，本集团积极与金融机构、供应商、可转换债券持有人等多方债权人磋商债务解决方案，通过债转股协商、加盟拓展、与银行洽谈债务处置方案、非核心资产处置出售等方式逐步减轻债务负担，并在报告期内取得明显进展，为后续持续经营奠定坚实基础

持续推进轻资产模式 战略成效逐步显现

国美零售坚持"轻资产、重运营、强管控、可复制"战略，聚焦"销售、收入、正现金流"，借助供应链优势，优化经营模式与细节，为加盟类加盟赋能。加盟方面，继续扩大向加盟商开放品牌授权，聚焦供应链模式创新，协助加盟商拓展市场，规避高额自建成本，将资源精准投放到品牌建设与用户体验上。类加盟方面，继续加力以股权合作为导向的模式，以"单店加盟"为主要形式，以"城市体验馆"展示为核心，构建泛家电及周边加盟网络。通过供应链赋能，轻资产运营，精细化管理，打造场景化数字营销新模式。

新业务落地提速 汽车体验馆正式运营

国美零售积极培育新增长点，首家国美车市智能汽车体验馆西坝河店于2025年4月29日正式开业，标志着集团正式进入汽车流通领域。该体验馆已吸引几十家主流新能源品牌入驻，初步验证集约化运营模式在降低单店成本、提升获客效率方面的潜力，幷获得部分汽车企业的响应与合作。

展望未来，2025年是国家"十四五"规划的收官之年，同时，中央政治局会议更是将"十五五"规划的制定在今年下半年提前开启，以尽快布局内需的复苏，预期下半年国家层面将有更多更重大的政策利好。

国美零售管理层表示："尽管本集团在过去几年经历了极为困难的时期，但管理层始终积极应对，未曾松懈。通过持续的努力，本集团在报告期内实现了业绩首次回升，在战略转型升级与探索新业务方面也有实质进展，下半年我们将继续全力以赴，力求尽快走出困境，为进一步复苏创造条件。"

关于国美零售控股有限公司

国美零售控股有限公司于2004年7月在香港联交所上市(股份代号：493)。国美集团1987年于中国成立，致力于打造中国领先的科技型、体验型、娱乐态、社交化的家生活科技零售服务商，秉持"家·生活"战略，以电器及消费电子产品零售为主营业务，构建全品类闭环生态。

