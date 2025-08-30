科技产业基础+AI 前瞻布局组合拳 联控半年纯利大涨144%



香港, 2025年8月29日 - (亚太商讯) - 据香港财华社报道，近期港股市场震荡上行后出现调整态势，恒指于8月25日盘中触及25,918.86点，创下近四年新高，科技股一度成为上行重要力量，但次日三大指数集体调整，这也反映了市场情绪开始趋于谨慎，以及对政策效果持续性和基本面实质改善的后期观望态度。8月中下旬，港股中报密集披露，市场焦点从"预期"转向"兑现"。业绩超预期、指引上修的个股有望继续受益，而这其中就包括笔者长期关注的，以产业运营与投资为主业的联想控股（3396.HK）。 业绩公告显示，联想控股上半年收入2815.89亿元（人民币，下同），同比增长21%；净利润41.76亿元，同比增长49%；归母净利润6.99亿元，同比录得高达144%的大幅增长。公司表示，这归因于产业运营板块主要企业的盈利能力持续改善，以及产业孵化与投资板块投资业务亏损同比收窄。 除了突出的业绩表现，上半年以来，联控活跃的股价表现也能从侧面反映出，公司得到了比以往更多的市场关注。比较集中的两次大涨，分别受益于年初DeepSeek和具身智能成为市场关注点；以及7月至今，受A股上涨带动，科技、医药等板块表现活跃。由此不难看出，联控在AI、医药等科技领域的投资布局又一次站在了市场风向的前沿，同时依托企业本身的产业基础，这套组合拳体现了公司战略的韧性与前瞻性。 夯实产业基础 引领绿色发展 文章开头提到公司业绩大涨受益于产业运营板块主要企业的盈利改善，而这里面最为突出的就是旗下的联想集团。最新数据显示，2025/26财年第一季度，联想集团个人电脑业务表现强劲，市场份额创下24.6%的历史新高；同时AI PC渗透率持续提升，在Windows AI PC类别中稳居全球第一，市场份额达31%；此外，联想集团的多元化增长引擎也保持动力，非个人电脑业务的占比进一步提升至48%，并持续维持高利润率水平。 此外，联控也持续响应绿色发展的政策方向，旗下联泓新科坚持以绿色技术引领绿色产业，目前新投产项目正逐渐进入产能释放阶段，其新布局的绿色产业项目如超高分子量聚乙烯锂电隔膜材料、碳酸酯锂电溶剂、PLA等项目均已进入产能爬坡期，而EVA、POE光伏胶膜料和PPC项目计划则将于2025年建成投产。 从中可以看到，稳健的产业基础始终是支撑联控业绩稳中有升的重要基石，预计来自多方面的增长动力将进一步提升其未来盈利能力。 持续深耕AI领域 领先布局具身智能 能够把握住资本市场的风口，受到科技板块本轮上涨趋势的带动，也离不开联控对于当下科创核心竞争领域——人工智能的领先布局与持续深耕。公开资料显示，联控体系近年来一直加大在人工智能的布局和应用推广，并致力于构建AI+应用生态圈，目前已累计投资AI企业超270家，是当下在AI投资领域体系最完整、企业数目最多、持续时间最长的投资机构之一。与此同时，联控围绕"人工智能+"行动，在AI与科技、产业、消费、民生、治理及全球合作六个重点领域的融合上，都有代表性案例。诸如被投企业百图生科上半年发布了全球首个AI生命科学基础大模型驱动的生成式发现系统，华翊量子研发了世界首个基于二维离子量子比特阵列的通用离子阱量子计算技术架构，图灵量子则参与建设了国内首个量子人工智能计算中心。上半年，联想集团还推出了自研的超级智能体矩阵，面向制造业、农业、企业需求等多个领域。现阶段，超级智能体已嵌入到联想的产品中，并成功与头部企业和代表性城市落地业务合作。 与此同时，AI领域的下一个风口也已显现。4月发布的《2025人形机器人与具身智能产业研究报告》指出，预计到2030年，我国具身智能市场规模将达1037.52亿元，占全球市场比重近半，达到44.6%。而联控及旗下成员企业通过自主研发、股权投资等方式，一早已实现了在该新兴领域从上游核心技术到中游机器人本体制造再到下游应用落地的多元化布局。 以联控体系所投企业星动纪元打造的端到端原生机器人大模型ERA-42为例，这款具身智能通用大模型具备强大的泛化、自适应和规模化能力，结合星动纪元为AI打造的全新硬件平台，可以快速实现具身智能体软硬件协同进化和商业化落地。联想集团打造的联想晨星机器人则已经能够为工业应用提供高效智能的解决方案，帮助国家电网、中烟集团等工业制造企业在多个场景下实现高效安全作业。目前，联控在具身智能领域的投资企业已达40家，位列行业前沿，这一高效布局不仅斩获了资本市场的关注与认可，笔者看来也将同样为公司带来长远的效能释放。 聚焦科技创新研发 加速实现资源回流 研发投入一直是联控聚焦的重心，半年报数据显示，公司持续加大技术研发和创新投入力度，上半年研发投入同比增长16%至85.13亿元，再创半年历史新高。除了研发投入，这家公司也始终专注于技术攻坚，目前与中国科学院相关院所共同开发的相关课题被国家科学技术部列入了国家重点研发计划，正在开展的PEEK（聚醚醚酮）相关技术开发则在医疗、半导体、人形机器人等高端新兴领域具有广阔发展前景。正如联想控股副总裁、前瞻技术研究院院长于浩早前在接受新华社采访时所表示，长期研发投入和技术自主化攻坚，共同构成了联想控股在科技创新发展之路上不可或缺的关键词。 从目前的情况来看，一方面资本市场前期动荡对该公司公允价值造成的不利影响，已随着大市环境的回暖与公司投资亏损的收窄而不断改善；另一方面，接下来更值得投资者与市场关注的，是联控聚焦科技主业、剥离非核心资产的进度。据笔者观察，近年来联控持续优化投资组合，回笼投资资金，自2022年以来，公司通过分红和退出方式累计回流现金超270亿元，有力地支持了公司对科技创新的前瞻性投入和布局。随着科技创新引领高质量发展的战略不断推进，联控进一步加速实现资源回流，今年上半年通过分红和退出的方式共计回流现金35亿元。与此同时，回流资金也被用于进一步聚焦主业，上半年新投和追加投资中国科技企业超50家，以此形成了能够持续提高公司投资效率、强化科技创新整体布局的良性闭环。 从坚实稳健的产业基础盘，到长期耕耘的科创前瞻布局体系，联控可以说不仅走得稳，也一直走在市场的前沿。而目前，该公司正处于推进转型和价值重塑的关键时期，上半年取得的成绩也进一步证实了联控的战略眼光和运营实力。值得投资者期待的是，在其深化"科技创新、产业运营"战略的良性节奏推动下，联想控股将能够继续强化其产业协同和资源整合能力，优化资源配置的显性与长期价值，从而有望进一步提升估值空间，释放增长势能。



