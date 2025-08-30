AI筑基 创新赋能 联想控股2025上半年归母净利6.99亿

香港, 2025年8月29日 - (亚太商讯) – 联想控股股份有限公司（「联想控股」或「公司」；股份代号：3396.HK）于今日公布截至2025年6月30日止6个月（「报告期」）未经审计简明综合中期业绩。2025上半年，联想控股继续坚持科技创新引领高质量发展主线，稳中求进，产业基础得到进一步夯实；同时公司持续加强科创领域投入，积极培育新兴产业和未来产业，加快发展新质生产力以强化企业核心竞争力。报告期内，联想控股实现收入2,815.89亿元（人民币，下同），同比增长21%；净利润41.76亿元，同比增长49%；归属于本公司权益持有人净利润6.99亿元，同比增长144%，受益于产业运营板块主要企业的盈利能力持续改善，同时产业孵化与投资板块投资业务亏损同比收窄。

加大研发 深化布局

联想控股以科技创新推动产业创新，在加快巩固传统优势产业的同时，积极开辟新领域，特别是人工智能、新材料、新能源、生物医药等前沿领域的布局，培育具有国际竞争力的新兴产业。报告期内，公司持续加大科研和创投力度，研发投入同比增长16%至半年新高的85.13亿元。旗下联想集团牢牢把握混合式人工智能崛起机遇，凭借前瞻布局和高效执行，以创新成果驱动各业务协同共进。联泓新科研发创新持续取得新进展，报告期内新增授权专利22项。其固态电解质分散剂、硅碳负极粘结剂等新型电池关键功能材料通过下游客户试用验证；开发出了多款聚烯烃新型催化剂；完成了15个新产品的开发以及PEEK（聚醚醚酮）产品中试，在医疗、半导体、人形机器人等高端新兴领域具有广阔发展前景。在战略性新兴产业和未来产业布局方面，联控体系支持国家科技自立自强，上半年累计投资科技项目超50个；推动5家企业登陆资本市场，另有超10家企业进入上市程序；在市场较为关注的医药医疗和具身智能领域，投资企业数分别超110家和40家，均位列行业领先水平。

AI筑基 产研共生

通过多层次体系化的科技创新，联想控股一如既往地积极推动AI赋能千行万业，围绕"人工智能+"行动，在AI与科技、产业、消费、民生、治理及全球合作六个重点领域的融合上，都有代表性案例。报告期内，联想集团推出自研超级智能体矩阵，标志性科技产品全球领先，AI PC目前已占到联想集团个人电脑总出货量30%以上，在Windows AI PC类别中，以31%的市场份额稳居全球第一；AI服务器增长同比翻三倍，继续位列全球前列；面向AI终端的"天禧生态"、面向AI基础设施的"万全生态"和面向AI解决方案及服务的"擎天生态"已与超过2,000家伙伴展开深入合作，让创新AI技术、产品与应用加速渗透。旗下联泓新科、富瀚微、拉卡拉等企业也在全力推动AI落地，丰富行业优秀实践，例如富瀚微积极推动技术升级和产品迭代，推出了超高像素阵列产品、基于AI-ISP算法的低照度全彩摄像机等。同时，公司致力于构建AI+应用生态圈，累计投资AI企业超270家，是目前该领域体系最完整、企业数目最多、持续时间最长的投资机构之一，不断推动中国AI生态的可持续发展。

向绿而行 质效双升

"生态优先、绿色发展"是联想控股始终坚持的理念，并将其充分融入到业务发展之中。联想集团再获MSCI ESG评级最高等级AAA级；其推出的ESG解决方案"乐循"，能够帮助客户监测工厂关键ESG指标；天津园区还荣获CESI Certification颁发的"生态级碳中和工厂"证书。联泓新科新布局的绿色产业如超高分子量聚乙烯锂电隔膜材料、碳酸酯锂电溶剂、PLA等项目均进入产能爬坡期，EVA、POE光伏胶膜料和PPC项目计划于2025年建成投产。正奇光能的高效N型电池片项目持续推进技术改进与工艺优化，TOPCon量产效率提升至27.10%，良率稳定在97.5%以上，跻身行业第一梯队。

未来，联想控股将进一步深化科技创新引领高质量发展，锻造产业韧性，优化资源配置，积极推动人工智能科技创新与产业创新深度融合发展，构建企业主导的"产学研用"协同创新体系，不遗余力地培育战略性新兴产业和未来产业，为中国式现代化和国家科技自立自强做出更大贡献。

