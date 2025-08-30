Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Saturday, August 30, 2025
Friday, 29 August 2025, 17:42 HKT/SGT
来源 Analogue Holdings Limited
安乐工程公布2025年中期业绩 净利润达80.8百万港元
- 手头合约达130.85亿港元 创历史新高
- 于德国设立新公司以把握欧洲机遇
- 提升全球市场地位

香港, 2025年8月29 - (亚太商讯) - 领先的机电工程与智慧城市的资讯及通讯科技服务供应商安乐工程集团有限公司（「安乐工程」或「公司」，连同附属公司统称（「集团」））（股份代号：1977），今天宣布截至2025年6月30日止六个月（「回顾期内」）的中期业绩。集团手头合约录得历史新高达130.85亿港元，为业务在未来两年及往后打下稳固的基础。

业务摘要

- 收益为28.742亿港元，本公司拥有人应占溢利为8,080万港元。
- 订单额按年增加39.8%，达49.065亿港元。其中的新增维修保养合约，涵盖基建、房屋项目和升降机及自动梯在回顾期内增加143.0%，达8.625亿港元，为经常性收入作贡献。
- 海外业务持续进展。集团已在德国成立一家新公司以抓紧在欧洲及中亚的商机，而集团的联营公司TEI则已于美国南部开设第二家分公司。
- 中期派息每股2.60港仙。

主席麦建华博士表示：「我们十分欣喜2025年上半年的手头合约创下新高。集团早年已开始自主研发，并与领先的大学及国际技术伙伴合作，正好以工程范畴先行者的优势，更有效地应用高速发展中的高新科技于工程业界中。凭着提升建设技术和创新科技，以及综合的工程能力，我们在各不同范畴，包括公私营房屋、工商发展项目、环境工程、数据中心、大学、和升降机及自动梯等，均赢得客户的认可及支持。」

「强劲的现金流（达11.401亿港元，负债比率为19.5%）令我们有实力承接更多合适的项目，并把握市场的其他宝贵商机。我们致力保持灵活，在香港、澳门和中国内地涵盖广阔范畴的业务基础中把握机遇。此外，凭藉我们在英国、美国及其他国际市场已建立的业务据点，我们将继续在欧洲、亚洲及中东寻找项目及技术服务商机。我们将竭力实践我们『重承诺、慎履行、献成果』的座右铭，为股东、供应商和其他持份者创造最大价值，同时为我们所服务的更广泛社区作出贡献。」

业务回顾：屋宇装备工程

- 此业务板块继续对集团的收益贡献最大，收益达15.65亿港元。
- 拥有涵盖多专业的综合项目实力，又在创新的机电装备合成法和其他新工程技术中领先，这些竞争优势，持续对取得重要合约起了关键性的作用。手头合约价值维持在高水平，达69.34亿港元。
- 凭藉策略性投资以加快创新，并在珠海和香港发展现代化建造设施，集团得以在机电装备合成法和装配式设计的技术继续领先。
- 成功取得的物业管理牌照，让集团能为建筑周期内不同环节，从建造、维修保养及营运，至长期设施管理提供全套解决方案，并开拓配合核心服务的潜在收益来源。

环境工程

- 收益按年增加15.5%至7.17亿港元。
- 此业务版块的新增订单额于2025年上半年为9.66亿港元，新增合约涵盖于新界东地区为期四年的供水维修保养。
- 于2025 年上半年的投标活动保持活跃，多项已投标的项目会于年内稍后时间分阶段敲定中标情况。
- 除了在亚洲和中东的项目机遇外，此业务版块亦正探索机会，藉着在德国新成立的公司，将其专业服务扩展到欧洲的项目。

资讯、通讯及屋宇科技（「ICBT」）

- 收益按年上升2.7%至3.03亿港元。
- 此业务版块继续以DigiFusion品牌保持其在绿色及智慧屋宇解决方案方面的领导地位。
- 打造与中国内地及环球各领先生产商的策略合作，不断扩大技术覆盖范围，加强在不同范畴能提供可扩大规模的高效解决方案。

升降机及自动梯

- 订单额和收益分别显著提升26.8%至3.41亿港元和20.9%至2.89亿港元。
- 美国联营公司取得耸立于纽约时代广场旁，地标性56层摩天豪华酒店的世界级垂直运输系统的合约。
- 无机房升降机产品凭藉其节省空间的设计、高能源效益、简便安装和低保养要求等特点，在包括美国和南韩的主要国际市场获得了显著的进展。

有关2025年度中期业绩详情，请参阅已呈交香港联合交易所有限公司的公告

关于安乐工程集团有限公司

安乐工程集团有限公司成立于1977年，为领先的机电工程与智慧城市的资讯及通讯科技服务供应商，总部设于香港，业务遍及澳门、中国内地、美国及英国。本集团为不同行业，包括公共和私营的客户，提供跨专业、综合性的机电工程和技术服务，涵盖屋宇装备工程、环境工程、资讯、通讯及屋宇科技（「ICBT」），以及升降机及自动梯等四大业务板块。

本集团同时制造及向全球销售升降机及自动梯，并与美国纽约最大独立升降机及自动梯公司之一的Transel Elevator & Electric Inc.（「TEI」）达成伙伴关系。本集团的联营公司南京佳力图机房环境技术股份有限公司（603912.SS）专门制造精密空调设备。



