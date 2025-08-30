阳光保险中期业绩：寿财险双轮驱动价值抬升 长期增长韧性充足

香港, 2025年8月29日 - (亚太商讯) – 随着中国保险业加速迈向高质量发展，市场对具备稳健经营能力与长期价值潜力的保险公司持续关注。作为行业内民营险企代表，阳光保险（6963.HK）以寿险和财险双轮驱动，构建均衡发展的业务格局，保费收入增长，内含价值持续提升，综合投资价值愈发凸显。

业绩报告显示，2025年上半年，阳光保险实现总保费收入808.1亿元，同比增长5.7%。实现保险服务收入324.4亿元，同比增长3.0%。实现归属于母公司股东的净利润33.9亿元，同比增长7.8%。与此同时，公司内含价值进一步提升，达到1,284.9亿元，较上年末增长11.0%，价值成长确定性持续强化。

寿险业务强化资负联动 价值创造能力持续增长

报告表示，阳光保险前瞻性应对利率下行，深化资产负债联动，有序推进业务结构调整，有效压降负债成本，为公司长期可持续发展奠定基础。2025年上半年，寿险业务实现保费收入554.4亿元，同比增长7.1%；寿险内含价值1,062.0亿元，较上年末增长13.8%；合同服务边际余额560.8亿元，较上年末增长10.3%。在最据代表性的指标NBV方面，阳光保险延续增长态势，寿险新业务价值40.1亿元，同比增长47.3%。

个险业务方面，阳光人寿延续「一身两翼」战略，加速推动业务结构优化和销售队伍转型。上半年，个险总保费同比增长12.1%，浮动收益型产品与保障型产品占比超50%。银保业务持续深化价值发展战略，坚定不移推进业务转型升级，产品结构显著优化。上半年新单期缴保费中浮动收益型产品占比27.1%，提升11.0个百分点。

从产品结构来看，包括传统型寿险、分红型寿险在内的寿险产品保费收入同比增加8.4%。对此，市场分析人士认为随着其产品结构向长久期、续期占比更高的传统型以及兼具保障与投资功能的分红型产品倾斜，有望继续抬升NBV斜率，并稳定负债成本，进一步强化公司价值创造能力。

财险承保盈利同比改善 资产端延续稳健表现

财险业务方面，报告显示，阳光财险以「生命表工程」为核心抓手，不断提升风险定价、资源分配、成本管理能力，业务规模平稳增长，业务结构持续优化，盈利能力稳步增强。2025年上半年，财险业务实现原保费收入252.7亿元，同比增长2.5%。车险、非车险结构持续优化，车险中家用车保费占比增至65.3%，同比提升3个百分点；非车险保费收入同比增长12.5%，占比50.6%，同比提升4.5个百分点。承保综合成本率优化至98.8%，同比优化0.3个百分点；承保利润同比提升，达到2.9亿元。

资产端，阳光保险持续深化资产负债的超常联动管理，在过往高基数基础上，延续稳健增长。2025年上半年，公司总投资资产规模5,918.6亿元，实现总投资收益107.0亿元，同比增长28.5%；实现综合投资收益163.3亿元，同比增长9.2%，年化综合投资收益率保持在5.1%的较好水平 。

中期业绩发布后，多家机构发布研报，对阳光保险业绩表现给予积极评价。其中，民生证券表示阳光保险寿险业务稳健增长，价值创造能力持续向好，财险坚持「稳中求进」发展理念，业务有望保持较快增长，综合成本率和承保盈利有望不断优化，维持公司「推荐」评级。中金公司指出公司寿险NBV以及合同服务边际余额快速增长，新业务产品结构优化，财险承保迎来改善，投资同比表现稳健，维持公司「跑赢行业」评级。

展望后市，保险板块有望持续演绎「资负共振」逻辑。资产端，政策组合拳推动市场改革持续深化，资本市场发展态势长期向好，险企投资收益率有望稳而有进。负债端，人身险预定利率进一步下调，有助于降低负债成本，推动人身险高质量发展；同时，消费提振政策推动乘用车销售市场预期扩张，利好财险保费收入持续增长，行业整体有望持续打开估值增长空间。

