黑桃资本倡议家族办公室提升对数字资产及新兴行业关注

香港, 2025年8月29日 - (亚太商讯) – 黑桃资本有限公司（「黑桃资本」）建议家族办公室应高度关注主流数字资产、人工智能（AI）及机械人相关的基金、股票或ETF，因为这三大领域将成为未来经济增长的核心驱动力。随着数字化与智能化的深入推进，传统行业若能融合这些新兴技术，不仅能显著提升生产力，更能大幅提高运营效率，助力企业在激烈竞争中保持优势。

黑桃资本总裁兼首席执行官谭志伟先生近日参加了与知名投资人、Ark Invest 的首席执行官兼首席投资官Catherine Wood女士的专属会议，深入探讨其投资组合中的前沿趋势。Catherine Wood女士在AI、机械人技术、区块链应用、能源储存及细胞序列（Cellular Sequencing）等领域进行了前瞻性布局，这些领域的企业未来成长潜力巨大，被视为科技浪潮中的重要机遇。她管理的基金被广泛认为是捕捉科技红利的重要资产组合。

谭先生指出，家族办公室应根据自身的风险承受能力，合理调整资产配置，为这些新兴行业的股票或ETF预留空间，既支持其发展，也争取更高回报。Catherine Wood女士还预测，到2030年左右，比特币（Bitcoin）的价值有望达到150万美元，而以太币（Ethereum）则可能升至16.6万美元，显示她对虚拟货币未来增长的强烈信心。谭先生认为，数字资产将逐步成为全球广泛接受的新型资产类别，并进入主流金融市场。虽然目前仅有不到5%的投资者深入了解这一领域，但越来越多的银行和政府投资机构正在积极拥抱这一趋势，形成快速增长的市场势头。

总而言之，黑桃资本认为，家族办公室应迅速响应时代变革，积极布局主流数字资产、人工智能和机械人相关产业的基金、股票及ETF。这三大领域不仅将推动未来经济和科技发展，还提升传统行业效率与竞争力的关键支柱。通过科学合理的资产配置，家族办公室不仅能有效提升投资回报，还能参与并下一轮科技革命浪潮。

图片说明：

左起: 黑桃资本总裁兼首席执行官谭志伟先生及Ark Invest首席执行官兼首席投资官Catherine Wood女士

有关黑桃资本有限公司

黑桃资本有限公司乃何猷龙先生的家族办公室，负责管理何先生的私人资产及财富项目。总部设于香港，公司的全球投资组合包涵广泛的跨境投资项目，而公司亦致力发掘新的投资机遇。黑桃资本的投资策略旨在广泛覆盖地理区域及行业，同时保持多元化资产类别，投资组合包括股票、债券、房地产、医疗科技、文化产业、绿色能源和上市前投资的项目。2023年8月，黑桃资本发起的空白支票公司 (SPAC) Black Spade Acquisition Co与VinFast Auto Ltd完成了230亿美元的业务合并。2024年，黑桃资本发起的第二家SPAC Black Spade Acquisition II Co上市，并于约9 个月后的2025年6月成功与全球领先媒体及娱乐巨头The Generation Essentials Group完成业务合并。



传媒垂询：

纵横财经公关顾问有限公司

李惠儿 电话：+852 2864 4834 电邮：vicky.lee@sprg.com.hk 欧阳蔚雯 电话：+852 2114 4913 电邮：iris.auyeung@sprg.com.hk 网址： www.sprg.com.hk

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network