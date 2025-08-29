现代牙科集团2025年中期净利润升34.7%



业绩摘要： - 截至2025年6月30日止六个月(「回顾期」)的收益约为18.3亿港元，较去年同期增加约7.8%。收益增加主要由于本集团持续的自然增长(主要在欧洲及澳洲地区)，并借着我们于2025年1月完成收购泰国最大的牙科实验室Hexa Ceram Company Limited(「Hexa Ceram」)而加快。

- 截至2025年6月30日止六个月的毛利率约为54.8%；毛利约为10.1亿港元，较去年同期增加约10.0%。

- 本集团于截至2025年6月30日止六个月的EBITDA约为4.6亿港元，较去年同期增加约21.6%。

- 本集团截至2025年6月30日止六个月的纯利约为2.9亿港元，较去年同期增加约34.7%。

- 截至2025年6月30日止六个月的每股基本盈利为30.37港仙。

- 董事会已宣派截至2025年6月30日止六个月的中期股息每股普通股10.7港仙。

- 截至2025年6月30日止六个月，本集团于中国内地、泰国及越南生产设施生产之数码化解决方案个案(海外及国内)增加至约457,653件，较2024年同期增加24.4%，原因为客户持续采用口腔内部扫描仪。 香港, 2025年8月29日 - (亚太商讯) - 8月28日，全球领先之义齿器材供应商-现代牙科集团有限公司（简称「现代牙科」或「本集团」，股份代号：03600.HK）欣然公布截至2025年6月30日止6个月之未经审核中期业绩。 截至2025年6月30日止六个月，在牙科行业数码化趋势的持续支持下，本集团的多维度策略及持续提升的营运效率及生产力使其于本期间的收益、纯利及EBITDA均创下纪录。此情况在宏观经济环境充满挑战之时，包括牙科手术的需求普遍疲弱及贸易战的不确定性下仍能体现。本集团充分善用位于泰国、越南及中国内地的全球化生产设施，积极应对前所未有的国际贸易环境。 全球数码化趋势持续推动整合义齿行业，让本集团进一步增加其于业内的市场份额。而我们数码化的持续转型有望改善顾客及患者的体验，可令本集团在竞争对手中脱颖而出，表现优于同行。凭借销售及经销网络的优势，我们于欧洲、北美、大中华、澳洲及其他国家的义齿行业均取得领先地位。 欧洲市场业务 自欧洲市场的销售收益占我们于回顾期间收益的最大部分。于回顾期间，欧洲市场录得收益约9.2亿港元，较截至2024年6月30日止六个月增加约9,734.1万港元。此地理市场占本集团收益总额约50.2%。欧洲市场收益增加是由于推出新产品(例如数码化义齿)及我们最先进的数码化流程，推动销售订单量增加。 本集团已成为提供全面数码化解决方案的先驱，范围涵盖多项微创及美容义齿解决方案以至口腔内部扫描仪及透明矫正器，本集团已准备好把握牙科行业数码化趋势加速带来的机遇。本集团继续透过建立以教育及数码化为重点且贴近客户需求的牙科解决方案生态系统，积极从国际及本地竞争对手取得市场份额；并透过不同的境内及境外资源有效地满足我们客户的高期望。本集团一直致力并将继续装备好自己，为市场上的牙科领域提供最先进的数码化解决方案。 北美市场业务 自北美市场的销售收益占回顾期间收益的第二大部分。于回顾期间，北美市场录得收益约3.7亿港元，较截至2024年6月30日止六个月减少约1,964.5万港元。此地理市场占本集团收益总额约19.9%。 虽然2025年上半年对主动美容治疗的需求仍然疲弱，我们的中央化数码流程及广泛的生产网络让我们为北美客户提供更高服务质素及营运效率。我们位于美国、中国、越南及泰国等地的多元化供应基地，在应对美国关税的不确定性时带来更大的弹性 - 使我们比其他竞争对手更具优势。虽然进口产品线的数码化起初带动整体市场个案的增长，然而2025年4月在美国实施的关税带来新的不确定性及为我们以进口为主的业务单位的后续销售带来下跌。 大中华市场业务 于回顾期间，大中华市场录得收益约2.9亿港元，较截至2024年6月30日止六个月减少约4,257.6万港元。此地理市场占本集团收益总额约16.0%。中国内地市场面对带量采购政策及持续价格竞争的逆境。此亦导致中国内地诊所积极于香港推广种植牙治疗(香港患者就诊人数明显减少)。本集团有意转移低利润业务，并专注于服务中及高价值客户，确保本集团业务能够长期及可持续获利。 本集团对此市场的中长期前景感到乐观，特别是在政府最新的采购相关措施中，预计(i)规范义齿价格及建立价格透明度，促进公平竞争；(ii)让本集团领先的品牌名称及声望成为客户及顾客的主要考虑；及(iii)让本集团从其规模化的生产团队中得益及根据顾客或客户更有效分配资源。 澳洲市场业务 于回顾期间，澳洲市场录得收益约1.4亿港元，较截至2024年6月30日止六个月增加约995.6万港元。此地理市场占本集团收益总额约7.5%。澳洲的收益录得双位数增长，反映牙科行业数化码趋势带动更多新的数码化产品，以及收购Digital Sleep的收益贡献，但部分被相较于截至2024年6月30日止六个月，澳元兑港元贬值4.0%抵销所致。 其他市场 其他市场主要包括印度洋国家、马来西亚、台湾、新加坡及泰国。截至2025年6月30日止六个月，该等市场录得收益约1.2亿港元，较截至2024年6月30日止六个月增加约8,790.7万港元。此地理市场占本集团收益总额约6.4%。其他市场的收益增加主要由于新收购的Hexa Ceram的收益贡献所致。 展望及策略 全球宏观经济环境仍然不明朗，地缘政治挑战让全球各行业处于逆境当中。然而，本集团的业务遍及全球多个地区及市场，多元化的经营使其在面对该等挑战时享有独特优势。有别于在单一国家或有限地区经营的竞争对手，本集团均衡多元的国家风险策略，确保其在动荡时刻仍然坚毅不屈，平稳过渡。凭借全球布局及我们适应当地市场环境的能力，使本集团的表现优于竞争对手，并能把握新兴机遇。 数码化势不可挡，带动义齿行业的整合。本集团于此趋势中尽享优势，凭借其中央化数码工作流程、先进的生产能力及全球化网络，旨在提升营运效率及提供卓越的客户体验。我们持续对数码化的投资不仅加强我们的竞争优势，亦加快行业的整合，本集团可以从中获得更大的市场份额。 我们在过往多年作出多项标志性收购，包括最近于2025年1月收购泰国最大牙科实验室Hexa Ceram，本集团的全球分销及销售网络进一步多元化，加强在东南亚地区的影响力。是次扩张连同我们位于美国、中国、越南及泰国等地的多元化供应基地，让本集团在应对与贸易不明朗因素及其他地缘政治风险等相关的挑战时带来更高弹性。凭借董事会丰富的经验及克服短期挑战的决心，本集团已准备就绪，继续全力把握新商机，同时保持审慎及谨慎的态度，以保障股东利益。 关于现代牙科集团 现代牙科集团有限公司 (股份代号: 03600.HK) 为全球领先的义齿器材供应商、经销商和顾问，专注于发展迅速的义齿行业为客户提供定制式义齿。我们的产品组合大致可分为三类﹕固定义齿器材，例如牙冠及牙桥；活动义齿器材，例如活动义齿；及其他器材，例如正畸类器材、透明牙套、运动防护器及防鼾器。 现代牙科集团拥有多个备受称许的全球品牌，包括西欧的Labocast、Permadental及Elysee Dental、中国的洋紫荆牙科器材、香港的现代牙科器材、美国的Modern Dental USA及MicroDental、澳洲及新西兰的Modern Dental Pacific、新加坡的Modern Dental SG、台湾的 Modern Dental TW、马来西亚的 Apex Digital Dental及泰国的Hexa Ceram等。我们提供稳定和优质的产品及卓越的客户服务，令这些公司品牌能茁壮成长。我们于全球超过 28个国家拥有超过 80 家服务中心及服务逾 30,000 名客户。



