商汤2025年中期业绩发布 2025上半年营收超市场预期按年增长36% 亏损大幅收窄

香港，2025年8月28日 - (亚太商讯) - 商汤集团股份有限公司（"商汤集团"或"公司"，股份代号：0020）今日公布截至2025年6月30日止半年度（"2025年上半年"）的中期业绩。

2025年上半年，商汤集团业绩超出市场预期，总收入按年增长36%，达人民币24亿元；其中，生成式AI收入连续第三年高速增长，增幅达73%；经调整亏损净额按年和按月均大幅收窄，按年下降50%；贸易应收回款额32亿元，以96%大幅提升，达历史新高。截至2025年上半年，集团的总现金储备132亿元。

2025年上半年，商汤持续深化"1+X"战略并取得实质性进展，完成业务动能稳健和结构优化。"1+X"以生成式AI与视觉AI作为"1"的核心业务，亦是双引擎，而"X"代表的X创新业务板块以孵化创新生态为核心战略，聚焦智能驾驶、智慧医疗、家用机械人、智慧零售等四个赛道。

生成式AI占集团收入进一步提升至77%，日日新大模型多模态能力跻身世界前沿，大模型应用围绕"生产力工具"和"互动工具" 两大场景，快速提升渗透率和客户忠诚度。当中生产力工具以商汤"小浣熊"产品为代表，提供金融、教育、政务三大版本，用户数突破300万。在互动工具领域，"日日新 V6.5"实现了文本与音视频融合，多模态实时互动时数年内增长510%。

视觉AI重启增长曲线，以高质量客户策略和领先市场占有率，实现利润空间与现金流双向改善。截至2025年6月底，视觉AI板块服务国内外客户660余家，复购比例57%，上半年海外商机储备与新订单按年显著增长。

组织上，围绕"1"和"X"进行二次联合创业，形成专业化与多元化兼备的领导架构，针对创新业务任命独立的联创团队，实现"X创新业务"在战略重组后释放经营活力与资本市场吸引力。

商汤科技董事长兼首席执行官徐立博士表示："在国务院发布《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》重要举措的背景下，商汤紧抓落地机遇，深耕行业领域，以生成式AI与视觉AI为双引擎，使商汤在继续保持视觉AI龙头地位基础上，抓住生成式AI 所带来的历史性窗口，为员工、客户和股东持续创造价值。"

2025年上半年集团核心经营亮点

- 整体收入按年增长36%，达到24亿元人民币，增速较往年进一步提升；经调整EBITDA与经调整净亏损显著改善，按年收窄幅度分别达72.5%和50%；

- 应收款回款金额创历史新高，达32亿元人民币，按年增长96%；贸易应收周转天数同比缩短49%；

- 经营活动现金流净流出按年大幅收窄82%，现金创造能力不断增强；总现金储备攀升至132亿元人民币，为集团聚焦长期战略实施提供了充裕的资金保障。

关于商汤

作为人工智能软件公司，商汤科技以"坚持原创，让AI引领人类进步"为使命，旨在持续引领人工智能前沿研究，持续打造更具拓展性更普惠的人工智能软件平台，推动经济、社会和人类的发展，并持续吸引及培养顶尖人才，共同塑造未来。

商汤科技拥有深厚的学术积累，并长期投入于原创技术研究，不断增强行业领先的多模态、多任务通用人工智能能力，涵盖感知智能、决策智能、智能内容生成、自然语言处理等关键技术领域，同时包含AI芯片、AI传感器及AI算力基础设施在内的关键能力。此外，商汤前瞻性打造新型人工智能基础设施——商汤AI大装置SenseCore，打通算力、算法和平台，并在此基础上建立"商汤日日新SenseNova"大模型及研发体系，以低成本解锁通用人工智能任务的能力，推动高效率、低成本、规模化的AI创新和落地，进而打通商业价值闭环，解决长尾应用问题，引领人工智能进入工业化发展阶段。商汤科技业务涵盖生成式AI、视觉AI和X创新业务，相关产品与解决方案深受客户与合作伙伴好评。

商汤倡导"发展"的人工智能伦理观，并积极参与有关数据安全、隐私保护、人工智能伦理道德和可持续人工智能的行业、国家及国际标准的制订，与多个国内及多边机构就人工智能的可持续及伦理发展开展了密切合作。商汤《AI可持续发展道德准则》被联合国人工智能战略资源指南选录，并于2021年6月发表，是亚洲唯一获此殊荣的人工智能公司。

目前，商汤科技已于香港交易所主板挂牌上市。商汤在香港、上海、北京、深圳、成都、杭州、西安、新加坡、曼谷、吉隆坡、利雅得、阿布扎比、杜拜、首尔等地设立办公室。另外，商汤科技在德国、泰国、印尼、菲律宾等国家均有业务。更多资讯，请浏览商汤科技网站、微信、微博和领英。

