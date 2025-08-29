全球运动品牌 U.S. Polo Assn. 成为棕榈滩马拉松赛事冠名赞助商

佛罗里达州西棕榈滩, 2025年8月28日 - (亚太商讯) - U.S. Polo Assn.是美国马球协会（United States Polo Association, USPA）的官方运动品牌，现已达成多年合作协议，成为棕榈滩马拉松的新任冠名赞助商。由 Ken Kennerly 的 K2 Sports Ventures 拥有并运营的 U.S. Polo Assn. 棕榈滩马拉松，将于 2025 年 12 月 13-14 日在佛罗里达州西棕榈滩市中心举行。



这项享有盛誉的马拉松赛事因其美丽的滨水景观和椰林大道而闻名，吸引来自全美乃至世界各地的跑者，在寒冷的冬季感受佛罗里达的温暖。该赛事同时也是享有盛名的波士顿马拉松的资格赛。

USPA Global 总裁兼首席执行官 J. Michael Prince 表示：“U.S. Polo Assn. 很荣幸能够成为棕榈滩马拉松的冠名赞助商。这是一项标志性的赛事，就像我们的品牌一样，深深植根于充满活力的棕榈滩县社区。尽管我们这一个受运动启发的品牌已经在全球 190 多个国家拥有广泛的影响力，但我们的核心与传承正是在棕榈滩。这里是 USPA Global、美国马球协会以及全球最具声望的马球胜地——USPA 国家马球中心的所在地。”

赛事周末活动将于 12 月 13 日（星期六）上午 7:30 举行 5 公里和 10 公里赛，随后在 12 月 14 日（星期日）上午 6:00 举行主赛事，包括马拉松、半程马拉松以及马拉松接力赛。目前已开放早期报名：马拉松报名费为 130 美元，半程马拉松为 100 美元；10 公里早期报名费为 60 美元，5 公里为 45 美元。报名请访问 palmbeachmarathon.com。

健康与健身博览会（Health and Fitness Expo）将与选手领取参赛包同时进行，时间为 12 月 12 日（星期五）中午 12:00 至下午 6:00，以及 12 月 13 日（星期六）上午 10:00 至下午 6:00，地点在西棕榈滩 Datura 街 104 号的 Meyer Amphitheatre。博览会将展示最新的健康与健身产品和服务、跑步装备，以及未来赛事相关资讯。

Kennerly 表示：“我们非常高兴能迎来像 U.S. Polo Assn. 这样享誉全球的品牌成为棕榈滩马拉松的冠名赞助商。这对赛事的未来以及其对全球跑者的吸引力来说，都是一件极其重要的事情。棕榈滩是全球公认的一流目的地，我们期待着赛事不仅能在本地社区持续发展，同时也能在国际舞台上不断壮大。”

U.S. Polo Assn. 品牌产品涵盖男装、女装、童装，以及配饰、行李箱、手表、鞋履、家居用品等，并通过独立零售店、百货商店、U.S. Polo Assn. 品牌专卖店以及电子商务渠道，在全球 190 个国家进行销售。

Prince 补充道：“与棕榈滩马拉松的合作，让我们能够共同庆祝体育卓越、社区精神、健康与福祉，以及那份将我们在本地与全球相连的运动热情。从马球赛场到棕榈滩的街道，我们从全力以赴的运动员身上汲取灵感，并期待能共享那份激情、友谊以及世界级竞赛氛围，这正是棕榈滩马拉松的独特魅力所在。”

本次赛事还将支持即将公布的本地慈善项目。

由赫斯特（Hearst）集团旗下的 ABC 联盟台 WPBF 25 将继续担任赛事官方转播电视台，不仅会在赛前和赛后通过所有电视频道和数字平台进行广泛报道，还将在马拉松比赛当天上午进行现场直播。

WPBF 25 总裁兼总经理 Caroline Taplett 表示：“WPBF 25 非常高兴能够连续第二年担任 U.S. Polo Assn. 棕榈滩马拉松的官方转播电视台，这再次体现了我们致力于将这样一项独特而激动人心的赛事带给社区的承诺。与我们出色的合作伙伴 Ken Kennerly 及马拉松团队携手，我们将全力推动社区联系更加紧密，支持本地企业，并激励来自本地、全国乃至全球的参赛者齐聚美丽的南佛罗里达，共同参与这场独一无二的体验。”

关于 U.S. Polo Assn.

U.S. Polo Assn. 为美国马球协会（USPA）之官方品牌，该协会创立于 1890 年，是北美最大马球俱乐部与马球运动员联盟。今年，U.S. Polo Assn. 与美国马球协会（USPA）共同庆祝品牌成立 135 周年，持续从体育汲取灵感。 该品牌在全球范围内赞助大型马球赛事，其中包括每年在棕榈滩 USPA 国家马球中心（NPC）举行的 美国马球公开赛®（U.S. Open Polo Championship®），这是美国最顶级的马球赛事。U.S. Polo Assn. 拥有数十亿美元的全球品牌价值，并透过逾 1,100 间品牌零售店及数千个销售据点，在全球超过 190 个国家提供男装、女装、童装、配件与鞋类产品。透过与美国 ESPN、欧洲的TNT和印度 Star Sports 的历史性协议，U.S. Polo Assn. 赞助的多项世界顶级马球赛事首次转播至全球数百万体育迷，让这项激动人心的运动登上世界舞台。

据《License Global》报导，U.S. Polo Assn. 长期被评为全球顶尖体育授权品牌之一，与 NFL、PGA Tour 和 Formula 1 并列。此外，该品牌亦因于全球及数位市场的成长，获得多项国际奖项肯定。 U.S. Polo Assn. 曾登上《富比士》、《财富》、《现代零售》和《GQ》等主流媒体，也多次出现在 Yahoo Finance 与 Bloomberg 等财经平台。

关于 U.S. Polo Assn. 棕榈滩马拉松

U.S. Polo Assn. 棕榈滩马拉松是一项顶级的冬季长跑赛事，每年在西棕榈滩举行，设有多种赛程，适合各类跑者参加，包括全程马拉松、半程马拉松、10 公里、5 公里以及四人马拉松接力。赛事路线为 100% 平坦且经 USATF 认证，并具备波士顿马拉松资格赛资格。赛道风景优美，跑者不仅能体验充满活力的西棕榈滩市中心，还能沿着棕榈树成荫的 Flagler Drive 前行，途经历史街区，并欣赏到闪耀的滨水景观。该赛事同时也支持社区和慈善事业。详情请访问 palmbeachmarathon.com 。

来源: U.S. Polo Assn.

