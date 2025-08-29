业绩强劲复苏 实现扭亏为盈 光大控股公布2025年中期业绩

2025年中期业绩表现要点：

- 强劲增长：收入总额为港币20.68亿元，较去年同期大幅增长；

- 扭亏为盈：报告期内，公司盈利港币6.50亿元，其中归属于本公司股东之盈利为港币3.99亿元，实现扭亏为盈；

- 募资提升：旗下基金资产管理总规模（AUM）约港币1,194亿元，期内新增募资约港币27.41亿元；

- 退出良好：基金及自有资金层面合计退出金额港币20.18亿元，退出回报倍数（MOIC）约2.78倍；

- 控本增效：强化精益管理，经营成本同比下降10%，财务费用同比下降38%；

- 流动性充裕：拥有现金及现金等价物约港币81亿元；

- 稳健派息：中期股息为每股港币0.05元。

香港，2025年8月29日 - (亚太商讯) - 中国光大控股有限公司（「光大控股」，股份代号：165.HK）公布截至2025年6月30日止6个月（「报告期」）之中期业绩。

2025年上半年，中国私募股权行业逐步迈入更加稳健的发展阶段。光大控股充分发挥耐心资本优势，保持战略定力，准确把握市场机遇，及时调整募投管退策略，夯实核心主业，价值潜能逐步释放，公司整体经营质效大幅改善，业绩强劲复苏。

报告期内，光大控股实现收入总额为港币20.68亿元，较去年同期大幅增长港币21.82亿元，主要得益于投资收入的大幅增加，充分展现了公司良好的投资眼光和长期投资底蕴。公司盈利港币6.50亿元，其中归属于本公司股东之盈利为港币3.99亿元，较去年同期净亏损港币12.82亿元成功实现扭亏为盈，业绩显著改善。

与此同时，公司继续强化精细管理，保持健康稳健的经营发展。期内，经营成本同比下降10%，主动压减杠杆，计息负债比率对比2024年末减少2%，控本增效成果显著，财务费用同比下降38%。公司流动性保持充裕，截至2025年6月底，拥有现金及现金等价物约港币81亿元。

公司资源和业务重心继续向优势产品聚焦，进一步稳固核心主业。报告期内，新增募资约港币27.41亿元，旗下基金资产管理总规模（AUM）约港币1,194亿元，在管基金产品72只，涵盖一级市场基金、二级市场基金和母基金。期内，共计对9个项目进行投资，完全/部分退出项目46个。

秉承与股东分享经营成果的发展理念，董事会宣派2025年中期股息为每股港币0.05元（2024年中期股息：每股港币0.05元）。

2025年上半年经营要点

一、发挥集团化运营优势，加强募资协同体系

2025年上半年，公司新完成设立淮安洪泽光启基金和厦门海洋高新产业发展基金，总规模为人民币25亿元。淮安基金关注成长阶段的新能源、新材料和智能制造等项目，上半年已完成首期实缴到位；厦门海洋基金关注海洋科技成果孵化转化，助力海洋经济高质量发展。同时，多只基金已完成立项，目前正按照既定规划有序推进中。

二、稳固核心主营业务，驱动业绩强劲复苏

报告期内，公司基金及自有资金层面合计退出金额港币20.18亿元，完成小鹏汽车、大普通信、Taboola三笔完全退出，部分退出了软通动力、德康农牧、第四范式等多个项目，退出回报倍数（MOIC）约2.78倍，全面带动多只基金DPI提升，为基金LP带来了可观收益。Circle、德康农牧、网易云音乐等已上市项目在上半年均有良好的市场表现，为公司贡献较好的投资收益。二级市场基金上半年精准把握结构性机会，投资业绩表现较好，其中光大可转债机会基金荣获巴克莱评选的同类基金业绩排名的第二名。

三、锚定科技创新战略，布局重点行业领域

公司基于深刻的产业洞察和前瞻性的战略视野，在上半年加快投资节奏，重点聚焦人工智能、芯片半导体、生物医药等战略性新兴产业，基金层面合计投资约港币2.64亿元。培育并支持多家科技领军企业，包括长江存储和武汉新芯（国产存储芯片巨头）、恒翼生物（肿瘤及自免创新药研发企业）、钧嵌传感（国产工业自动化模块及新能源车核心传感器战略供应商）、钛动科技（大数据与BI领域服务商）等，支持中国科创企业做优做强。同时通过母基金支持金镒资本、钟鼎资本等优秀的子基金，发挥母基金资源放大、风险分散、收益多元的优势。

四、优化经营管理，释放发展新动能

公司持续优化融资结构，上半年把握国内降息周期，发行人民币30亿元的2025年第一期中期票据，年利率2.09%，创公司历史债券发行票面利率新低。报告期内，公司整体融资成本同比下降 133个基点至 3.14%，财务费用同比下降 38%，经营成本同比下降10%，降本增效成果显著。公司持续优化风险管理体系，通过推进风险资产分级分类、强化动态估值管理及构建风险监测预警机制，实现全流程风险防控效能提升。

五、强化民生服务，商业消费更新升级

光大控股发挥旗下产业优势，提升产品服务品质，以满足居民日益增长的消费服务需求。商业消费方面，旗下光大安石已在全国9个城市成功打造18座"大融城"购物中心，管理规模约260万平方米，创造了约3.77万个工作岗位，2025年上半年累计服务消费者约1.21亿人次，服务商户超过4500个。报告期内，北京重点消费类基础设施及城市更新项目「中关村ART PARK大融城」一期顺利开业，有效带动消费体验升级，扩大内需。

六、重要投资企业稳中向好，韧性强劲

中飞租赁主业发展稳健，经营质量和运营效率持续提升，股东应占净利润同比增长。截至2025年6月30日，中飞租赁机队规模达181架，租赁予22个国家及地区的41家航空公司。光大养老紧抓国内康养产业发展机遇，在全国49个城市拥有各类养老机构数量237个，提供养老床位3万余张，入住率提高1.77%。特斯联持续深化AI技术与多产业融合，驱动多行业智能化升级，落地国产化AI应用与数智方案，并荣获多项权威认证。

七、强化构建ESG体系，推动可持续发展

报告期内，公司持续推动ESG体系建设，公司MSCI（明晟）ESG评级维持为A级，并获得香港投资者关系协会（HKIRA）颁发的「BEST ESG（S）」奖项。公司切实发挥自身所能，履行企业公民责任担当，上半年共组织及参与各类文化和社会公益活动46次，服务人群超过万人，高标准履行社会责任。

2025年上半年，在光大集团的坚强领导、董事会的带领和全体员工的共同努力下，公司经营质效全面改善，发展新动能持续增强，取得来之不易的成绩。随着中国经济的持续向好，政策支持力度的不断加强，中国私募股权行业将迈入高质量发展的新征程。光大控股将紧抓市场机遇，乘势而上，为实现"十五五"良好开局夯基固本。下半年，光大控股将继续坚持稳中求进的工作总基调，持续做好增收控本，优化经营管理，抢抓"募投管退"等关键业务环节的机遇，借助跨境平台和集团综合协同的势能，培育长期耐心资本，做好金融「五篇大文章」，通过科学的战略规划、专业的投资团队和严格的风险管理，持续为股东创造价值。

