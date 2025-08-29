王朝酒业2025年上半年葡萄酒销售收入达1.23亿港元



财务摘要 (未经审核) （港币千元） 截至六月三十日止六个月 2025年 2024年 收入 122,775 135,347 毛利 47,277 48,767 本公司所有者应占溢利 8,172 18,510 毛利率 39% 36% 每股基本盈利 (港仙) 0.58 1.31

香港，2025年8月28日 - (亚太商讯) - 中国优质葡萄酒生产商王朝酒业集团有限公司（「王朝」或「集团」）（股份代号：00828）今日公布截至2025年6月30日止未经审核之中期业绩。 2025年上半年，由于集团加强沿海地区干白酒市场的开拓力度，推出新的白葡萄酒及起泡葡萄酒产品，集团白葡萄酒产品的销售收入保持良好势态。但受中国宏观经济及消费市场波动的影响，集团产品（尤其是高端葡萄酒产品）销量下跌，以及由于推广及宣传开支增加，集团2025年上半年收入较2024年同期下跌9%至约1.23亿港元，本公司所有者应占溢利较2024年同期减少56%至约8.2百万港元，每股基本盈利约为每股0.58 港仙。期内由于产品组合优化，集团毛利率由去年同期的36%上升至39%。 集团白葡萄酒产品的销售于期内为集团的主要收益贡献来源。红葡萄酒与白葡萄酒产品的销售收入分别占集团整体收入约41%及54%。期内，红葡萄酒产品和白葡萄酒产品的毛利率分别为38%及39%。 本集团积极求新，聚焦「5+4+N产品战略」，其中「N」代表集团推出N项需求定制，不断开拓创新产品，以满足中国不同类型消费群体的多元化需求。于回顾期内，本集团继续推出新产品及进行产品升级，以更好地满足不同葡萄酒口味及不同消费能力的消费者，旨在激发品牌活力，并巩固王朝作为国产葡萄酒代表的品牌形象。 本集团以「王朝」品牌产销超过100种葡萄酒产品，迎合中国葡萄酒市场大众市场分部不同消费者群的各项需求和喜好。于回顾期内，本集团推出中高端新品－王朝乙巳蛇年生肖纪念干红葡萄酒，与中国生肖文化相融合，引领「国潮风」，以年轻化的视觉语言呈现生肖文化，吸引潜在消费者。于本期间，本集团持续加强与酒业协会的合作，开展「龙行高校」等活动，进一步扩大品牌在年轻族群中的认知度与美誉度。 基于其现有的优质产品，本集团继续推出新产品并推进产品升级。本集团于二零二五年三月在第112届全国糖酒商品交易会上推出天阳茶酒系列、王朝百馥VSOP白兰地等新品，以进一步完善其产品矩阵，为消费者提供多元的消费选择。该系列茶香葡萄酒突破传统葡萄酒的局限，以「茶酒融合」为核心理念，凭借独特的酿造工艺迅速获得市场目光。这款茶香葡萄酒以白酒为基调，融合茉莉花及普洱茶的芬芳，在传统的气泡酒领域中，创造出一种全新的东方韵味。在全国糖酒商品交易会期间，本集团亦举办品酒会，王朝天夏酒庄的新品凭借独特的风味和精湛的酿造工艺，赢得业界的好评。 除致力于中国核心葡萄酒业务外，本集团亦将通过新设立的合资公司，拓展新的酒类饮料领域，如酱香型白酒、黄酒及特种黄酒－陈皮酒，以实现收入来源的多元化。王朝酱香型白酒产品，即「汉」、「唐」、「宋」、「明」，已于天津核心市场新推出并得到热烈回响，并将于下半年进一步战略推广至其他地区。酱香型白酒产品满足不同消费习惯的客户群体的需求，并为本集团业务作出贡献。未来，酱香型白酒产业的发展及扩张及客户群体水平的持久提升，必将有效推动王朝葡萄酒及相关产品销售的增长，从而提升我们的行业影响力及品牌知名度。对于黄酒项目，经规划后，正于二零二五年下半年在江苏建设一座储罐容量为3,000吨黄酒及特种黄酒－陈皮酒的生产厂房。于建设工程竣工后，本集团将能够生产特种黄酒－东台陈皮酒，让本集团可有效扩展产品品类，把握中国黄酒行业的发展机遇，实现酒业高质量发展的重大战略举措。 电商销售方面，于回顾期内，本集团的电商团队于传统电商平台全面运营在线商店销售产品，例如京东商城、天猫商城及拼多多，以及通过兴趣电商平台（包括小红书app、快手app及抖音app）全面创新品牌、品类、业务体系、流程和模式。本集团的自主品牌传播使其可继续获得主流消费群体和圈子的关注，并提高本集团面向年轻消费者的产品的有效市场渗透率。同时，电商团队积极培养电商直播人才，以进一步扩大其销售渠道及建立新客户群。 此外，于回顾期内，本集团在大型葡萄酒品鉴大赛中屡获殊荣。在多个奖项中，「王朝锦邑桶藏12年XO白兰地」荣获二零二五年国际葡萄酒与烈酒大赛（「IWSC」）中的银奖。该比赛被视为葡萄酒和烈酒质量的国际评价标准。王朝百馥VSOP白兰地、金王朝马瑟兰干红葡萄酒以及天阳茶酒系列亦于中国酒业协会举办的「二零二四年青酌奖」各类别评选中获奖。「王朝梦园白葡萄酒」亦以其卓越的酒质荣获二零二五年春季FIWA法国国际葡萄酒大奖赛中国区金奖。此外，「王朝传承系列－干红葡萄酒」于同一比赛中荣获金奖。该等葡萄酒因其酒香优雅、酒体顺滑和口感圆润从众多参赛作品中脱颖而出，并在比赛中获得奖项，向国家及世界展示了王朝葡萄酒的魅力和实力。 王朝主席万守朋先生总结︰「展望二零二五年下半年，本集团将继续聚焦市场和消费者需求，并通过技术创新提升产品质量。同时，本集团将继续创新营销策略，激发品牌活力，进一步扩大王朝产品的市场份额，加强王朝品牌作为国产葡萄酒代表的形象，并为中国葡萄酒行业树立标杆，将王朝美酒风尚带给更多的中国消费者。本集团将继续通过产品品类及消费场景的创新，以及跨行业合作，积极开拓新的营销前景，以提升销量，藉此支持国家扩大内需及释放消费增长潜力的工作。」 关于王朝酒业集团有限公司 王朝酒业集团有限公司于2005年1月26日在香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号00828。成立于1980年，王朝为中国优质葡萄酒生产商，主要生产及销售「王朝」商标的葡萄酒产品，是中国第一家中外合资的酿酒企业，主要股东包括天津食品集团有限公司及法国葡萄酒巨头人头马集团。集团产销葡萄酒产品系列超过100种，及引入进口葡萄酒产品，为国内各消费层提供高质素及物超所值的葡萄酒。



