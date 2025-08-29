Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Friday, August 29, 2025
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Thursday, 28 August 2025, 18:09 HKT/SGT
Share:
澳优2025年上半年业绩公告 营收利润持续韧性双增长 国际业务和营养品成为第二增长引擎

香港，2025年8月28日 - (亚太商讯) - 8月27日，澳优乳业股份有限公司（股份代号：1717.HK，以下简称"澳优"或"公司"）发布2025年上半年业绩公告。公告显示：2025年1-6月，澳优实现营业收入约人民币38.87亿元，同比增长5.6%；实现EBITDA（息税折旧及摊销前利润）约人民币3.98亿元，同比增长29.7%；归属于母公司权益持有人应占利润约人民币1.81亿元，同比增长24.1%，实现营收利润持续韧性双增长。

公告表示，2025年上半年，面对复杂多变的全球经济形势及竞争加剧的中国婴配粉市场环境，澳优稳步推进"奶粉+营养品"全家营养战略，进一步打造产品力、品牌力、渠道力、数智力及组织力，在消费者的信任、社会各界的支持和全体澳优人的共同努力下，营收、利润继续保持双增长趋势，以坚韧不拔的毅力和稳健扎实的步伐迈向高质量发展新阶段。

分版块看，澳优自有品牌奶粉业务实现整体营收约人民币28.26亿元。其中，羊奶粉业务实现收入18.65亿元，同比增长3.1%，"领头羊"地位持续稳固，尼尔森IQ数据显示截至6月底公司羊奶粉市场占有率同比提升2.8个百分点至30.4%；在2024年中国进口婴幼童羊奶粉市场销售量份额及销售额份额均高达84%，已连续7年在中国进口婴幼童羊奶粉市场份额超6成。【1】与此同时,弗若斯特沙利文经市场研究确认：2024年佳贝艾特羊奶粉销量与销售额全球第一。【2】牛奶粉业务实现收入约人民币9.61亿元,营养品业务实现收入同比增长7.0%，并成功拓展至海外市场。

分区域看，2024年羊奶粉中国业务实现收入约人民币13.81亿元；羊奶粉国际业务实现收入约人民币4.83亿元，同比大幅增长65.7%，国际业务多点开花，实现爆发式增长，在公司自有品牌配方羊奶粉业务总收入的占比进一步提升至25.9%。

公告显示，中东地区在2025上半年继续保持澳优海外最大销售市场的地位；北美地区收入同比提升逾138.7%，成为澳优海外市场第二大营收来源，独联体地区收入同比增长33.8%。澳优在公告中表示，羊奶粉业务海外市场在过去两年保持高双位数复合增长率的基础上，于上半年再攀高峰，实现同比增长65.7%；营养品业务战略布局全面起势，成为驱动公司发展的重要动力。

数据来源：

【1】尼尔森IQ进口婴幼童羊奶粉零售追踪数据；时间段：2018年-2024年，连续7个年度；渠道范围：上海、江苏、浙江、安徽、河南、广东、湖南、湖北、福建、江西、北京、天津、黑龙江、吉林、辽宁、山东、山西、河北、陕西、四川、重庆、贵州、云南、广西的城市母婴渠道。
【2】弗若斯特沙利文Frost & Sullivan《全球羊奶粉市场独立研究报告》（2025年4月）。基于对全球羊奶粉市场的研究，对2024年全球范围内主要羊奶粉品牌的销量以及销售额进行研究分析后做出的确认，调研数据覆盖2024年1月至12月。



话题 Press release summary

部门 Exchanges & Software, 食品
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Apr 14, 2025 08:30 HKT/SGT
澳优2024年营收利润韧性双增长 净利润增长35.3% 国际业务大幅增长68.2%
July 4, 2022 09:09 HKT/SGT
澳优︰因应市场变化积极调整渠道策略，坚守长期主义发展
Dec 18, 2018 08:14 HKT/SGT
澳优乳业收购澳优营养余下30%股权及收购NUTRITION CARE余下25%股权之股份交易
Dec 6, 2018 19:28 HKT/SGT
中信农业代表及澳新乳业老将加盟董事会 助力澳优黄金十年发展
Nov 13, 2018 21:32 HKT/SGT
澳优乳业公布2018年首三季度业绩 核心净利润同比大幅增长79.1%
Nov 2, 2018 19:18 HKT/SGT
澳优2018年首三季业绩持续增长 连续九度发布正面盈利预告
Oct 29, 2018 16:53 HKT/SGT
澳优荣膺国际Galaxy Awards铜奖 《2017年度报告》质素备受业界肯定
Oct 25, 2018 21:58 HKT/SGT
中信农业基金投资交割 澳优发展更添动力
Oct 10, 2018 22:54 HKT/SGT
澳优股东会批准向中信农业基金定向增发股份之议案
Sept 12, 2018 20:01 HKT/SGT
澳优获纳入港股通合资格股份名单 裨益澳优于内地投资者认同度及品牌市场推广
Aug 15, 2018 08:52 HKT/SGT
澳优乳业2018中期业绩再创新高
Aug 1, 2018 19:47 HKT/SGT
澳优乳业2018年中期业绩持续显著增长 连续八度发布正面盈利预告
June 29, 2018 19:26 HKT/SGT
澳优主席、行政总裁及其他高级管理层增持公司股份
June 1, 2018 19:46 HKT/SGT
澳优乳业收购Ozfarm Australia余下50%股权及Ozfarm HK 42.5%股权
Apr 6, 2018 08:25 HKT/SGT
澳优拟增发约20%新股 中信农业基金有望成为公司单一最大股东
Mar 27, 2018 23:11 HKT/SGT
澳优乳业公布2017年全年业绩 收入及公司权益持有人应占溢利增幅分别达43.3%及44.9%
Nov 2, 2017 17:11 HKT/SGT
澳优乳业预期2017年首三季业绩持续增长 连续六度发布正面盈利预告
Aug 14, 2017 10:00 HKT/SGT
澳优乳业「黄金十年」战略计划第二年 2017中期业绩再创新高
Aug 2, 2017 10:04 HKT/SGT
澳优乳业预期2017年中期业绩持续增长
May 23, 2017 09:55 HKT/SGT
澳优以人民币1.7亿元收购澳洲ADP奶粉厂房及Ozfarm公司
Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 中国： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       