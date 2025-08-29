澳优2025年上半年业绩公告 营收利润持续韧性双增长 国际业务和营养品成为第二增长引擎

香港，2025年8月28日 - (亚太商讯) - 8月27日，澳优乳业股份有限公司（股份代号：1717.HK，以下简称"澳优"或"公司"）发布2025年上半年业绩公告。公告显示：2025年1-6月，澳优实现营业收入约人民币38.87亿元，同比增长5.6%；实现EBITDA（息税折旧及摊销前利润）约人民币3.98亿元，同比增长29.7%；归属于母公司权益持有人应占利润约人民币1.81亿元，同比增长24.1%，实现营收利润持续韧性双增长。

公告表示，2025年上半年，面对复杂多变的全球经济形势及竞争加剧的中国婴配粉市场环境，澳优稳步推进"奶粉+营养品"全家营养战略，进一步打造产品力、品牌力、渠道力、数智力及组织力，在消费者的信任、社会各界的支持和全体澳优人的共同努力下，营收、利润继续保持双增长趋势，以坚韧不拔的毅力和稳健扎实的步伐迈向高质量发展新阶段。

分版块看，澳优自有品牌奶粉业务实现整体营收约人民币28.26亿元。其中，羊奶粉业务实现收入18.65亿元，同比增长3.1%，"领头羊"地位持续稳固，尼尔森IQ数据显示截至6月底公司羊奶粉市场占有率同比提升2.8个百分点至30.4%；在2024年中国进口婴幼童羊奶粉市场销售量份额及销售额份额均高达84%，已连续7年在中国进口婴幼童羊奶粉市场份额超6成。【1】与此同时,弗若斯特沙利文经市场研究确认：2024年佳贝艾特羊奶粉销量与销售额全球第一。【2】牛奶粉业务实现收入约人民币9.61亿元,营养品业务实现收入同比增长7.0%，并成功拓展至海外市场。

分区域看，2024年羊奶粉中国业务实现收入约人民币13.81亿元；羊奶粉国际业务实现收入约人民币4.83亿元，同比大幅增长65.7%，国际业务多点开花，实现爆发式增长，在公司自有品牌配方羊奶粉业务总收入的占比进一步提升至25.9%。

公告显示，中东地区在2025上半年继续保持澳优海外最大销售市场的地位；北美地区收入同比提升逾138.7%，成为澳优海外市场第二大营收来源，独联体地区收入同比增长33.8%。澳优在公告中表示，羊奶粉业务海外市场在过去两年保持高双位数复合增长率的基础上，于上半年再攀高峰，实现同比增长65.7%；营养品业务战略布局全面起势，成为驱动公司发展的重要动力。

数据来源：

【1】尼尔森IQ进口婴幼童羊奶粉零售追踪数据；时间段：2018年-2024年，连续7个年度；渠道范围：上海、江苏、浙江、安徽、河南、广东、湖南、湖北、福建、江西、北京、天津、黑龙江、吉林、辽宁、山东、山西、河北、陕西、四川、重庆、贵州、云南、广西的城市母婴渠道。

【2】弗若斯特沙利文Frost & Sullivan《全球羊奶粉市场独立研究报告》（2025年4月）。基于对全球羊奶粉市场的研究，对2024年全球范围内主要羊奶粉品牌的销量以及销售额进行研究分析后做出的确认，调研数据覆盖2024年1月至12月。

