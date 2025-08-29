碧瑶绿色集团公布2025年中期业绩

香港，2025年8月28日 - (亚太商讯) - 碧瑶绿色集团有限公司（「碧瑶」或「集团」；股份编号：01397.HK）欣然宣布截至2025年6月30日止六个月（「期内」）之未经审核之中期业绩。

期内，集团收益约13.5亿港元，较去年增加约4.8%。整体毛利率由去年同期7.5%增加至9.8%，带动整体毛利增加约37.0%，至约1.3亿港元。期内溢利约为5千9百万港元，较去年同期增加约128.1%。

业务回顾及展望

清洁作为集团的核心业务，继续于期内录得增长，收益相比去年同期增加4.0%，至约10.8亿港元，占集团总收益约79.6%。清洁业务毛利率由去年同期6.4%增加至7.9%，带动毛利增加27.4%，至约8千5百万港元，主要由于集团与政府各部门及不同机构的新清洁服务合约所致。集团的清洁服务涵盖不同场景，包括为政府辖下街道、街市、康乐场地、医院及诊所提供清洁服务。其他清洁场地遍及各大学、大型展览中心、香港国际机场、屋苑及私人机构等众多不同场所。

废物管理及回收方面，期内收益为约1.5亿港元，占集团总收益约10.7%。废物管理及回收业务的毛利率由去年同期12.9%，大幅增加至19.2%，拉动该业务毛利上升约46.6%，至约2千8百万港元，主要受惠于政府积极推动回收，大幅扩展包括厨余的回收点网络，便利市民参与并有效刺激收集量及绿色科技业务所带动。集团继续为政府辖下的五区提供废物收集服务，服务人口约160万。回收方面，集团作为政府环境保护署（「环保署」）服务承办商，为香港数千个回收点提供收集服务（包括塑胶、玻璃樽、金属、废纸及厨余）。集团于期内为公共场所及学校的回收箱，提供收集服务。此外，碧瑶亦为香港众多环保署辖下的「绿在区区」回收环保站、回收便利点、智能回收机及不同机构，提供回收服务。另外，碧瑶为政府于香港多区负责玻璃容器收集及处理，以及厨余收集，为市场领导者之一。

绿色科技业务方面，集团赢得新合约，为政府供应新一代太阳能废物压缩箱。此创新产品设计具有自动感应投入口及指示灯，在密封式设计下加装通风、照明及除臭等装置。同时配备大数据平台及无线技术实时监控数据，有效追踪废物收集点的状态，策略地部署资源，优化运作效率，并加强对未来措施的规划。此外，太阳能废物压缩箱采用光伏板，依靠可再生能源，大大减低碳排放，可灵活配置于不同场景，适合没有垃圾收集站的偏远地区。此产品预计于年内陆续推出市场。

集团把握智慧城市发展的契机，近年致力扩大智能回收的市场份额。目前碧瑶智能回收产品，例如：智能回收机、智能厨余回收机及智能磅等已遍及香港不同角落，包括各政府场地及学校、私人屋苑、商业大厦、主题乐园、大型展覧及体育场馆等。每日24小时为市民提供便捷的回收体验，并有助提升香港整体回收量。

集团与怡和机器有限公司合作位于香港屯门环保园的生物炭工厂，已开始营运，通过热解技术将园林废料转化为高质量生物炭以作各种应用，从而达到「转废为材」的目的。

园艺方面，客户涵盖大型私人住宅、政府处所、学校、商场、酒店、机场、香港房屋委员会、香港赛马会、香港科学园、香港大学、香港科技大学及岭南大学等。集团期内为启德体育园、香港国际机场、港深创新及科技园、微型公园及东涌西新发展区提供园艺工程。

虫害管理方面，集团期内继续为黄大仙区及大埔区提供虫害管理服务。此外，集团分别为古物古迹办事处辖下29个古迹及华人庙宇委员会辖下24间庙宇，提供白蚁防治及监测服务。

截至2025年6月30日，集团的手头合约约31.0亿港元，为日后迎来可观的收益。

集团于报告期后成功中标政府海事处一份为期三年总值约1.5亿港元的「香港东部水域海上垃圾清理及处理服务」合约。此合约标志着碧瑶的服务版图，成功由陆地策略性拓展至海洋，为集团业务发展的重要里程碑，进一步巩固其在香港综合环境服务市场的领导地位。根据合约，碧瑶将自2025年10月1日起，于香港东部水域（包括但不限于维多利亚港、中环、上环、铜锣湾、尖沙咀、油麻地、长沙湾、筲箕湾、观塘、西贡、吐露港及大埔等地区）提供全面的海上清洁及船只生活垃圾收集服务。获得此合约，代表市场充份肯定碧瑶成立45年来的卓越表现。集团将其陆上废物管理的专业标准与营运效率无缝延伸至海上，致力守护香港珍贵的海洋生态环境，为市民及旅客呈现一个更洁净、更美丽的维多利亚港。

近日集团成功中标环保署两份为期35个月总值港币约4千3百万港元的合约。自2025年9月起，集团将负责营运「绿在太和」及「绿在宝琳」回收便利点，以及与邻近大厦、机构及社区持份者合作，建立及营运固定及流动回收点进行收集，提供便利市民的社区回收支援，以及在社区推动和教育市民分类回收，强化市民回收习惯。

此外，政府提交的《2025年促进循环再造及妥善处置产品（杂项修订）条例草案》于2025年7月23日获立法会通过，为生产者责任计划订立适用于不同产品的共同法律框架。在此框架下，政府计划于明年提交有关塑胶饮料容器及纸包饮品盒生产者责任计划。此计划鼓励市民将使用完的容器交回作循环再造，从而获取回赠，有助大大增加回收率。受益于该计划，预计将直接拉动碧瑶回收量，为集团多年来于回收服务建设的投资及竞争壁垒，提供吸引回报。

政府正全速发展北部都会区，其中四个新发展区，包括古洞北╱粉岭北、洪水桥╱厦村、元朗南及新田科技城已进入施工阶段。政府已经在四个新发展区收回逾400公顷私人土地，完成平整80公顷土地并陆续将这些土地交付部门兴建道路铁路基建、公私营房屋、学校、公众街市、生态保育，以至发展创科产业，相信为集团多个核心业务带来契机。

展望未来，集团在致力提高各核心业务的市场份额的同时，积极于香港及以外地区扩张。同时因应公司的发展，适时寻找潜在的并购、合营、或新业务项目，加速未来业务增长，为股东缔造可观及长远回报。

碧瑶绿色集团简介

碧瑶绿色集团（股份代号：01397.HK）成立于 1980 年，为香港最大的综合环境管理方案供应商之一，提供环卫保洁、资源回收、循环再造、废物管理、绿色科技、绿色产品、园艺绿化工程及害虫防治等。集团应用最新科技，提供创新环境解决方案，为不同领域的客户提供服务，包括政府部门、各大机构及跨国企业。集团努力不懈地提升环境、社会及管治(ESG)的表现，以推进集团的可持续发展，为了更绿的明天，实现将香港推动成为更清洁、更绿色、更健康城市的愿景。

