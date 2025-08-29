阳光保险中期业绩发布：持续深化「知心阳光」战略内涵 各项业务稳健增长

香港，2025年8月28日 - (亚太商讯) - 此前，民营险企阳光保险（6963.HK）发布2025年中期业绩，数据显示，2025年上半年，公司实现总保费收入808.1亿元，同比增长5.7%；归属于母公司股东的净利润33.9亿元，同比增长7.8%；集团内含价值1,284.9亿元，较上年末增长11.0%，公司各项业务保持稳健增长。

阳光保险成立于2005年，转眼间，阳光保险已走过20年的历程。在这20年的征程中，公司不断拓展业务领域，从财产险到人寿险，从健康险到意外险，阳光保险的产品线日益丰富，为不同客户群体提供了多样化的保险选择。

加大产品与服务体系布局 全面提升客户服务体验

在寿险方面，业绩公告显示，2025年上半年，阳光人寿持续深化「知心阳光」战略内涵，实施广泛的客户需求调研，加大产品与服务体系的布局，优化客户服务体验。上半年中高客户经营稳步提升，有效保单累计首年标准保费15万元及以上的客户数增长20.5%，有效保单累计首年标准保费5万元及以上的客户数增长17.5%。

同时，公告表示阳光人寿紧抓新经济周期与人口老龄化机遇，在养老金融领域丰富个养产品矩阵，在健康保障方面重点布局医保目录外的创新药、特药保障功能，满足医改背景下客户差异化的保障需求。同时，优化升级财富管理功能产品，构建涵盖四大类、13款浮动收益产品的组合，满足新经济周期下客户多元化的财富管理需求。

此外，公司公告介绍了阳光人寿的「知心阳光」服务体系建设进度。在居家养老领域，阳光人寿以适合老年人且使用便捷的「小阳智能屏」为操作载体，为客户提供实时、全面、安心的健康及生活类服务，目前已覆盖全国31个省级行政区233个城市。在健康医疗领域，构建「预防－诊疗－康复」全周期管理死循环，有效解决医疗资源可及性、服务连续性等核心问题。在教育领域，构建「海外留学+国内升学」双轮驱动模式，形成覆盖全学龄段的教育服务体系。

在不断拓展线下服务的同时，阳光人寿积极布局在线服务，全面提升客户体验。数据显示，2025年上半年，「我家阳光」APP完成30项核心功能的新增与优化，截至2025年6月底，「我家阳光」APP累计注册用户突破619.2万，较上年末增长7.3%。同时，公司聚焦银发群体线下业务办理流程繁琐、智能工具使用存在障碍等保单服务痛点，创新推出「阳光云柜面」远程智能服务平台，切实保障了银发群体的金融消费权益。

深入洞察客户需求 升级差异化经营体系

在财险方面，业绩公告表示2025年上半年，阳光财险持续优化服务，深入洞察客户需求，升级客群差异化经营体系。通过构建「六维」客户画像和「四性」服务评价模型，打造全流程智能化死循环服务体系，实现「千人千面」的个性化服务。同时，创新推出多款短期健康险升级版产品，为单一车险客户提供综合保险保障。2025年上半年，高频服务客户满意度均在9分以上（满分10分），个人车险客户非车险产品购买比例达到60.9%，同比提升5.4个百分点。

团体客户方面，持续深化"伙伴行动"风险管理服务落地，建立针对整体服务能力评价的ABCD分级体系和针对专业技术能力评价的L1-L4分级标准，促进公司风险管理服务能力和服务质量的提升。2025年上半年，为1.8万家企业客户提供覆盖L1-L4级的各类风险管理服务。

2025年上半年，阳光保险通过持续优化产品与服务体系，积极拓展业务领域，在诸多领域取得了新进展。站在行业的新周期阶段，未来，期待更多保险企业以客户的需求为导向，不断优化服务，提升品牌价值与客户体验，充分发挥出保险业经济减震器与社会稳定器的职责。

