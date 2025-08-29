首程携手阿尔特签署战略合作协议 共推"机器人+汽车"应用产业化落地



香港，2025年8月28日 - (亚太商讯) - 2025年8月，北京--首程控股有限公司（0697.HK，以下简称"首程控股"）、北京首程机器人科技产业有限公司（以下简称"首程机器人"）、阿尔特汽车技术股份有限公司（300825.SZ，以下简称"阿尔特"）、北京阿尔瑞特智能机器人科技有限公司（以下简称"阿尔瑞特"）正式签署战略合作框架协议。 四方将充分发挥各自优势，围绕机器人产业的技术创新、应用落地、产业链协同与人才培养，展开全方位合作，推动"机器人+汽车"应用新业态加速发展。 一、产业背景：机器人进入应用落地加速期 当前，全球机器人产业正处于高速发展阶段，国家战略和政策密集出台。8月26日，国务院正式发布《国务院关于深入实施"人工智能+"行动的意见》（国发〔2025〕11号），明确提出要推动人工智能与经济社会各行业各领域的广泛深度融合，加快形成人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济和智能社会新形态。 在这一国家战略指引下，机器人产业正从"技术突破"迈向"应用落地"。汽车与机器人作为两个高度契合的产业，正逐渐呈现跨界融合趋势。此次首程控股与阿尔特集团的合作，将在政策东风与市场需求的双重驱动下，为机器人在研发、制造、交通和出行服务等关键环节的应用注入新动能。 阿尔特是中国汽车设计领域的领军企业，也是A股市场唯一的独立汽车设计上市公司，具备整车研发设计与核心零部件制造的全流程服务能力，并践行"技术+供应链"的国际化战略。据公开信息，公司累计服务超80家客户，参与开发近500款车型，客户涵盖一汽、东风、北汽、吉利、新势力品牌与合资企业等主机厂类型。这意味着阿尔特在汽车产业链中拥有深厚的主机厂资源与交付能力。 与此同时，阿尔特通过控股子公司--北京阿尔瑞特智能机器人科技有限公司，已正式开辟机器人新赛道。阿尔瑞特致力于打造一体化研发设计与仿真训练平台，能够为多场景机器人开发提供从仿真、测试到优化的全流程支撑；目前已启动轮式机器人、水下机器人、钻井机器人和宠物洗护机器人等多个研发项目，体现了其跨场景研发和产业协同的潜力。阿尔瑞特的加入，使本次合作不仅局限于传统汽车设计层面的协作，更在机器人研发、仿真与汽车产业化融合方面提供了重要支撑。 与阿尔特及阿尔瑞特的合作，将帮助首程把机器人技术深度嵌入汽车产业链的核心环节，如整车制造、智能装配与产线测试，使机器人真正进入产线、加速产业应用。这一战略合作不只是一种技术对接，更是借助阿尔特在主机厂客户群体中的资源网络，将机器人场景从"隔壁展示"一步推向"生产车间"，连接研发验证与规模化交付的关键路径。 二、合作重点：研发突破与应用落地并举 在国务院"人工智能+"行动政策引领下，四方将立足"技术研发-产业应用-生态共建"全链条，协同推进产业创新，重点在以下方向开展合作，助力机器人与汽车深度融合： （一）技术创新与联合研发 四方将联合建设机器人一体化研发与仿真平台，借鉴汽车行业的完整研发体系，重点在运动控制、结构优化、车规级零部件和规模化制造等关键环节实现突破。同时，依托NVIDIA Isaac/Omniverse技术，共同打造一体化仿真训练平台，不仅支持机器人在汽车研发、制造和测试中的应用模拟，还可开展智能驾驶车辆与物流机器人协同作业等跨场景模拟。双方还将建立数据与成果共享机制：首程控股提供来自交通、出行等运营环节的数据资源，阿尔特输出汽车工程和机器人研发经验，形成从仿真-研发-验证-产线应用的完整闭环。 （二）优先采购与协同机制 在研发设计、仿真训练、整机和零部件供应等环节，四方将实行优先采购机制，在同等条件下优先选择协议方为合作伙伴。首程控股与首程机器人重点提供产品推广、代理及配套服务；阿尔特与阿尔瑞特聚焦于技术研发、工程化验证和定制化整机开发。各方将协同推进机器人本体二次开发，确保机器人产品在汽车生产线、智能装配和产线检测等场景下实现最佳适配。通过分工协作，形成产品供给-技术创新-应用反馈的互补格局，加快成果转化，提升商业化效率。 （三）人才培养 依托首程、阿尔特及其合作伙伴的科研与产业平台，四方将联合开展技术攻关、仿真训练与应用试点，为科研人员和工程师提供跨行业、跨场景的实践环境。同时，定期举办技术研讨会和产业论坛，邀请行业专家和上下游企业参与，建立联合人才培养机制，打造一批兼具汽车工程背景与机器人产业化实践经验的青年科研人才，夯实长期发展的人才基础。 （四）拓宽发展空间 四方将深度对接国家"人工智能+"与机器人产业发展战略，重点推动"机器人+汽车"在研发、制造、测试和出行服务环节的规模化应用。在此基础上，合作还将逐步延展至智慧交通、智能制造、医疗健康、教育、公共服务等更广阔的领域，涵盖机器人及核心零部件的设计、研发、生产、测试和商业化服务。同时，结合资本与产业的联动，推动产业链上下游协同升级，最终形成从研发验证到规模化应用的全链条闭环，打造具有示范效应的"机器人+汽车"应用矩阵，实现互利共赢和长期价值创造。 三、战略意义：打造机器人应用新标杆 机器人产业的最大价值在于应用落地，而"机器人+汽车"正是最具潜力和爆发力的应用方向之一。从整车研发到智能制造，从交通调度到智慧出行，机器人将在汽车全产业链环节展现巨大价值。 首程控股凭借资本平台、生态资源与产业基金优势，已投资宇树科技、银河通用、松延动力、星海图、加速进化等国内头部企业，具备前沿技术的整合能力；首程机器人则与上百家上下游优质企业建立合作，成为国内链接资源最全面的平台之一。阿尔特与阿尔瑞特则将汽车领域成熟的工程体系迁移至机器人研发与产业化。双方优势叠加，构建起"研发-迭代-应用-规模化"的完整路径。 此次携手阿尔特，将进一步把首程的场景资源与产业生态，与阿尔特在整车研发、工程化能力与产业化经验深度结合。未来1-2年，合作将聚焦"机器人+汽车"的深度融合，率先在汽车研发、生产制造、智慧交通与出行服务等环节实现规模化应用示范，推动机器人从实验室走向产业化、规模化，加速形成具备示范效应的"机器人+汽车"应用矩阵。与此同时，合作也将放眼国际市场，推动中国方案走向全球，培育新质生产力，为股东创造长期价值。 Posted by All Way Success Company Limited for Shoucheng Holdings www.shouchengholdings.com [HKSE:0697, FRA:SHVA, OTCPK:SHNHF]



