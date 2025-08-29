阳光保险中期业绩出炉：二十年稳健成长 科技驱动未来

香港，2025年8月28日 - (亚太商讯) - 2025年，阳光保险（6963.HK）成立20周年。其最新发布的2025年中期业绩显示，上半年实现总保费收入808.1亿元，同比增长5.7%；归母净利润33.9亿元，同比增长7.8%；内含价值达到1,284.9亿元，较上年末增长11.0%；有效客户数超过3,011万。

坚守价值导向 价值发展能力与韧性不断增强

创业容易守业难，保险行业更是如此。阳光保险却实现业务规模的有质增长。从初创到上市，再到截至2025年6月30日，资产规模已达到6256亿元。

2025年上半年，阳光人寿以夯实利源基础和资产负债匹配为核心任务，持续强化「三差」管理，深化实施「一身两翼」战略，坚定推进产品结构和销售队伍转型。寿险业务总保费收入554.4亿元，同比增长7.1%，新业务价值达40.1亿元，同比增长47.3%；寿险内含价值突破1,062亿元 ，较上年末增长13.8%。

财险业务则在结构优化与盈利质量提升方面持续积累。2025年上半年，非车险保费占比达到50.6%，同比提升4.5个百分点；家用车保费在车险中占同比提升3个百分点；承保综合成本率优化至98.8%，承保利润同比增长42.4%。

资产管理业务以长期稳健、穿越周期为原则，持续提升资产与负债两端科学、动态匹配的能力。上半年实现总投资收益107.0亿元，年化总投资收益率4.0% ，年化综合投资收益率5.1%。

科技驱动 赋能主业高质量发展

近年来，阳光保险在「科技阳光」战略引领下，加快推进自身数智化转型，为高质量发展赋能。2025年上半年，阳光保险深入推进「机器人工程」与「数据工程」，AI与大模型应用成果在多个核心场景落地。

在销售领域，阳光保险依托销售辅助机器人、AI客户经营助手的建设及数据赋能项目落地，帮助业务人员精准画像客户、匹配产品方案，显著提升展业效能，AI客户经营助手客户满意度达95%。在服务领域，阳光保险深化智能客服机器人建设，以智能化驱动客户服务升级，远程服务全流程无人办理率达65%，智能服务满意度达82%；通过「智能应用+流程重塑」，创新打造理赔服务场景的企微机器人，大幅提升服务效率，降低服务成本。在管理领域，AI被应用于三差管理、财务管理、智能定价、理赔管理等多个场景，全面提升运营效率，实现提质增效。

展望下半年乃至更长周期，随着银发经济潜力释放、居民保险需求升级，以及科技的持续演进，保险行业将迎来新的增长曲线。

