达美乐中国2025年上半年业绩表现亮眼 展现西式快餐市场渗透新范本



香港, 2025年8月29日 - (亚太商讯) - 随着中国消费者对西式快餐的接受度和喜爱度越来越高，中国的西式快餐市场保持高速增长。达势股份（1405.HK)作为达美乐比萨在中国大陆、中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区的独家总特许经营商（以下简称："达美乐中国"/"公司"），近期报告了2025年上半年业绩，其在竞争白热化的中国西式快餐市场中脱颖而出，树立了卓越业绩新标杆，在保持高效运营的同时，进一步提升市场竞争力。 财务表现亮眼 体现多重竞争优势 根据弗洛斯特沙利文数据，按2024年比萨销售额计算，达美乐比萨已跃升为中国第二大比萨品牌。但达美乐中国并未止步于此，2025年上半年业绩表现优异，多项指标创历史新高，维持积极的增长势头。达美乐中国销售额连续多年达到两位数增长，上半年营业额高达25.9亿元（人民币，下同），同比增长27.0%。2024年公司首次实现全年报告与调整后净利润均为正，2025上半年净利润同比大幅增长504.4%达到6,592万元，经调整净利润同比增长79.6%达到9,142万元。在市场波动的背景下，在收入增长又同时实现利润提升，这印证了其增长韧性。 达美乐中国门店网络近年来不断快速扩张。自现任管理团队于2017年三季度上任以来，达美乐中国充分实践"走深走广"的高质量门店扩张战略，门店网络已从一百多家扩张到1,198家店，进驻了中国大陆48个城市。自2022年12月进入中西部地区市场以来，短短两年半内，达美乐中国已经完成100家门店布局。达美乐中国的扩张战略相较于速度更侧重于质量。公司建立了严格的门店审阅基准以确保每一家新店都具备长期盈利的能力，这使得其门店汰换率远低于行业水平。 门店的高质量不仅体现在数量上，更是体现在其全球达美乐系统中遥遥领先的销售能力。新市场新开门店广受消费者欢迎，经常可见宾客盈门的景象。沈阳首店仅仅开业198天就打破了此前由厦门首店创下的超3,100万元的年度销售记录。今年8月，邯郸首店更是以超54万人民币的销售额和6,000多笔订单打破达美乐全球门店首日销售记录。目前达美乐中国已占据达美乐全球超21，500家门店首30天销售额排行榜中前50名中48个席位。达美乐中国展现了强大的业务韧性：即便在新增门店与市场波动的双重压力下，其在剔除了超高产城市门店进入同店周期影响因素后，同店销售（SSSG）依然逆势实现正增长，这得益于其卓越的运营控制能力。 2025年，在上海新国际博览中心举办的SIAL西雅国际食品展（上海）上发布的《2025 披萨新潜力白皮书》指出，外卖渗透率提升是中国比萨市场强劲增长的主要动力之一。2022年，中国比萨行业线上市场份额首度超过线下市场，占比达58.1%，预计未来几年线上市场占比有望持续提升。达美乐中国多年提供有保障的配送服务，品牌给出"外送30分钟必达，超时送免费比萨券"的配送服务保障承诺，上半年整体准点送达率高达94%，为未来线上市场扩张奠定基础。 产品运营多管齐下 深耕消费体验 依托达美乐全球品牌的资产能力和本土供应链管理能力，达美乐中国逐步实现高效的经营效率，为消费者提供高质价比的美味比萨和多样化的消费体验。 在餐饮行业之中，产品的味道是最主要的竞争力之一。达美乐中国菜单保留经典畅销款产品，并多年维持定价一致性，确保消费者即便在久未光顾后，也依旧能够获得熟悉的味道和消费体验，从而获得了高度的品牌认同感和消费者信任。与此同时，达美乐中国从未停止拥抱变化、产品创新，积极进行口味、食材组合的创新，也十分重视饼底多样化。2025上半年，达美乐中国进一步丰富广受欢迎的榴莲比萨系列和火山饼底，推出迪拜巧克力风情猫山王榴莲比萨、可可火山饼底等新组合，也加入托斯卡纳风情芝浓三文鱼比萨、可可熔岩流心芝士卷边等新产品。达美乐中国提供丰富的配料和饼底选择，结合高度自定义的小程序点单系统，为消费者创造了超400种风味组合，这不仅给予了顾客自由探索的乐趣，更能精准满足每一位消费者的个性化口味需求，体现了达美乐中国深厚的品类专业度和精准的消费者洞察力。 如今平价西餐快餐品牌正在加速市场下沉，触达更多下沉市场的消费场景。《2025披萨新潜力白皮书》预计2025年至2027年，中国三线及以下城市有望新增1.5万家比萨门店。在产品多样化的基础上，达美乐中国的价格策略同具竞争优势。其菜单结构清晰，菜单划分了物超所值、经典风味和甄选尊享三种价格分类，以满足不同消费层级的需求。渠道策略上，同时上架第三方外卖平台，有节奏和选择性的参加平台活动，以保持品牌定价优势。此外，公司同步构建会员生态，双重驱动：1."达人荟"会员可参与新品小游戏有机会获得免费比萨和小食券；2. 在积分抵扣活动中，达美乐中国提供最高达10%的积分可兑换金额为消费者提供了实质性好处；3.又融入积分抽奖、入会好礼等活动，进一步提升了会员活跃度。 为进一步触达年轻一代消费者，达美乐中国在营销上也积极创新调整。品牌营销迈向多元化，向跨界合作和社交媒体平台拓展。品牌通过一系列精心选择的IP合作，从去年的腾讯《白荆回廊》、Hello Kitty到今年的网易《蛋仔派对》以及近期的史努比，前述IP涵盖年轻消费者喜爱的游戏及文化IP。达美乐中国深度切入年轻圈层的文化语境，强化和年轻消费者的情感连接，让品牌在交易属性之外建立了更强的文化共鸣。同时，达美乐中国去年开始陆续布局抖音等短视频与直播阵地，旨在通过社交媒体平台扩大影响力，持续强化其年轻化、数字化的品牌形象。 2025年上半年，达美乐中国的会员计划"达人荟"累计会员数同比增长55.2%至3,010万，成为上半年业绩中最亮眼的战略成果之一。会员收入贡献占比从63.6%进一步提升至66%，会员规模与粘性双升，用户池扩张的同时深化用户参与度与忠诚度。消费者群体更为多元，将美味比萨带给更多消费者。 平衡增长下的长期潜力 达美乐中国2025年上半年的表现展现了健康增长和盈利能力的难得平衡。在不断变化的消费环境中，品牌继续构建可持续竞争优势，为公司保持增长、抢占市场份额奠定了坚实基础。 凭借美味、高质价比、高效率的产品和广受信赖的品牌力以及扎实的运营根基，达美乐中国在高速增长的西式快餐赛道中脱颖而出。 在规模持续扩大的同时，公司始终注重单店模型健康度和运营效率，支撑了整体盈利质量的稳步提升。这种兼具爆发力与韧性的发展模式，使达美乐中国成为西式快餐行业中一个极具吸引力的长期增长范本，展现出穿越周期、持续创造价值的巨大潜力。



