中创新航（3931.HK）公布2025年中期业绩：上半年期内利润大增80.4% 动力储能双驱动全球化布局提速

香港, 2025年8月28日 - (亚太商讯) - 8月27日，中创新航科技集团股份有限公司（"中创新航"或"公司"，股票代码：3931.HK），公布截至2025年6月30日止六个月（"报告期"）的未经审计简明合并中期业绩。报告显示，上半年公司经营表现亮眼，实现营业收入人民币16,418.88百万元，较上年同期显著增长31.7%；期内利润实现人民币752.99百万元，同比大幅增长80.4%，在全球可再生能源发展加速转型的态势中展现出强劲的盈利能力与发展韧性。

根据权威机构SNE Research统计，中创新航2025年上半年全球动力电池装车量同比增长22.7%，排名稳居国内第三、全球第四，单月装车量已达4.7GWh。在国内乘用车市场，公司表现尤为突出，6月、7月市占率连续创下新高，分别达到7.4%和8.25%。储能领域增速更为迅猛，InfoLink数据显示，公司上半年储能电芯出货量跃升至全球前四，实现里程碑式发展。

支撑这一系列成绩的，是中创新航技术的持续突破和多款重磅产品的量产落地。上半年，中创新航携"顶流"电池持续引领技术前沿，公司400Wh/kg固液混合电池产品即将量产配套，全固态电池研发取得突破、生产线贯通投用。此外，公司高功率磷酸铁锂R46大圆柱电池实现行业内首家量产配套，成功助力吉利、东风最新混动车型；而下一代210Wh/kg以上能量密度磷酸锰铁锂电池产品也即将批量应用，该产品可实现10%电量至80%电量充电时间15分钟，产品性能进一步提升。

在乘用车市场，凭借卓越的产品实力，中创新航成功实现大众、现代、丰田全球前三大车企集团全部进入。上半年，其800V 5C电池实现月销量超2万台，顺利推进配套小鹏、乐道、零跑、奥迪、北汽等多个车型，该超充电池三元版本独家配套全新小鹏P7，并助力其创下24小时行驶3971公里的全球纪录。

在商用车领域，中创新航构建至远电池全场景、全覆盖、全赋能的产品矩阵架构，上半年国内商用车装车量同比增长310%。公司行业首推轻卡车型百万公里定制版，大幅提升电池系统质保，获得业内广泛认可，目前已与奇瑞、吉利、瑞驰、福田、东风、长安、金龙等知名企业深度合作。在重商领域，公司以场景化电量设计深耕市场，与重汽、徐工、三一、陕汽、解放、东风、临工、柳工等客户在多方面达成全方位合作。

伴随着国际市场的重大突破，中创新航上半年储能业务发展迅猛。其314Ah二代长循环储能电芯凭借96%以上的能效、15,000次的超长寿命、前1,000次循环零衰减的卓越性能获得国内国际客户的高度认可，并成功斩获拉美和南非最大电站项目，进入多家头部开发商和电网公司的供货商名录。另外，公司新一代"至久"588Ah、600Ah+储能大电芯亦将于今年量产。

除此之外，作为行业首家通过eVTOL动力电池制造符合性审查的企业，中创新航大力探索新兴市场，助力我国低空经济发展。目前，公司310Wh/kg的R46圆柱电芯已量产配套行业头部eVTOL企业。同时，中创新航已与广汽高域签署深化战略合作协议，约定在eVTOL领域展开深入合作，共同推进eVTOL电源标准化产品的发展。

整体来看，中创新航上半年围绕"产品与技术领先"战略，加速全球化产能布局。目前，泰国Pack工厂已稳定交付，且葡萄牙基地也已于2025年一季度破土动工，未来随着其产业链布局的进一步完善，中创新航有望凭借跨领域、跨场景的动储产品矩阵，实现动储业务深度协同，全场景打造硬核产品力，同时，持续开拓轨道交通、矿山矿用、低空飞行、人形机器人等新兴市场，持续推进"能源+"战略落地，进一步推进在全球新能源产业中的领先地位。

中创新航（3931.HK）是专业从事锂电池、电池管理系统及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发的新能源高科技企业。作为电池专家，公司致力于构建全方位能源运营体系，为以动力及储能为代表的新能源全场景应用市场提供完善的产品解决方案和全生命周期管理。

目前，公司已建立江苏、福建、四川、湖北、安徽、广东等多个产业基地，完成全方位国内产业布局，同时已设立欧洲产业基地、泰国产业基地，大力拓展海外产业布局，打造拥有规模化智能制造实力的国际化领先企业。

