空调巨头奥克斯电气港股招股 全流程构筑竞争壁垒护航快速增长

香港, 2025年8月28日 - (亚太商讯) - 港股新股市场延续火热。8月25日-8月28日，中国家电巨头奥克斯电气有限公司（「奥克斯电气」，股份代号：02580.HK）正式开启港股招股。此次IPO，奥克斯电气拟全球发售约2.07亿股，每股最高发售价17.42港元，每手200股，预期于9月2日登陆港交所。

作为全球前五空调提供商，中国大众市场家用空调第一品牌，奥克斯电气以三十余年的专业积淀，在空调行业构建起独特竞争壁垒。面对全球超万亿元的空调市场规模，以及下沉市场与海外新兴市场的爆发潜力，奥克斯电气拟通过港股上市，实现进一步增长。

全流程构筑竞争壁垒 打造空调行业领先品牌

自创立以来，奥克斯电气始终聚焦空调赛道，将所有资源集中于研发、生产、销售和品控全流程，通过各环节的深度专业化形成经营合力，构筑起难以复制的竞争优势。在中国大众市场家用空调领域，奥克斯电气稳居第一，2024年市占率达25.7%。

在研发端，奥克斯电气以「品质为基石，创新为灵魂」，在宁波、珠海及日本设立研发中心，围绕节能、舒适、健康、智能四大方向深耕，实现技术创新与产品迭代的高效衔接，其变频驱动控制技术、功率控制技术及风机风道设计等技术被政府部门认定为具有「国际先进」水平。

在生产端，奥克斯电气积极推动智能化升级，例如，公司在注塑过程中引入"黑灯工厂"模式，从原材料到成品的整个周期均实现无缝自动化，显着提升了生产效率与良品率。同时，公司在宁波、马鞍山等地建有智能生产基地，并于泰国投产海外工厂，形成完善的产能布局，为全球市场供应提供支撑。

销售与品控环节的创新则让奥克斯电气实现消费者高效触达与口碑沉淀。公司首创网批新零售模式，构建「小奥直卖」 生态平台，截至 2025 年 3 月 31 日，过去 12 个月通过该 APP 下单的中国经销商占比达 98.4%，实现工厂、中小零售商与消费者的直连，降低中间环节损耗。品控方面，公司建立全国超 5100 家售后网路，实现产品全生命周期品质管制，24 小时安装及维修回应率超 90%，以优质服务巩固品牌口碑。

业绩高速增长 全球化布局打开增量空间

通过深度专业化和专业品牌深耕，奥克斯电气能够更好地理解消费者需求变化和行业发展趋势，满足消费者对多样化空调产品的需求，进而推动其业绩强劲增长。2024年，公司实现营收297.6亿元，实现净利润29.1亿元。2022年至2024年，收入和净利润的复合年增长率分别为23.4%及42.1%。同期公司销量年复合增长率高达30%，远超全球空调市场4.6%的整体增速，充分展现出强劲的成长性。

从收入结构来看，奥克斯电气的全球化战略已进入收获期，海外收入占比持续攀升。2025 年一季度，奥克斯电气海外收入占比已达 57.1%，较 2022 年的 42.9% 大幅提升，其中亚洲（不含中国）市场表现尤为突出，2025 年一季度收入占比达 31.5%，成为海外增长主力。

国际化不仅带来新增量，更提升了抗周期韧性。奥克斯电气在泰国、马来西亚、美国等地设立研发中心和销售公司，配合本地化服务团队，形成从研发到销售的全链条服务能力，保证了市场渗透率与客户黏性的提升。这种全球化布局，有助于公司在不同经济周期与地区需求变化下保持业绩的稳定增长。

综合来看，奥克斯电气以全流程壁垒构筑了深厚的竞争优势，凭藉研发、制造与渠道模式的创新实现了高效增长。在业绩层面，公司保持双位数增长与健康盈利水平；在战略层面，全球化布局进一步打开增量空间，展现出强劲的长期成长潜力。未来，随着全球需求释放与技术持续突破，奥克斯电气有望持续跑赢行业。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network