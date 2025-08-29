奥克斯电气港股招股：业绩高速增长 全球化布局释放长期成长空间

香港, 2025年8月28日 - (亚太商讯) – 在资本市场，兼具规模效应与稳健盈利能力的「优质消费白马」一直是投资者关注的重点。从家电龙头到餐饮、医药，资本对于行业龙头的长期偏好始终未变。8月25日，奥克斯电气有限公司（「奥克斯电气」，股份代号：2580.HK）正式启动香港招股，为港股消费板块再添重磅标的。

作为全球空调市场前五企业（按 2024 年销量统计）及家用空调全球第四品牌，奥克斯电气凭藉三十余年在空调领域的深耕，已构建起覆盖研发、生产、销售、服务的全产业链优势。本次IPO，奥克斯电气拟全球发售约2.07亿股，按最高发售价17.42港元计算，奥克斯电气募资总额约36.09亿港元，预期于9月2日登陆港交所。

创新驱动，增长动能强劲

当前，空调行业正处于绿色转型与消费升级的关键阶段，智能化、节能化已成为新一轮增长的核心驱动力。奥克斯电气多年来始终将研发与创新视为企业发展的内核，围绕「节能、舒适、健康、智能」四大方向深耕产品研发，持续推动产品创新及升级迭代。其家用空调矩阵涵盖挂机、柜机、移动空调等品类，中央空调则在多连机、热泵等领域不断迭代，满足不同消费层级与使用场景的需求。与此同时，公司在语音辨识、远端控制等智能交互领域实现突破，以迎合全球碳中和目标与智能家居趋势，持续提升市场渗透率。

创新不仅体现在前端产品，更深植于产业链核心环节。奥克斯电气通过与松下合作，共同研发压缩机等关键零部件，强化了在全产业链上的掌控力。截至2025年3月31日，奥克斯电气在境内外取得注册专利超过12,000项，其中发明专利超过2,800项，拥有2项国家CNAS实验室认证，累计参与制定空调行业相关国家标准及行业标准超过160项，并承担了多项重大专项科研项目，为其自身发展构建强大竞争壁垒。

在强大创新实力驱动下，奥克斯电气展现出强劲的增长动能。2022-2024年，公司收入从195.28亿元增至297.59亿元，复合年增长率23.4%；净利润从 14.42亿元增至 29.10亿元，复合年增长率37.8%，盈利质量扎实。同期，空调销量年复合增长率达到30%，远超行业4.6%的整体水平。这一强劲增长，充分反映了奥克斯电气在产业转型中的领先优势。

全球化赋能，海外业务成新增长引擎

在中国市场稳居领先的同时，奥克斯电气正通过全球化战略持续拓展增长空间。公司于2019年在日本成立研发中心，并实现泰国生产基地投产，并从2023年起开始在马来西亚、泰国、美国、阿联酋、越南及沙特阿拉伯等地设立销售公司和团队，形成「生产—销售—服务」全链条的本地化运营模式，更好服务全球市场。目前，奥克斯电气业务已覆盖150多个国家和地区。

得益于国际化战略的深化，奥克斯电气海外业务实现快速成长。2022年至2024年间，公司海外收入占比从42.9%升至49.3%。2025年一季度，海外收入占比达到57.1%，超过国内市场，成为公司增长的核心引擎。在东南亚、中东等新兴市场，凭藉高性价比产品与本地化服务，销量增速尤为突出 —— 亚洲（不含中国）市场收入占比从2024 年的 24.7%，进一步提升至2025 年一季度的 31.5%，成为海外增长主力。

从行业维度看，奥克斯电气的长期增长逻辑清晰可辨。根据弗若斯特沙利文报告，全球空调市场规模超万亿元且预计在2024年-2028年保持 4.3% 的年复合增长率，东南亚等新兴市场因渗透率低、消费升级需求旺盛，成为核心增长极，进一步推动全球空调市场的增长。

奥克斯电气凭藉技术创新构建产品竞争力，依托全球化布局抢占增量市场，叠加港股上市后募集资金对研发、产能及管道的进一步投入，有望在行业整合中持续提升全球份额。对于投资者而言，这家兼具技术壁垒与全球化视野的空调龙头，正迎来价值释放的关键视窗，其长期投资价值值得重点关注。

