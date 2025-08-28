品创控股（8066.HK）战略升级 突破语音AI应用场景 游戏平台+数据采集 首创情绪语音数据库 直击行业数据瓶颈

香港, 2025年8月27日 - (亚太商讯) – 当前语音 AI 技术正面对 "听懂话中字，难懂话外情" 的行业困局 - 传统语音数据只能覆盖语义识别，缺乏情绪维度的关键信息，导致人机互动始终停留在 "功能化" 层面。在此背景下，品创控股有限公司（8066.HK）正式宣布全面战略升级，旗下核心子公司 CyberMirage 重磅推出 "区块链游戏 + AI 数据采集" 一体化平台，更凭借行业首创的情绪语音数据庫，突破语音 AI 数据瓶颈，为技术迈向 "人性化互动" 升级提供核心支撑，标志着公司在数字经济与人工智能赛道的布局进入关键新阶段。

会员资源突破：20万+高粘性用户为情绪语音数据库提供 "真实场景原料"

语音 AI 的精准度与维度，完全依赖数据的 "真实性" 与 "丰富度"- 人工脚本模拟的语音数据，不仅难以捕捉自然情绪，更无法覆盖多元生活场景。CyberMirage 创新平台的核心优势，在于深度激活品创控股 20 万 + 高粘性会员这一核心资产：这些覆盖不同年龄、职业、地域的会员，在日常互动中已建立 信任基础，能够在平台场景中自然流露真实情绪。

例如，会员在区块链游戏中完成高难度关卡时的兴奋欢呼、遇到挑战时的紧张沟通、与队友协作时的积极反应，均会被平台即时采集 - 这些包含 "情绪 + 语义" 的语音素材，正是传统数据采集模式难以获取的稀缺资源。同时，平台透过区块链技术实现数据全程可追溯、不可篡改，既保障用户私隐安全，更确保每一条情绪语音数据的真实性，为情绪语音数据库的构建奠定 "原料根基"。

值得关注的是，这些会员此前已在集团电子商务业务中积累了高活跃度，其中逾 10 万会员可转化为语音素材贡献者。此次平台升级后，将进一步提升情绪语音数据的采集效率与覆盖维度，形成 "用户沉淀 - 数据积累 - 模型优化" 的良性循环。

技术实力验证：语音 AI 项目盈利印证情绪数据 "转化能力"

情绪语音数据库的价值落地，离不开专业技术团队的支持。CyberMirage 组建的语音 AI 技术团队，已具备从 "数据提取 - 特征标注 - 模型训练" 的全链条技术能力 - 今年上半年，团队借力集团优质客户资源，成功落地两项语音 AI 技术服务项目。一项AI语音技术大模型算法的国家发明专利正在申请中。不仅实现可观利润，更从实践层面验证了技术转化能力。

更重要的是，团队透过项目合作积累了丰富的行业需求洞察：如客服领域需重点识别 "不满情绪" 以优化服务，智能家居需感知 "疲惫状态" 以调整互动模式 - 这些需求正是情绪语音数据库的核心应用场景，未来团队可快速将情绪数据融入现有技术方案，开发出更具竞争力的 "情绪 + 语义" 双维度 AI 产品。

行业瓶颈突破：首创情绪语音数据库推动语音AI"从知意到共情"

当前语音 AI 行业的核心瓶颈，在于 "情绪数据缺失" 导致的互动短板：传统语音数据只能让 AI "听懂用户说什么"，却无法"听懂用户心声"- 客服 AI 听不出用户的不满，智能家居感知不到主人的疲惫，人形机械人更难以实现 "有温度" 的陪伴。据行业调研显示，70% 的用户认为 "AI 无法理解情绪" 是人机互动的主要痛点，而目前市场上尚未有成熟的情绪语音数据解决方案。解决人机对话，并让机器懂得人的情绪和在对话中准确表达所需情绪，是人形机械人走进千家万户的充分必要条件。

CyberMirage 的情绪语音数据库，正是针对这一空白的首创性突破：透过区块链游戏场景采集的语音素材，包含 "平常、兴奋、失落、紧张、愉悦" 等 12 种核心情绪维度，且每种情绪均配对真实场景语义（如游戏胜利时的 "太开心了，终于通关！"、任务失败后的 "唉，下次再努力吧"）。这些数据经技术团队标注后，可直接用于训练 "情绪 + 语义" 双维度语音识别 AI 模型，让 AI 首次具备 "感知情绪、回应情绪" 的能力。

从应用价值来看，这一突破将彻底重塑语音 AI 的应用边界：在家庭场景中，配备该模型的人形机械人可通过主人语音情绪，自动调整陪伴模式 - 当识别到疲惫情绪时，主动播放舒缓音乐；在医疗领域，AI 可通过患者语音情绪变化，辅助医生判断心理状态；在教育领域，情绪 AI 能感知学生学习时的烦躁或专注，动态调整教学节奏。正如行业专家评价："品创控股的情绪语音数据库，让语音 AI 从‘工具’升级为‘伙伴’，为整个人机对话行业开启了人性化互动的新空间。"

投资价值凸显：情绪数据壁垒构筑长期增长"护城河"

从投资角度来看，品创控股的战略升级具备三大难以复制的核心优势，而情绪语音数据库正是贯穿其中的价值核心：

其一，用户壁垒难以逾越。20 万 + 高粘性会员不仅为情绪数据提供稳定来源，更能通过圈层传播吸引更多优质用户 - 竞争对手若想复制这一资源，需至少 3-5 年的用户沉淀与信任积累，短期内难以实现；其二，技术转化能力已获验证。上半年两项语音 AI 项目的盈利，证明团队能将数据优势转化为商业价值，而情绪语音数据库的加入，将进一步提升产品溢价能力，预计后续定制化 AI 解决方案利润率可提升15-20%；其三，市场空间持续扩张。随着人形机械人、智能家居、心理健康等领域对情绪互动需求的增长，情绪语音数据的市场价值将逐年攀升，据估算，2027 年全球情绪 AI 市场规模将突破 500 亿美元，品创控股凭借先发优势，有望迅速抢占细分市场份额。

值得关注的是，已有 3 家领先的 AI 应用企业就情绪语音数据库的合作与品创控股展开磋商，若合作落实，将进一步验证数据的商业价值，同时为公司带来稳定的数据流与收入流。未来，品创控股将持续深化 "区块链游戏 + AI 数据采集" 模式，推动情绪语音数据库渗透至更多行业，在实现自身增长的同时，引领语音 AI 行业从 "识别语音" 向 "理解人心" 跨越。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network