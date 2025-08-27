如祺出行上半年成绩单出炉：总收入大幅增长逾6成 毛利大增215.4%实现转正

香港, 2025年8月27日 - (亚太商讯) – 如祺出行(09680.HK)2025年中期业绩公告出炉。公告显示，公司上半年多项关键财务指标数据大幅增长，包括整体收入达16.76亿元（人民币，下同）同比大涨61.7%。其中，出行服务收入同比增长86.1%；与科技营收相关的技术服务收入同比增长207.0%。

值得关注的是，如祺出行首次录得毛利率转正。上半年公司毛利总额达3743.8万元，比去年同期提升215.4%，毛利率录得2.2%，显示该公司盈利能力实现关键突破。

出行及技术服务营收大幅增长

毛利增长215.4%实现首次转正

报告期内，如祺出行两大核心业务出行服务及技术服务录得双增长，直接为如祺出行拉动上半年整体收入同比大涨61.7%，达到16.76亿元。其中，包括网约车和Robotaxi服务在内的出行服务，上半年为如祺出行贡献了16.36亿元收入，同比激增86.1%。而涵盖AI数据及模型解决方案和高精地图的技术服务，上半年收入同比增幅达207.0%。

如祺出行于2024年7月在港交所上市。上市招股书提及，公司制定盈利路径，将采用扩大业务规模及促进收入增长、提高毛利率、提升经营和管理效率等推进实现盈利。本期中报显示，如祺出行在盈利能力上实现关键突破——上半年毛利相关指标首次转正。

数据显示，如祺出行2025上半年毛利总额达3743.8万元、同比增长 215.4%，毛利率从去年同期-3.1%至当期2.2%、大幅改善171.0%且实现首次为正，反映公司运营效率持续优化、基础盈利能力显著向好。

如祺出行称，尽管中国出行服务市场竞争加剧，但整体毛利率改善，主要受益于用户流量增加带动订单量上升，客户激励措施及司机成本结构优化、司机对平台信任加强等原因。

"涟漪模式"推动增效降本

Robotaxi或成公司"第二增长曲线"

降本增效是如祺出行本期报告的亮点之一。报告显示，上半年在录得订单量及收入均大幅增长、毛利转正的同时，如祺出行的多项成本也呈现出显著下降。

2025年上半年，如祺出行订单量为7330万单、同比增幅达到51.1%，订单量的大幅增长推动上半年交易额增长至20.32亿元，同比上升56.8%。单笔订单交易额也从去年同期的26.7元/单至报告期内27.7元/单，增幅提升3.8%。

同时，如祺出行的销售与营销支出、财务费用等相关成本也在报告期内录得大幅减少，财务成本同比大幅减少43.4%，一般及行政开支、销售及营销开支减幅均超过20%，体现公司发展在规模效应与营收能力中取得良好平衡、经营质量健康。

据如祺出行官方信息，地域扩张战略即公司在早期建立的"涟漪模式"，为该公司出行服务扩张的独有形式。如祺出行自2019年上线后就确立并依照"涟漪模式"进行运营：即深耕粤港澳大湾区，先聚焦优势市场，再逐步向邻近地区扩散，通过在新市场高效复制经验证的市场策略、运营经验及管理体系等，以较低获客成本获得高效增长。通过"涟漪模式"，如祺出行服务运营已覆盖全国94个城市。

此外，如祺出行的Robotaxi发展一直备受关注。报告披露，该公司自上市以来已在自动驾驶及Robotaxi运营服务研发活动方面投入超过1.37亿港元，并计划在2026年及之后再投入2.56亿港元。

据如祺出行官方消息，截至今年6月30日，如祺出行平台运营的Robotaxi超300辆，Robotaxi服务覆盖粤港澳大湾区核心区域，上半年订单量同比增长超470%，月度活跃用户量同比上升超70%。

此前在7月23日，如祺出行宣布启动"Robotaxi+"战略，以开放性的"Robotaxi+"平台，面向行业所有符合本地监管标准的Robotaxi开放运营，计划未来5年将Robotaxi运营覆盖至100个核心城市，与包括自动驾驶公司、运力公司等合作伙伴一起构建超万辆规模的Robotaxi车队；并将推动10亿级投资计划，建成覆盖100个核心城市的Robotaxi三级运维网络，形成可支撑每年10万辆Robotaxi线下运维的综合能力。

目前，如祺出行Robotaxi服务已覆盖广州南沙，深圳宝安、南山，以及横琴粤澳深度合作区

目前如祺出行平台运营的Robotaxi已超300辆

关于如祺出行科技有限公司

如祺出行是中国的出行服务公司，服务并连接出行行业的各类参与者，包括乘客、司机、整车制造商、车辆服务提供商及自动驾驶解决方案供应商。公司提供(i)出行服务（包括网约车、Robotaxi及顺风车服务）；(ii)技术服务，主要为AI数据及模型解决方案以及高精地图；及(iii)为司机及运力加盟商提供全套支援的车队销售及维修。

公司由广汽集团和腾讯联合发起创立，其后引入一家自动驾驶解决方案供应商小马智行作为战略股东。通过连接汽车制造商、互联网公司和自动驾驶解决方案供应商，公司是推动自动驾驶技术商业化的先行者。多元化背景的股东提升了公司的市场洞察力并增进公司对整个出行服务行业价值链上主要利益相关方的了解，从而使得公司能够整合汽车和出行服务行业的资源。

