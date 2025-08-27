31 Concept 与 Bestcomp 集团建立战略合作伙伴关系，推动人工智能驱动的网络智能在欧亚地区的发展

迪拜，阿联酋, 2025年8月26日 - (亚太商讯) - BESTCOMP GROUP 作为南高加索和中亚地区领先的 ICT 解决方案与系统集成企业，欣然宣布与 31 Concept (31C) 建立合作伙伴关系。31C 是一家专注于网络可视化与分析的人工智能数据智能创新企业，主要服务于电信运营商、政府和企业客户。

Bestcomp Group 与 31 Concept 建立战略合作伙伴关系 - 图片

BESTCOMP 成立于 1995 年，在交钥匙数据中心、网络安全、网络、云服务和软件开发方面拥有深厚经验，已完成超过 3,750 个项目，服务 10,000+ 客户，并在七个国家拥有 500 余项专业认证。31 Concept 专注于人工智能驱动的网络智能解决方案，帮助客户对加密流量进行分类、优化性能，并实时获取用户洞察。

根据协议，Bestcomp 将把 31 Concept 的先进网络智能平台整合到其战略市场的产品组合中。此次合作旨在通过结合 Bestcomp 强大的区域影响力与 31 Concept 的人工智能分析能力，加速数字化转型进程。

“此次合作将 Bestcomp 值得信赖的基础设施专长与 31 Concept 深厚的网络智能能力相结合。这使我们能够在整个地区提供更智能、更安全、更高效的 ICT 服务。” 一位 Bestcomp 发言人表示。

“我们很高兴能够通过 Bestcomp 广泛的网络扩大影响力，并帮助为欧亚地区的电信运营商和企业提供新一代的可视化与控制能力。” 31 Concept 的一位代表补充道。

合作伙伴关系的重点亮点

增强的可视化与控制能力： 31 Concept 的人工智能驱动平台可提供精细化的流量分类、加密流量处理和实时用户洞察，从而支持网络的主动优化。

关于 Bestcomp Group

成立于 1995 年，Bestcomp Group 是南高加索和中亚地区领先的 ICT 服务提供商。它提供全面的解决方案 —— 从交钥匙数据中心和电信网络到网络安全、云服务和 IT 咨询。公司业务遍及七个国家，以质量、创新和强大的供应商合作伙伴关系享有声誉 bestcomp.net。

关于 31 Concept

31 Concept 为电信运营商、政府机构和企业提供人工智能驱动的网络智能。其平台专注于流量可视化、加密数据包分类和人工智能分析。公司近期发布了一项正在申请专利的网络智能技术，并计划在 2025 年的 ISS Asia 首次亮相。

