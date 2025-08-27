Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Wednesday, August 27, 2025
Tuesday, 26 August 2025, 17:25 HKT/SGT
阳光保险发布2025年上半年业绩：各项业务协同发力 筑牢高质量发展根基

香港, 2025年8月26 - (亚太商讯) – 8月25日，阳光保险（6963.HK）召开2025年中期业绩发布会，数据显示，2025年上半年，阳光保险实现总保费收入808.1亿元，同比增长5.7%；归属于母公司股东的净利润33.9亿元，同比增长7.8%；集团内含价值1,284.9亿元，较上年末增长11.0%。

寿险稳步推进转型升级 锚定价值发展主线

寿险业务作为阳光保险的核心支柱之一，在2025年上半年，实现总保费收入554.4亿元，同比增长7.1%；上半年新业务价值40.1亿元，可比口径同比增长47.3%。截至2025年6月30日，有效客户数1,162.5万。

个险方面，阳光人寿推进「一身两翼」战略，深化差异化管理模式，深入推进营销队伍转型发展。2025年上半年，实现个险总保费153.4亿元，同比增长12.1%，其中浮动收益型产品与保障型产品占比超50%；活动人均产能2.8万元，保持较高水平。

客户经营方面，2025年上半年，阳光人寿持续深化「知心阳光」战略内涵，紧抓新经济周期与人口老龄化机遇，加大产品与服务体系的布局，优化客户服务体验。上半年中高客户经营中，有效保单累计首年标准保费15万元及以上的客户数增长20.5%，有效保单累计首年标准保费5万元及以上的客户数增长17.5%。

财险业务结构持续优化 盈利能力稳步提升

财险业务作为阳光保险稳健发展的基石，在2025年上半年持续加快金融「五篇大文章」重点领域的创新布局，实现原保费收入252.7亿元，同比增长2.5%。承保综合成本率98.8%，同比优化0.3个百分点；实现承保利润2.9亿元，同比增长42.4%。

机动车辆险方面，2025年上半年，阳光财险持续优化升级车险智能生命表，深化渠道转型升级，车险业务结构进一步优化。2025年上半年，车险原保险保费收入125.0亿元，其中，家用车保费占比同比提升3.0个百分点，新能源车险保费占比同比提升2.1个百分点；承保综合成本率98.1%，同比优化1.6个百分点，实现承保利润2.6亿元。

非机动车辆险方面，2025年上半年，阳光财险持续深化非车数据生命表和「伙伴行动」体系化建设，不断加强产品和服务模式创新。2025上半年，非车险原保险保费收入127.8亿元，同比增长12.5%；承保综合成本率99.7%，实现承保盈利。

2025年上半年，阳光财险深入洞察客户需求，个人客户持续升级客群差异化经营体系，高频服务客户满意度均在9分以上（满分10分）。团体客户扎实推进“伙伴行动”， 建立针对整体服务能力评价的ABCD分级体系和针对专业技术能力评价的L1-L4分级标准，着力增强非车业务的风险减量服务能力。2025年上半年，为1.8万家企业客户提供覆盖L1-L4级的各类风险管理服务。

资管业务不断优化资产配置 数智化转型助力提质增效

资产管理业务是阳光保险业务增长的重要组成部分。公司以长期稳健、穿越周期为原则，发挥保险资金作为「长期资金」的特点和优势，不断优化资产配置，创造持续稳定的投资回报。

截至2025年6月30日，阳光保险总投资资产规模为5,918.6亿元，较上年末增长7.9%。2025年上半年，实现总投资收益107.0亿元，同比增长28.5%；综合投资收益163.3亿元，同比增长9.2%。阳光资产受托管理资产规模7,376.8亿元，其中受托管理第三方资产规模2,224.1亿元。

在保持核心业务稳步发展的同时，阳光保险紧跟AI发展趋势，持续提升科技创新能力，全方位深化数智化转型。

在销售领域，公司依托销售辅助机器人、AI客户经营助手的建设及数据赋能项目落地，为销售人员提供更精准的客户画像、更匹配的产品方案与更优质的服务话术，AI客户经营助手用户满意度达到95%。在服务领域，公司深化智慧客服机器人建设，研发理赔服务机器人，创新打造理赔服务场景的企微机器人，以智能化驱动客户服务升级，远程服务全流程无人办理率达65%，智能服务满意度达82%。在管理领域，公司在三差管理、财务管理、投资管理、招采物控、客户管理、智慧定价、理赔管理、机构管理、稽核审计、AI编码等多个场景，全面布局智能体建设，以AI应用能力实现提质、降本、增效。

总体而言，2025年上半年，阳光保险凭借新阳光战略布局与执行能力，在各个业务板块持续推进价值发展。面向未来，阳光保险表示，将深入贯彻落实中央金融工作会议精神，牢牢把握金融工作的政治性、人民性，认真做好金融“五篇大文章”，持续推进新阳光战略，为推进金融高质量发展、助力金融强国建设贡献阳光力量。



