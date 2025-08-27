日清食品公布2025年中期业绩



摘要 - 收入增长：在中国内地消费者情绪改善及海外市场需求增加的带动下，收入实现双位数增长

- 高端化策略：持续高端化策略，并推出新口味及跨界合作以提升品牌知名度

- 海外市场：表现符合管理层预期，并对集团作出正面贡献 香港, 2025年8月26日 - (亚太商讯) – 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）今天公布截至2025年6月30日止六个月（「报告期」）的未经审核中期业绩。 报告期内，集团整体业务录得理想增长，主要由于集团方便面业务表现稳健，以及去年完成收购带来的额外贡献所致。由于中国内地消费情绪改善及海外市场需求增加，收入从2024年的1822.5百万港元按年显著增加10.5%至2025年的2,014.2百万港元。毛利由2024年的637.5百万港元增加6.2%至2025年的677.0百万港元。毛利率下降1.4个百分点至2025年的33.6%，主要由于采购成本上升所致。 公司拥有人应占溢利为157.0百万港元，相当于期内纯利率7.8%。集团期内每股基本盈利从16.24港仙减少至15.05港仙。经调整EBITDA方面，集团从2024年的300.3百万港元增加1.0%至2025年的303.2百万港元，相当于期内经调整EBITDA利润率15.1%。 各业务地区之业务回顾及前景 期内来自香港及其他地区业务的收入增加12.2%至792.3百万港元（2024年：705.9百万港元），主要由于香港市场方便面业务表现稳健以及其他地区需求增加，抵销了冷冻食品消费意欲疲软以及出口下滑。同时，由于公司致力拓展内陆地区销量，以及中国内地业务持续呈现增长势头，中国内地业务收入增长9.4%（以当地货币计算：10.8%）至1,221.9百万港元（2024年：1,116.6百万港元）。 香港方面，方便面业务表现有所改善。包括经典品牌「出前一丁」及「合味道」在内，袋装及杯装方便面销量均稳步增长。该增长得益于在外部不确定因素的影响下，方便面被消费者视为高性价比的食品选择。为了进一步丰富方便面产品组合，公司推出了多款新单品。延续其 IP 推广策略，公司与虚拟歌手「初音未来」合作，以提升品牌知名度。公司亦与日本折扣店惊安の殿堂（Donki）及香港米线店谭仔联乘推出新产品。非面类业务方面，冷冻食品表现平稳，公司亦着眼扩充日清品牌旗下的优质产品，推出以餐饮渠道为目标的意粉新产品以带动销量。此外，公司透过推出全新的季节限定KAGOME果汁，进一步拓展其他非面类产品组合。公司也为其广受欢迎的「日清谷物麦片」新增了可可香蕉口味，并扩大了「鲜切蔬菜」的销售渠道。 其他地区方面，公司于越南积极探索及拓展国内市场的不同销售及分销渠道，并专注于年轻群体，以促进业务成长。自公司去年收购韩国企业Gaemi Food Co. Ltd（「Gaemi Food」），其于期内之业务表现符合管理层预期，亦为客户提供了多款原设计生产产品。公司亦收购了澳洲企业ABC Pastry Holdings Pty Ltd（「ABC Pastry」），并于2025年1月3日成立Australia Nissin Foods Pty. Ltd.（「日清澳洲」），以拓展澳洲业务。期内，澳洲业务拓展进展顺利。 中国内地方面，公司坚持高端化策略，持续拓展中国内地地区的方便面业务，并通过店内试食活动、线上促销活动、强化与主要的大型零售商的合作，来提升合味道销量。高端袋装方便面方面，公司2025年上半年透过自有微信小程序及其他社交媒体平台等数字渠道，推动「出前一丁」、「日清拉王」及「日清越粉系列」的销售增长。此外，公司与日本虚拟歌手「初音未来」合作，推广全新「合味道北海道小麦粉系列」，呼应香港地区所采用的IP推广策略。非面类业务方面，「日清湖池屋薯片」因其分销渠道持续扩张，于年内取得良好的表现；「日清可可脆批」持续获得市场的正面回响；KAGOME蔬果汁成功吸引注重健康的客户群；方便烹调的微波冷冻食品满足城市居民追求用餐便利及节省时间的需求。 日清食品执行董事、董事长兼首席执行官安藤清隆先生表示：「国际贸易局势经历了一段长时间的不确定及紧张状态后，全球经济于2025年上半年出现回稳迹象。在此情况下，我们持续致力于产品升级及成本优化。我们对本地及海外市场的长期业务发展持谨慎乐观态度。同时，我们将持续推出口味卓越、原料优质的高端产品，同时拓展产品组合以满足注重健康的消费者日益增长的需求。凭借我们稳固的根基、多元化之产品组合及追求高端化之策略，我们将致力追求收入及收益持续增长，同时在香港、中国内地及其他地区提升品牌认受性。」 有关日清食品有限公司 日清食品有限公司（「日清食品」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）为一间在中国内地及香港知名的食品公司，主要专营优质方便面市场，旗下众多品牌不仅知名度高，且广受顾客喜爱。集团于1984年正式于香港设立营业据点并为香港最大的方便面公司。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌组合，出品具标志性和优质的方便面、优质冷冻食品（包括冷冻点心及冷冻面条）并销售和分销其他食品及饮料产品（包括蒸煮袋装产品、零食、矿泉水、酱料及蔬菜产品）。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国内地市场方面，集团以创新技术推出「ECO杯」概念，销售活动主要集中在中国内地的一线及二线城市。此外，日清食品在其他地区开展业务，包括越南、台湾、韩国及澳洲市场。 日清食品被纳入5项恒生指数，包括恒生综合指数、恒生综合小型股指数、恒生综合行业指数-必需性消费、恒生港股通消费行业指数和恒生港股通食品饮料消费指数。日清食品现可通过沪港通及深港通下港股通进行交易。

