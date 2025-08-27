维信金科2025年中期业绩：持续夯实数字金融生态 战略升级驱动高质量发展



香港, 2025年8月26日 - (亚太商讯) – 中国领先的独立在线消费金融服务提供商维信金科控股有限公司（「维信金科」或「集团」；股票编号：2003.HK）公布截至2025年6月30日止六个月（「期内」）未经审核之中期业绩。 在2025年上半年，尽管外部环境持续复杂且充满挑战，加上全球贸易增长疲弱，但中国的国内生产总值仍表现相对稳定。集团透过加强风险控制及提升营运效率，积极调整业务策略，同时进一步巩固业务框架，以维持及支持一个安全合规的数字金融生态系统。期内，在中国内地贷款实现量达人民币380.0亿元，同比增长40.6%。 期内，集团继续优化风险模型，创新产品和服务，并提高技术标准，专注于更优质的借款人。在金融科技创新及加强风险管理的同时，集团优先保护借款人的消费者权益及个人资料安全，以应对不断演变的行业法规。中期业绩及表现充分体现了集团发展战略、业务模式及营运的韧性及灵活性。2025年上半年，集团总收入录得人民币25.0亿元，同比增长43.8%；调整净利润录得人民币2.18亿元，同比增长80.5%。董事会建议派发中期股息每股股份5港仙。 深化AI布局+战略投资探索新技术 合力重塑金融服务路径 技术是集团发展的核心动力。2025年上半年，集团继续推进人工智能（AI）技术在各业务场景中的应用及创新。透过「蜂鸟」2.0平台升级、ChatBI工具开发、以「金乌大模型」为支撑的多主体协作系统等技术突破，集团已建立涵盖研究及开发、风险控制及业务营运全链条的智能生态系统。 「蜂鸟」2.0平台升级引入了结合可视化策略配置与智能情景验证的双引擎方法，显著提高风险识别准确性及响应效率，同时为集团风险控制系统的智能化转型提供了重要的技术支持。期内，集团加快在各种工作场景中采用AI程序设计，建立了技术研发的新范式，AI生成代码的比例上升至25%，显著提高了集团系统开发及数据分析团队的工作效率及代码质量，从而有效支持业务快速增长。 集团同时积极拓展新兴技术领域，已对香港首批持牌虚拟资产交易平台（VATP）之一的EXIO Group进行战略投资，有助探索传统金融与虚拟资产之间的协同效益，并提升资产安全及用户体验。集团视AI等新一代技术为开拓新业务模式及资产类别的战略核心，致力在合规下构建更高效、安全的金融生态，为业务多元化发展的新机遇。 积极拓展优质获客渠道 持续优化用户体验 期内，集团有系统地提升风险控制框架，并重新平衡客户组合至更优质的借款人。透过深化与多个领先优质平台的合作伙伴关系、针对优质借款人试点新数据来源以及策略性地提高此类的批准率，已建立一个稳健的优质借款人样本库，不断完善集团的承保政策及风险模型提供数据。2025年上半年，集团与部分中国顶尖综合零售电子商贸平台、领先的移动服务供货商及顶级旅游服务平台，建立了流量合作关系，利用多维度的用户分析提升转换效率，实现用户规模及质量的同步增长。 除了吸纳新客户外，集团亦为现有客户对服务进行优化。2025年上半年，复贷借款人占贷款总额的77.9%。透过整合意图型与风险型模型的双维策略，集团推出量身打造的金融解决方案，优化信用状况与资金需求的一致性。截至2025年6月30日，集团在中国内地的累计注册用户达1.67亿名，同比增长11.7%。 丰富多元融资库 共建科技赋能金融生态 截至2025年6月底，集团已与中国内地112间外部资金机构保持稳定的合作伙伴关系，涵盖全国性股份制银行、消费金融公司及信托基金，从而扩建了丰富多元的融资库。集团秉承开放式合作理念，拓展多元化合作，共同开发技术输出项目以增强创新能力。集团同时与领先金融机构的联合建模，成功发掘出精准流量的盈利机会，进一步深化了金融生态的融合。 展望 为应对宏观环境持续演变及不断发展，集团将持续优化业务策略及提升技术能力，以促进其消费金融业务的进一步增长及满足优质客户的财务需求。除了发展在国内现有的消费金融业务之外，集团将在香港、东南亚及欧洲等其他市场，寻求对相关或互补产业的投资、合作或收购机会，以拓展和丰富集团的业务战略。集团将持续评估潜在的投资机会和业务前景，并于机会出现时作出合适的投资和收购决策。 此外，集团拟继续实施一系列的策略以促进增长，包括优化和拓宽其信贷解决方案，为客户提供更好的服务，提升品牌知名度和信誉度，并提强客户的忠诚度；持续部署技术及人工智能，提高风险管理能力；深化与持牌金融机构及其他业务合作伙伴的长期合作关系；确保业务严格遵循监管标准，实现合规的持续健康发展；审阅及评估潜在业务机会，投资、合作或收购中国及其他司法权区的相关或互补产业；建立充满活力的企业价值观和文化，培养内部人才。 有关维信金科控股有限公司 维信金科控股有限公司（简称维信金科），中国领先的金融科技平台。秉承"维有信用，凝聚价值"的初心，致力于以风险评估量化、智慧化风控等金融科技，赋能持牌金融机构，让更多用户享受到负责任、可信赖的金融科技服务。 2024年，维信金科荣获"2023年度虹口区百强科创及成长型企业"、"2023年度虹口区重点企业特殊贡献奖"等荣誉；2023年，维信金科荣获2023"盘石行动"网络攻防演练"优秀蓝方队伍"奖、"2023年上海市互联网综合实力50强企业"、"2023上海软件和信息技术服务业百强企业"等荣誉。 网址：http://www.vcredit.com/ 如有垂询，请联络博雅公共关系顾问：

