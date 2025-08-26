品创控股（8066.HK）AI+私域电商双轮驱动 中期纯利跃升至4,040万港元



香港, 2025年8月25日 - (亚太商讯) – 当前宏观经济充满挑战，能够实现业务根本性扭转并爆发式增长的企业，始终是市场的焦点。老牌智能卡制造商品创控股有限公司（8066.HK）刚便以一份令人惊艳的中期成绩单，宣告成功实现战略升级，从一家传统制造企业蜕变为"AI技术"与"私域电商"双轮驱动的科技新锐。 业绩强势逆转增长数据瞩目 品创控股发布的截至2025年6月30日的中期业绩报告中最引人注目的，无疑是其根本性的盈利能力逆转。公司成功扭亏为盈，录得公司拥有人应占纯利约4,040万港元，一改往年颓势。支撑这一利润表现的，是几乎"陡峭"的收入与毛利曲线。期内，公司收入同比大幅增长307.3%，至约8,810万港元；而更体现业务质量及效率提升的毛利指标，则飙升920.5%，达到约6,705万港元。多项核心数据清晰表明，品创控股的增长并非单纯源于规模扩张，而是业务结构的优化和高价值业务的成功孵化。 双轨战略协同发力构建增长新模式 亮眼数据的背后，是品创控股前瞻性的"私域电商+人工智能"双轨战略进入爆发期。两项业务形成强大的协同效应，共同筑起盈利的护城河。 会员制娱乐电商平台动创，摒弃了传统"烧钱买流量"的模式，透过社交网络精准触达，自今年1月启动公测以来，已經快速沉淀了超过20万的高黏性注册用户，构建了一个活跃的私域流量池。其商业模式兼具多元与轻资产特性：由电影票预订、本地生活优惠，到视频会员分销和自营精选商品，动创几乎覆盖了日常娱乐消费的所有场景。其创新的分层会员体系，不仅免费吸引基础用户，更透过消费升级为VIP会员的机制，有效提升用户忠诚度和交易频次。更重要的是，动创平台以交易佣金为核心，与主流电商平台及商户合作，在几乎不占用自身库存的情况下，开辟了稳定且高利润的收入渠道。期内，动创贡献了约5,490万港元的收入和高达4,980万港元的税前利润，盈利能力十分出色。 与此同时，旗下人工智能语音技术平台赛博幻境，则代表了品创控股面向未来的技术布局。赛博幻境专注于构建帶情感标注的语音训练数据库，并开发定制化的私有AI语音代理解决方案。而其最特别之处在于，与动创电商平台形成了深度协同。动创海量且活跃的用户，成为赛博幻境获取高质量、多元化、完全授权的语音数据的天然渠道。透过邀请用户参与语音数据收集任务，赛博幻境能以低成本构建起具有行业针对性的语音数据库。凭借于此，赛博幻境提供的定制化语音识别技术服务和语音大数据授权，正切中了市场对私有化、定制化AI解决方案的迫切需求。期内，赛博幻境已实现约600万港元的收入和570万港元的税前利润，展现出不仅技术领先，亦具备强大的商业化能力。 动创与赛博幻境相辅相成，形成良性的增长循环：动创为赛博幻境提供数据燃料，反哺AI技术迭代；赛博幻境则提升用户体验和技术含量，打开更具想象空间的B端市场。这一"数据-技术-商业"的闭环，正是品创控股升级成功的核心密码。 传统业务稳健 基本盘提供坚实支撑 在锐意创新的同时，品创控股并未忽视其立身之本——智能卡业务。该板块收入同比增长25.7%，至约2,718万港元，保持稳健增长。凭借近三十年的OEM经验、规模化制造能力和优质客户服务，品创控股在维持国际业务优势的同时，正策略性拓展内地市场，并积极推进深圳新工厂建设和eSIM等创新产品研发，为把握物联网时代机遇奠定坚实基础。 未来成长路径清晰 公司所打造的"AI+私域电商"协同模式，不仅带来收入增速，其盈利能力的本质改善更令人印象深刻。独特的语音数据生态链为AI业务构建技术壁垒，而公司强劲的现金流能力又为未来的技术研发和市场拓展提供充足弹药。更为可贵的是，公司在高增长的创新业务与稳健的现有业务之间实现了良好平衡，形成风险分散、可持续的增长格局。对于投资者而言，品创控股不再只是一家传统的智能卡公司，而是一家手握独特数据资源、成功将AI技术落地变现的创新企业。其未来的发展路径，值得持续关注。



