阳光保险发布2025年中期业绩：深耕保险主业20年 秉持价值发展主线

香港, 2025年8月25日 - (亚太商讯) – 保险是社会经济的稳定器，在经济社会发展中扮演着至关重要的角色。近年来，随着中国经济的快速发展和居民生活水平的不断提高，保险行业实现了持续发展，为阳光保险（6963.HK）这样的民营险企提供了良好的发展机遇。

坚守主业发展定力 培育综合实力

8月22日，阳光保险发布2025年中期业绩，数据显示，2025年上半年，公司实现总保费收入808.1亿元，同比增长5.7%；归属于母公司股东的净利润33.9亿元，同比增长7.8%；集团内含价值1,284.9亿元，较上年末增长11.0%，彰显综合实力与经营韧性。

阳光保险诞生于2005年，自成立以来，阳光保险便坚守主业发展定力，坚定不移地秉持「以客户为中心」的理念，将服务社会视为自身的重要使命，矢志成为客户高度信赖的保险品牌。

2025年是阳光保险成立20周年，20年间，阳光保险从单一财险公司发展成为拥有产、寿、资管、信用、医疗、科技等多板块的上市保险集团，成为新世纪设立保险公司中唯一上市的传统险企，阳光保险用20年完成了从「一粒种子」到「参天大树」的蝶变。

寿险财险协同发力 价值发展能力不断增强

「价值发展」是阳光保险贯穿发展始终的核心理念，2025年上半年，阳光人寿围绕「价值阳光」战略，持续强化「三差」管理，深化实施「一身两翼」战略，业务实现持续增长，业务结构和业务质量优化。

数据显示，2025年上半年，阳光人寿实现总保费收入554.4亿元，同比增长7.1%；上半年新业务价值40.1亿元，可比口径同比增长47.3%。截至2025年6月30日，有效客户数达1,162.5万。

寿险业务价值成长的背后，离不开公司在个险业务的持续深耕和转型升级。2025年上半年，阳光人寿个险业务深化差异化管理模式，加速职域开拓模式创新，深入推进营销队伍转型发展，经营成效显著。

2025年上半年，阳光人寿实现个险总保费153.4亿元，同比增长12.1%，其中浮动收益型产品与保障型产品占比超50%；活动人均产能2.8万元，保持较高水平。

人才优增优育，提升队伍素质是阳光保险价值成长的核心驱动力。阳光保险持续强化基层机构经营管理能力，全面提升传统队伍的投产效率，2025年上半年，活动人均产能2.4万元，新人活动人均产能1.8万元。精英队伍月均活动人力同比提升4.7%，人均产能为传统队伍的2倍以上。职域营销以个人养老保险业务发展为突破口，B端、C端客户规模持续提升，2025年上半年，实现总保费收入4.3亿元，同比增长58.3%。

在财险领域，阳光财险以「生命表工程」为核心抓手，不断提升风险定价、资源分配、成本管理能力，财险业务结构持续优化，盈利能力稳步增强。

数据显示，上半年，阳光财险实现原保费收入252.7亿元，同比增长2.5%。其中，非车险保费收入同比增长12.5%，占比50.6%，同比提升4.5个百分点。承保综合成本率98.8%，同比优化0.3个百分点；实现承保利润2.9亿元，同比增长42.4%，价值创造能力愈发突显。

总体而言，成立二十年来，阳光保险一步一个脚印，用二十年时间书写了高质量发展的路径本。站在20周年的历史节点上，公司将继续秉持「以人民为中心」的发展理念，持续优化业务结构，提升服务质量，强化科技赋能，增强核心竞争力，为客户提供更加优质、高效、便捷的保险服务，为经济社会稳定发展贡献更多力量。

