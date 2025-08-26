嘀嗒出行（02559.HK）公布2025年中期业绩 调整后净利润1.36亿元

香港, 2025年8月25日 - (亚太商讯) – 中国领先的技术驱动移动出行平台嘀嗒出行（"嘀嗒"或"公司"，股票代码：02559.HK）公布了截至2025年6月30日止六个月的经审计的综合年度业绩。

财务亮点：

- 截至2025年6月30日止六个月，收入为2.86亿元人民币，2024年同期为4.04亿元人民币。

- 截至2025年6月30日止六个月，毛利润为1.92亿元人民币，2024年同期为2.96亿元人民币。

- 截至2025年6月30日止六个月，净利润为1.34亿元人民币，2024年同期为9.48亿元人民币。

- 截至2025年6月30日止六个月，调整后净利润（非国际财务报告准则计量）为1.36亿元人民币，相比2024年同期的1.30亿元人民币，增长4.7%。

运营亮点：

- 截至2025年6月30日止六个月，交易总额为26.08亿元人民币，订单总数达到4320万。

- 截至2025年6月30日，注册用户超过3.95亿。

- 注册私家车车主达到1990万。

- 2025年上半年，嘀嗒出行的站点拼车顺风车订单量逐月增加。

业务展望：

顺风车业务

嘀嗒顺风车平台上的乘客可以获得低成本的出行选择，并享受优质出行服务体验。私家车车主可以通过与乘客分担出行费用来节省油费和过路费。顺风车还能带来更多社会效益，例如减少碳排放和缓解交通拥堵等。

嘀嗒出行认为，乘客选择顺风车的主要原因在于其价格优势，而车主的痛点则在于绕行成本。今年，我们持续优化站点车站顺风车模式，进一步减少车主的绕行距离并降低乘客车费。2025年上半年，站点拼车顺风车的订单量逐月增加。

值得注意的是，合乘出行具有明显的线路特性。与网约车服务不同，车主与乘客间存在潜在的半熟人关系。今年上半年，嘀嗒出行持续强化车主乘客的半熟人互动机制，已取得初步成效。

嘀嗒出行认为，相较于现行的上门接送模式，私家车车主在不绕行或尽量少绕行的情况下接送乘客，同时接受乘客以优惠车费支付，是更为合理的做法。

与网约车服务的交易性质不同，顺风车模式中车主与乘客能建立更平等的互动关系，他们可能来自于相似的社会、经济或区域背景，未来，嘀嗒出行会持续挖掘此商业模式的独特属性，为用户提供更经济实惠、高效且公平的共乘体验。

嘀嗒出行将持续优化平台用户体验。今年下半年计划推出聚合出行服务，与合规运力平台合作，解决未能匹配到顺风车车主的乘客的出行需求，以及其他即时出行需求，嘀嗒出行认为此举将进一步完善平台生态系统，强化服务能力。

此外，嘀嗒出行平台吸引了近2000万私家车车主加入，今年计划与合作伙伴合作，为私家车车主提供更多售后服务，例如维修保养、融资、保险和二手车交易等服务。

出租车业务

在已经签订战略合作协议的选定城市，嘀嗒出行将继续携手所有利益相关方（包括地方部门、出租车行业协会、出租车公司和出租车司机），以推动动态定价解决方案。

嘀嗒出行截至2026年6月30日止六个月的完整业绩公告，请访问： https://manager.wisdomir.com/files/594/2025/0822/20250822203001_24635760_tc.pdf

关于嘀嗒出行

嘀嗒出行（"嘀嗒"或"本公司"，股票代码：02559.HK）是中国领先的技术驱动出行平台。公司通过顺风车平台服务，连接路线方向相似且出发时间兼容的乘客与私家车主，从而创造了更多的交通容量，同时减少了对环境的影响。

嘀嗒出行还提供智慧出租车服务，致力于提升中国出租车行业相关方的运营效能。嘀嗒致力于打造更绿色、高效的出行生态，让每一段旅程温暖而愉悦。

前瞻性声明

本新闻稿包含有关公司业务前景、预测业务计划和增长战略的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于公司目前信息，并基于本新闻稿发布时的前景进行陈述。它们基于某些期望、假设和前提，其中一些是主观的或不可控的，可能被证明是不正确的，未来可能无法实现。前瞻性陈述背后存在大量风险和不确定性。有关这些风险和不确定性的更多信息，请参阅公司网站上的其他公开披露文件。

