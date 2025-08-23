祖龙娱乐发布2025年中期业绩



财务摘要︰ - 2025年上半年收益为人民币634.3百万元，较2024年同期大幅增长44.4%。其中，综合游戏发行及运营业务收益同比增长53.8%至人民币579.0百万元，占总收益的91.3%。

- 2025年上半年毛利为人民币452.8百万元，较2024年同期大幅增长40.8%，毛利率为71.4%，与去年同期保持基本一致。

- 2025年上半年研发开支同比增长0.5%至人民币265.5百万元。销售及营销开支同比上涨28.7%至人民币222.3百万元，主要由于《踏风行》于报告期内在中国大陆上线，以及《龙族：卡塞尔之门》持续产生的推广及广告开支所致，这被《以闪亮之名》因进入稳定运营阶段而缩减的广告开支所部分抵销。

- 2025年上半年经调整亏损净额较2024年上半年同比收窄93.6%至人民币7.7百万元。 营运摘要︰

- 祖龙娱乐专注于开发优质MMORPG、女性向、策略卡牌、SLG及其他类型的手游。截至2025年中期业绩公告发布之日，集团在逾170个地区市场推出24款精品手游，支持14种语言的多个地区版本。

- 超自由时尚女性向手游《以闪亮之名》自2023年3月上线中国大陆地区以来，十余次以强劲之姿跻身中国大陆iOS游戏畅销榜前十名。截至2025年中期业绩公告发布之日，全球累计流水超过20亿元。

- 《龙族：卡塞尔之门》作为策略卡牌类游戏的佳作，自中国大陆地区上线以来收获到各界广泛认可和好评。游戏分别于2025年4月及2025年8月在中国大陆地区、中国港澳台地区及东南亚地区正式上线，获得优异的游戏畅销榜和免费榜成绩。

- 放置RPG手游《踏风行》于2025年5月在中国大陆地区正式上线，预下载当日即登顶iOS游戏免费榜榜首。

- 经典游戏《龙族幻想》、《梦幻诛仙》等仍在持续进行运营投入，游戏表现稳定并为集团持续贡献收益，其中《梦幻诛仙》2025年上半年流水和新增用户量逆势双增。 - 为打造多品类及风格多样的游戏组合，集团预期于2025年下半年至2027年期间在全球各地推出7款不同类型的游戏产品，其中包括一款融合国风和卡通美学的回合制MMORPG游戏项目代号：逍遥，一款基于知名IP改编、以西方奇幻题材为背景的策略卡牌游戏项目G，以及一款依托虚幻引擎5 制作的女性向游戏项目K。 香港, 2025年8月22日 - (亚太商讯) - 祖龙娱乐有限公司（"祖龙娱乐"或"公司"，连同其附属公司，统称"集团"，股份代号：9990.HK）公布其截至2025年6月30日止六个月（"报告期内"）之未经审核中期业绩。 2025年上半年，祖龙娱乐录得收益人民币634.3百万元，较截至2024年同期人民币439.4百万元大幅增加44.4%，主要由于《龙族：卡塞尔之门》和《踏风行》分别于2024年下半年和2025年上半年在中国大陆上线，及《以闪亮之名》的持续稳定表现所致；其中，综合游戏发行及运营业务收益为人民币579.0百万元，较2024年同期增加53.8%，占总收益的91.3%。2025年上半年，集团毛利同比大幅增加40.8%至人民币452.8百万元；毛利率为71.4%，与去年同期保持基本一致。报告期内，集团研发开支同比增长0.5%至人民币265.5百万元。销售及营销开支同比上涨28.7%至人民币222.3百万元，主要由于《踏风行》于报告期内在中国大陆上线，以及《龙族：卡塞尔之门》持续产生的推广及广告开支所致，这被《以闪亮之名》因进入稳定运营阶段而缩减的广告开支所部分抵销。综合上述因素，2025年上半年集团经调整亏损净额为人民币7.7百万元，较2024年同期大幅收窄93.6%。 《以闪亮之名》长线运营策略获市场验证 两款新游上线带动流水增长 《以闪亮之名》是一款以公司新一代女性制作和策划团队为核心研发的超自由时尚女性向手游，自2023年3月上线中国大陆地区以来，十余次以强劲之姿跻身iOS游戏畅销榜前十名。随着研发和运营效率的提升，继2025年1月份的单月利润创下游戏上线后的历史新高后，2025年上半年的利润同比和环比均实现了显著的增长。游戏推出了全球代言人荔枝喵，依托大语言模型为玩家带来有温度的情感陪伴。游戏于2025年7月更新的版本"踏歌神飨"主题曲《母神傩》在B站上线三天内的浏览量超300万，并上线多个音乐平台，获得了玩家们的高度关注。此外，在陆续推出的活动中，游戏与欢乐谷、《甄嬛传》、故宫宫苑、饿了么等开展联动活动，推动游戏用户活跃度显著攀升。中国大陆地区2025年上半年的平均DAU（日活跃用户数）超越2024年及2023年各年的平均DAU，特别是随着暑期更新及大型直播等市场推广，暑期（7月至本业绩公告日）平均DAU达到了2025年以来的峰值。《以闪亮之名》官方微博已累计获得约2,000万个转评赞，TapTap平台评分持续高达9.0分，截至2025年中期业绩公告发布之日，全球累计流水超过20亿元。 《龙族：卡塞尔之门》是一款由虚幻引擎4打造的、根据《龙族》系列小说和动画改编及开发的策略卡牌类游戏。游戏在坚持数值和内容两条主线的基础上，强化内容线的迭代频率，利用赛季制玩法满足数值线玩家的新鲜感，并通过与旺旺、敦煌等联动活动提升游戏用户活跃度，结合暑期上线的全新主题活动及精心的运营规划，在中国大陆上线近一年后仍收获可观的新增用户量的同时维持了用户的长线黏性。伴随暑期上线的全新主题活动及精心的运营规划，游戏在中国大陆地区暑期的MAU（月活跃用户数）及平均DAU相较2025年上半年都实现了显著的增长，8月1日单日DAU与新增用户规模更创下了2025年以来的峰值。在中国大陆以外地区，随后游戏于2025年4月及8月分别在中国港澳台地区及东南亚地区上线，不仅取得了中国香港地区和中国台湾地区iOS游戏畅销榜第五名和第六名的良好成绩，且在泰国地区上线首日即冲入iOS游戏免费榜前三名，后连续多日位列iOS游戏免费榜前五名。 此外，同样由虚幻引擎4打造的中国风修真题材放置RPG手游《踏风行》，于2025年5月16日在中国大陆地区正式上线。该游戏凭借卓越的美术表现，高度还原玩家对修真游戏的幻想，同时通过社交玩法，使不同类型的玩家得以获得良好的游戏体验，建立健康和谐的游戏生态。游戏预下载当日即登顶iOS游戏免费榜榜首。 与此同时，对于《龙族幻想》、《梦幻诛仙》、《鸿图之下》等多款在运营中的经典游戏，公司持续进行运营投入，通过周年庆、版本更新等活动维护游戏健康的长线生态，各款游戏表现相对稳定并为集团持续贡献收益。特别值得关注的是，于2016年11月推出的回合制MMORPG手游《梦幻诛仙》，对比2024年同期及2024年下半年，2025年上半年的流水和新增用户量更是逆势实现了正向增长，体现了经典游戏的可玩性与长线生命力。 多品类布局丰富产品矩阵 精品化战略注入发展新动力 为打造多品类及风格多样的游戏组合，集团预期于2025年下半年至2027年期间在全球各地推出7款不同类型的游戏产品。 游戏项目代号：逍遥是一款融合了国风和卡通美学的回合制MMORPG游戏，巧妙运用国风元素，将文化深度与艺术美感有机结合，希望让玩家在享受游戏乐趣的同时深刻感受中华传统文化的魅力。该游戏计划于2025年下半年对外开展测试。项目K是一款由虚拟引擎5制作的女性向游戏新作，目前正在全力推进中。此外，一款基于知名IP改编、以西方奇幻题材为背景的策略卡牌游戏项目G，预期将于2027年全球上线。 日后，随着产品类型由MMORPG、女性向、策略卡牌、SLG扩张至放置RPG、数值卡牌等多品类和丰富多样的风格，及不断完善"研运一体"的有机模式，预期公司游戏的生命周期将进一步延长，这将对公司收益作出更稳定及持续的贡献。 技术创新赋能游戏品质提升 研运一体及全球化战略提升竞争优势 作为在业内率先研究和使用虚幻引擎开发移动游戏的游戏厂商，祖龙娱乐持续探索前沿科技，充分发挥团队在技术储备上的深厚积累，持续深入优化移动设备次世代效果，保持移动游戏领域的竞争优势和持续突破，并深入研究UE5的新技术高质量数字人（Metahuman）和智能城市交通系统（MassAI），根据在研产品探索和适配，将产品的渲染效果和场景角色体验提升到新的层级。与此同时，不断优化游戏在Steam和Epic平台的呈现，并结合玩家需求和产品特点继续拓展在PC端的适配与高品质呈现，逐步构建产品在多平台的游戏开发和推广的全球体系。 展望未来，作为中国手游行业的开拓者，祖龙娱乐将持续深入研究虚拟引擎技术与AI在游戏开发中的应用，通过玩法的创新和品类的拓展提升游戏的产品力，不断开发多品类领先的精品游戏，同时，深化多元化产品赛道布局和IP生态建设，全力开拓丰富高质量产品赛道，持续积极推进精品化、多元化、全球化和研运一体的战略，基于优质的内容输出和日趋成熟的多元化产品矩阵，为全球玩家创造卓越的在线娱乐体验。 关于祖龙娱乐有限公司 祖龙娱乐是中国手游行业的开拓者，专注于开发优质MMORPG、女性向、策略卡牌、SLG及其他类型的手游，开发优质手游的实力屡经验证，且注重核心游戏性体验品类的持续深耕。截至2025年中期业绩公告发布之日，祖龙娱乐在逾170个地区市场共推出24款精品手游，支持14种语言的多个地区版本，所提供的高质量的多元游戏组合拥有良好的市场声誉。



