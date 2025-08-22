中信资源深化"投资+贸易"双轮驱动发展战略

香港, 2025年8月22日 - (亚太商讯) – 中信资源控股有限公司（"中信资源"或"公司"，连同其附属公司统称为"集团"；股份代号：1205.HK）于截至2025年6月30日止六个月（"期内"），坚定执行"投资+贸易"双轮驱动发展战略。在面对大宗商品价格持续下行、能源行业承受严峻经营压力下，集团仍展现出较强的经营韧性。未来，集团将继续深化双轮驱动发展模式，全力拓展油气贸易业务，并重点布局铝产品产业链投资，从全方位提升企业价值。

集团积极应对大宗商品价格波动带来的不利影响，部署多项应对举措，油气业务方面，深化增储上产、开源节流各项措施，挖掘资源潜力，加大提质增效力度，提升市场价值；非油气业务，则按照"控股必控制、参股必行权"的原则，提升参与项目管理的频度和深度，向作业方传递降本增效的经营建议。

期内，得益于油气贸易业务稳步扩大规模，集团实现营业收入约93.8亿港元，同比大幅增长约137.9%。受原油及煤炭价格持续下跌、原料氧化铝价格高企等因素影响，归母净利润约1.5亿港元（2024年上半年：约3.5亿港元）。尽管如此，集团半数分部及投资于期内录得溢利，继续维持稳健的财务状况，于2025年6月30日的现金及存款约44.2亿港元（2024年12月31日：20.3亿港元）。截至2025年6月30日，集团总资产约159.3亿港元，归母净资产约76.6亿港元，资产负债率约51.0%，年化股东权益回报率约3.9%，集团资产状况健康，流动性充裕。

中信资源执行董事、主席兼行政总裁郝维宝先生表示："油气仍将在能源结构中占据关键地位，而发展中国家和新兴经济体持续的工业化、城镇化进程将继续支撑电解铝需求，新能源、电动汽车及高端装备制造等领域的快速发展也将进一步拉动铝消费增长。集团将延续‘稳中求进’的策略，坚定不移地深化‘投资+贸易’双轮驱动发展战略，在巩固现有业务高质量发展根基的同时，稳健开拓油气贸易业务版图，重点布局以铝产品为核心的中上游矿业投资和优质油气开发项目投资。通过全面提升项目运营效能、优化市值管理体系、强化全面风险管控，持续夯实企业核心竞争力，集团将以稳健的经营策略和创新的发展理念，不断提升企业价值，为股东创造持续、稳定的投资回报。"

有关中信资源2025年中期业绩的详情，请参考集团在香港联交所及其网站的中期业绩公告。

关于中信资源控股有限公司（股份代号：1205.HK）

中信资源控股有限公司自1997年起，在香港联合交易所上市。中信资源的主要业务包括石油和煤的勘探、开发和生产，于铝土矿开采、氧化铝冶炼和电解铝领域的投资及油气贸易。中国中信股份有限公司持有中信资源约59.5%的股权，为中信资源最大股东。

