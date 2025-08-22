光大永年上半年收入人民币24.5百万元 派中期股息每股普通股人民币0.73分

香港，2025年8月22日 - (亚太商讯) - 光大永年有限公司，为中国光大集团旗下物业租赁、及物业管理及销售持作出售物业公司（「光大永年」或「集团」，香港联交所股份代号：03699.HK）今天公布截至2025年6月30日止（「报告期内」）之中期业绩。

报告期内，集团的收益约为人民币24.5百万元（2024年：人民币23.9百万元），较去年同期增加约人民币0.6百万元，主要由于租赁收入增加所致。本公司权益股东应占溢利约为人民币10.1百万元（2024年：人民币11.4百万元），较去年同期减少约人民币1.3百万元，乃主要由于中国所得税及递延税项增加所致。集团录得毛利约人民币18.1百万元（2024年：人民币17.5百万元），较去年同期增加约人民币0.6百万元。每股基本盈利约为人民币2.30分（2024年：人民币2.59分）。

考虑到目前经营环境仍是面对比较大挑战的情况下，董事会宣布派发截至2025年6月30日止六个月之本公司中期股息每股普通股人民币0.73分（相当于0.80港仙）（2024年：人民币0.78分（相当于0.85港仙）），以答谢股东一直以来的支持。

2025年，全球经济环境依然充满不确定性，地缘政治风险、通胀压力及全球主要经济体货币政策调整等因素持续影响市场信心和资本流动。尽管如此，中国经济保持总体稳定，消费市场逐步回暖，产业结构持续优化升级，为物业管理及租赁行业提供了稳健的发展基础。

截至2025年6月底，本集团的租金收入约为人民币17.0百万元（2024年： 人民币16.3百万元），较去年同期增加约人民币0.7百万元，旗下物业出租率维持在约81%（2024年：77%），整体租赁市场表现稳健，但新签订租金水平较此前有所下降。面对租金下调压力，本集团将通过在新租约中增加附加服务，提升综合收益能力，缓解租金下降对整体收入的影响。此举不仅丰富了服务内容，也有助于增强客户粘性和满意度，进一步巩固本集团的市场竞争力。

物业管理服务的收益约为人民币7.5百万元（2024年：人民币7.6百万元），较去年同期下降约人民币0.1百万元。在物业组合策略方面，本集团积极推动租户多元化，分散行业风险，适应各行业兴衰加速的市场环境。本集团现有物业主要集中于四川成都和云南昆明两大核心城市，涵盖光大金融中心、光大国际大厦及明昌大厦三栋商业楼宇，总建筑面积约89,507平方米。得益于优越的地理位置和良好的物业质量，吸引了大量国有企业及大型机构入驻，租赁基础稳固。未来，本集团将推动业务多元化发展，提升整体抗风险能力。

海外投资方面，本集团正评估国际市场的投资机会，体现出对海外市场的审慎乐观态度。尽管当前全球经济波动较大，本集团将坚持稳健原则，灵活把握投资窗口，确保资本运作的安全性和收益性。

于2025年6月30日，本集团持有现金及银行结余以及银行存款约为人民币236.2百万元（2024年12月31日：人民币231.5百万元）。资本负债比率（按本集团总负债除以总资产计量）为18.6%（2024年12月31日：18.0%）。本集团的流动资金状况良好。

展望2025年下半年，尽管上半年租约表现良好，但暂无新增物业管理项目。疫情期间延迟的收购及投资计划，随着国内经济活跃和利率下调，市场投资意愿明显增强，本集团正积极寻找合适的投资窗口。

本集团将继续深化数字化转型，积极运用科技，推动智慧物业建设，提升运营效率和客户体验。通过技术赋能，优化人力资源分配和服务流程，增强物业管理的智慧化和精细化水平，提升整体服务质量和客户满意度。

此外，本集团将充分发挥与母公司中国光大集团的协同效应，借助"光大"品牌的知名度和资源优势，积极拓展多元化增值服务，丰富收入结构，提升品牌影响力。面对行业转型升级，本集团坚持稳健经营，注重风险管理和内部控制，灵活应对宏观经济及政策变化，持续优化资产组合，增强抗风险能力。

