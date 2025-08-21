中联发展控股集团有限公司宣布战略收购NVT 20%股权

香港，2025年8月22日 - (亚太商讯) - 中联发展控股集团有限公司（下称「本公司」；联交所编号：0264）欣然宣布，已签订最终协议收购香港金融科技创新企业 - NVTHK有限公司（「NVT」）20%股权。NVT为现实资产（「RWA」）代币化市场的先行者。通过本次战略性收购，公司已站在一个有望重塑全球资本市场，并于未来数年实现高速增长的行业前沿。

NVT - 开创性市场先行者

NVT是香港领先的RWA代币化基础设施提供商，通过其强大的OTC平台，构建了行业首个可支持顶级金融机构一级发行和受监管代币化资产链上二级交易的完整生态系统。其高度整合的封闭式平台，连接资产发行人、投资者及流动性提供者，为金融业带来前所未有的效率及流动性。

NVT拥有享誉盛名的机构级客户阵容，涵盖顶尖金融机构、资产管理人及Web3创新企业，包括信达国际资管、广发证券、金洲资产管理、Animoca Brands及HashKey Group。现时平台支援多类型金融产品的代币化发行，如货币市场基金、结构性产品、债券及私募股权基金，展现其广泛应用及市场认可度。

此次收购对中联发展控股的战略意义

根据波士顿咨询集团（BCG）于2025年4月发布的报告，全球RWA代币化市场预计将由2025年的0.6万亿美元在中位情景下增长至2033年的18.9万亿美元，年均复合增长率达53%。该行业的快速扩张反映了机构及零售投资者对高收益、透明且易于直接投资的资产类别的需求日益增加。

透过收购NVT 20%股权，本公司将获得：

- 经验丰富且全面合规的一站式机构级代币化平台；

- 独家接入香港首个可在链上OTC市场进行二级交易的RWA生态系统；

- 已建立的全球分销网络 - 迅速连接流动性提供者、资产发行人及投资者；

- 与行业领袖伙伴携手进一步建立市场公信力及拓展市场触及范围。

本次收购大幅加速公司进军高速增长的RWA市场，无需承担从零自建平台所带来的延误、风险与资本开支。该收购亦符合本公司致力于探索创新与新业务机会，以实现收入多元化的承诺。

战略合作领域

在此次投资完成后，公司与NVT将于两大战略范畴展开合作：

皮革生产及供应链RWA代币化

依托NVT平台，本公司将率先于全球推动皮革行业实体及无形资产（包括现金流、应收帐款、存货及知识产权等）的代币化，实现营运资金释放、开拓新投资渠道、自动化结算并拓展全球流动性。

拓展新的RWA垂直领域

双方将共同开发并规模化推进其他行业的RWA解决方案，结合本公司产业专长与NVT经验验证的基础设施，把握多元资产类别中的潜在机遇。

中联发展控股集团有限公司行政总裁赵靖飞表示：

"本次投资NVT代表着公司跨越性发展的重要一步。NVT作为行业先行者及领导者，结合独有链上一级及二级交易能力及卓越客户基础，令我们可深度参与万亿级增长机遇，加速核心业务数码化并创造长远股东价值。"

NVT创办人兼行政总裁赵建公表示：

"我们的使命是运用区块链技术重新定义资本市场，特别聚焦于亚洲金融中心 — 香港。通过与中联发展的合作，我们将来自实体产业的优质资产引入并无缝对接至资本市场。此次合作不仅进一步强化了我们的平台实力，也为我们的合作伙伴生态系统创造了可观的价值增长机遇，同时明确聚焦于为股东实现长期回报最大化。我们所构建的仅仅是一个开始 — 在未来，全新的商业模式、创新的资产类别以及可扩展的增长潜力将展现出无限可能。"

关于NVT

NVTHK有限公司（「NVT」）为总部位于香港的金融科技创新企业，专注现实资产（RWA）代币化基础设施、虚拟资产经纪系统及稳定币技术方案。NVT 为香港首家通过 OTC 平台实现受监管代币化资产链上交易的企业，为发行人、投资者及中介机构提供企业级技术解决方案。

关于中联发展控股集团有限公司

中联发展控股集团有限公司（「CIDC」）于开曼群岛注册成立，并于香港联合交易所主板上市（股份代号：0264）。作为一家成熟的投资控股公司，CIDC 在高品质皮革制品的制造与分销方面建立了坚实基础。CIDC 积极推动创新与转型战略，寻求突破传统核心业务的更多机遇。公司始终致力于寻找新业务与价值创造的契机，并适时扩展经营范畴与投资版图。

