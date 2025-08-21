大洋集团发布AI转型蓝图 将结合 AI 数字人、真实世界资产（RWA）代币化运营平台及全球流量营销运营体系



香港，2025年8月21日 - (亚太商讯) - 大洋集团控股有限公司 (「大洋集团」或「集团」；股份代号：1991) 作为在港上市近廿载的老牌港股，拟进一步向Web4.0领域及人工智能（AI）产业全面进军，将以AI数字人作为其后续成长引擎，结合真实世界资产（Real World Assets，RWA）代币化运营平台，及其固有的全球流量营销运营体系，针对教育、游戏、大健康三大万亿赛道进行战略布局。 在人工智能（AI）为全球数字化卷起新浪潮的大局下，AI正从「技术工具」跃升成为不少企业的「变革核心」，并驱使各行业改变工作方式、突破效率边界、重塑其价值逻辑。IDC研究显示，企业每投资1元在生成式AI身上，其投资回报率可达3.7倍；而深度拥抱AI的企业已实现平均13个月的价值回报周期，超过50%的组织正加速定制化AI应用开发，将短期收益转化为长期竞争优势。普华永道预测，到2030年，AI将成为全球经济的规则改变者，贡献高达 15.7 万亿美元的增长，为中国经济带来约26.1%的 GDP增量。无怪AI数字人作为不同行业多模式交互核心载体，已逐步从概念迈向产业落地。 大洋集团于2023年投资的专业数位营销服务公司巨省科技有限公司（「巨省科技」）拟推出其自主研发、技术融合机器学习、自然语言处理（NLP）、计算机视觉（CV）、语音合成／识别（TTS／STT）等领先技术、可兼容xAI Grok API的AI数字人，此AI数字人处于行业领先水平，幷拟面向教育、游戏及大健康的三大场景推出，形成包括但不限于，如能够根据学生专注力实时调整语速及学习难度的「虚拟老师」AI数字人、藉因应每位玩家不同选择互动而衍生「玩家专属」的剧情之AI NPC、可根据个人7x24小时的健康数据如心率、血压等主动建议的「健康伴侣」AI数字人等；集团计划采取「分阶段迭代、逐步开放」的策略，即预期将于未来6个月内完成核心模块及底层技术整合，并目标于紧接的第6至18个月就上述三大场景发布AI数字人原型，幷接入巨省科技之营销矩阵，期望于第18至36个月内能开放相关API或SDK接口，并吸引全球开发者构建其开放式生态圈。 除此之外，集团更拟透过是次向AI与数字化转型的契机，计划透过区块链RWA（Real World Assets，真实世界资产），将具备现金流的链下资产项目通过AI数字人实时抓取写进智能合约当中，并将针对教育版权、游戏IP在内等资产进行分层打包及发行，以配合不同投资者的风险偏好，集团目标此类资产发行，首年将对10个优质项目进行「试水式」发行，冀能于未来3年扩展至100个项目，涉及资产规模总值5亿港元；力争5年内服务的资产规模总值能突破50亿港元，打造出多领域RWA资产运营平台。 值得留意的是，RWA交易过程中，无需传统经纪商或中间机构的参与，便可实现实体经济与虚拟市场的结合。根据波士顿咨询顾问公司的估计 =，至2030年，RWA代币化市场的市值规模可能成长至16万亿美元。由此可见，其巨大的市场潜力以至前景。 依托巨省科技20年跨境投放经验，大洋集团将构建「全域覆盖+智能运营+规模增长」流量体系。巨省科技服务之平台覆盖TikTok、Instagram、Facebook等海外社交平台及抖音、微信视频号等国内渠道，有助客户实现全球用户触达；并可借助AI技术实现账号养号、内容生成、定向投放全流程自动化，降低运营成本，提升获客效率。以此推算，大洋集团对用户增长目标明确：首年引流100万用户构建初始流量池，目标3年内超千万，5年内打造亿级Web4.0原生流量池，形成「流量－转化－复购」的循环。 大洋集团将藉上述规划打造「数据化（Digitalization）－资产化（Assetization）－代币化（Tokenization）（下称‧DAT）」闭环，实现价值三层转化：于数据化阶段，将教育教案、游戏脚本等多元数据标准化，打破数据孤岛；在资产化阶段，将用户交互沉淀换算为可量化资产，比如教育「个性化教研数据包」可提升AI数字人老师课程之续费率、游戏「剧情扩展资产」延长游戏生命周期等；在代币化阶段，将可通过滴灌通DRO模型质检之达标资产上链发行，全球投资者可7×24小时交易，放大流动性溢价。 针对上述AI及数字化转型战略蓝图的投入规划，大洋集团预期首年投入1.3亿港元，目标未来5年内实现现金流正向循环。 大洋集团主席施琦女士表示：「大洋发布助力企业AI与数字化转型蓝图，并正式进入数字资产领域，标志着集团一项重要里程碑，亦为未来更多元化发展掀开崭新的一页。我们感谢各投资者对公司以发展的肯定及信心。大洋集团作为一间在港上市近廿载的老牌港股，透过是次涉足AI产业的举措，未来有望衍生四种收入，包括AI数字人引流的收入、为中小企业提供 AI+RWA 一站式融资咨询的收入、与RWA交易相关的撮合手续费以至数字投顾订阅费、以及按项目或年费提供多语言、多文化 AI 客服与营销外包收入，且巨省科技受惠其业态，近年持续保持正向现金流，亦为是次其向AI及数字转型进一步拓展大计，提供充裕的自有资源，而随着集团透过巨省科技走入AI领域的蓝图逐步变成现实，届时可望为股东创造更多价值幷带来理想回报。」 关于大洋集团控股有限公司(股份代号: 1991) 大洋集团控股有限公司（股票代号：1991）成立于 1991 年，2007 年在香港联合交易所有限公司成功上市，是一家兼具三十年产业积淀与前瞻数字视野的多元化企业。自创立以来，集团早期聚焦硅胶输入设备领域，专业设计及制造用于消费电子装置、计算机、笔记本电脑、手提电话及汽车周边产品的核心部件，凭借高度整合的生产体系、严苛的品质管控与技术创新能力，赢得全球众多知名品牌客户的长期信赖，奠定了坚实的产业根基。 随着全球数字化转型浪潮的深化，大洋集团敏锐洞察数字经济时代的战略机遇，果断启动向 Web4.0 领域的全方位战略转型，以「拥抱技术变革、重构价值生态」为核心方向，精准锚定人工智能（AI）、真实世界资产（RWA）代币化及香港政策生态三大核心驱动力，致力于打通 「数据 — 资产 — 价值」 的转化链路，开启从传统制造向数字经济领航者的跨越。 当前，大洋集团正以 Web4.0 战略转型为新起点，聚焦教育、游戏、大健康三大万亿赛道，致力于成为亚太地区 AI 与 RWA 双赛道的领先企业，为全球投资者、合作伙伴及个人用户提供高效的价值增长生态，持续推动全球数字经济高质量发展，写下从「产业深耕者」到「数字生态构建者」的全新一页。 如有任何问题，欢迎垂询达博思传讯顾问有限公司 陈铠瑶(Joanne Chan)电话：(852) 9616 2676 电邮：jchan@lbs-comm.com 何幸儒 (Jason Ho) 电话：(852) 9836 3448 电邮：jho@lbs-comm.com



话题 Press release summary



部门 Enterprise IT, 数字, Artificial Intel [AI], Automation [IoT], Datacenter & Cloud

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

