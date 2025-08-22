靖洋集团公布2025年中期业绩 业务总收益同比增长9.40%至约新台币585.31百万元

2025年中期业绩亮点

- 业务总收益同比增长9.40%至约新台币585.31百万元

- 毛利同比增长28.98%至约新台币201.97百万元

- 整体毛利率则上升5.24个百分点至约34.51%

- 本公司拥有人应占期间全面收益总额同比大幅增长118.02%约至新台币68.24百万元

- 统包解决方案的收益约新台币113.69百万元

- 每股基本盈利同比增长25.84%至约为新台币4.87仙

香港，2025年8月21日 - (亚太商讯) - 靖洋集团控股有限公司（「 靖洋集团」或「集团」，股份代号：8257.HK）宣布截至 2025年6月 30 日止六个月（「期内」）之中期业绩。期内，集团业绩呈现稳健增长态势。集团总收益达约新台币585.31百万元，同比增长9.40%。毛利同比增长28.98%，达约新台币201.97百万元，而整体毛利率则上升5.24个百分点至约34.51%。本公司拥有人应占期间全面收益总额约新台币68.24百万元，同比大幅增长118.02%。每股基本盈利约为新台币4.87 仙，同比增长25.84%。

期内，统包解决方案的收益约新台币113.69百万元，占集团总收益约19.42%。零件及二手半导体制造设备买卖的收益约新台币471.62百万元，零件及买卖二手半导体制造设备占集团总收益约80.58%。本集团秉持着审慎、稳健的核心策略，致力强化与现有国际客户合作的稳定性和持续性，同时积极拓展新客户以分散风险。期内，本集团源自美国业务的收入较去年大幅增加78.54%，占集团总收益约38.68%，而源自台湾业务的收入则较去年增加48.97%，占集团总收益约49.69%。

2025 年上半年，全球半导体市场延续增长态势。在AI 等新技术的驱动下，汽车电子、新能源、物联网、大数据和人工智能等领域的新技术、新产品渗透率持续提升。此外，「人工智能+」、「5G+」等前沿技术的深化发展，以及AI 算力需求的快速增长，均成为推动半导体需求的重要动力，为半导体企业营造了良好的发展环境。根据半导体产业协会最新报告，2025年5月全球半导体销售额达590亿美元，较2024年5月的492亿美元增长19.8%，连续19个月实现同比增长；环比则增长3.5%。全球芯片市场的增长主要受美洲和亚太地区强劲需求推动。

靖洋集团主席兼行政总裁杨名翔先生总结：「在AI 技术的强劲驱动下，半导体行业迎来经济利润快速增长期。然而，当前国际形势波动，其亦面临供应链稳定性的挑战。本集团将审时度势，稳中求进，持续提升核心价值与竞争力，为股东创造可持续的长期投资回报。」

关于靖洋集团控股有限公司（股份代号：8257.HK）

靖洋集团控股有限公司为一间总部位于台湾的零件及二手半导体制造设备的统包解决方案供货商及出口商。集团自于2009年开始业务以来，主要为客户提供零件二手半导体制造设备件的统包解决方案，按客户需要改造及/或升级其生产系统的半导体设备，亦从事半导体制造设备及其零件买卖。集团所提供的半导体制造设备及零件包括热炉管、显影装置等，用于半导体的前端制造过程、晶圆加工，如沉积、光阻涂布及显影，更可广泛应用于手机、游戏机、DVD播放器，以及车用传感器等数码电子产品。

