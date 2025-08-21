比优集团（09893.HK）ESG评级跃升A级 突显公司卓越管治实力及社会贡献

香港，2025年8月21日 - (亚太商讯) - 比优集团控股有限公司（「比优集团」或「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」，股份代号：09893.HK）欣然宣布，近日集团获国内领先金融数据平台Wind提升ESG评级，由BB级跃升至A级，跻身行业前列，充分体现集团在可持续发展方面的卓越表现。

Wind ESG评级A级代表企业在环境、社会及管治维度的综合实力处于行业头部领先水平。据Wind最新评级结果显示，在基础化工行业中，获得A级的企业仅占约19.35%，显示出比优集团在ESG管理及实践方面已居于行业上游。

本集团ESG评级实现从BB至A的两级跨越，主要得益于系统性的可持续发展举措。根据比优集团最新发布的《2024/2025年度环境、社会及管治报告》，集团在环境层面全面落实大气污染物减排、温室气体管控、废弃物资源化及生态修复等项目，大力推进绿色矿山建设与社会责任履行；在社会维度，持续完善安全生产体系与员工健康保障，强化产品质量与供应链合规管理，特别是在"一带一路"沿线国家推行本地化运营，积极践行社区共建与企业公民责任；在管治维度，集团建立了系统、全面的合规管理制度和风险控制流程，通过常态化的审计监察与员工培训，严守商业道德底线，积极预防舞弊与腐败行为，并设立了对董事会直接负责的ESG工作组，将可持续发展深度融入公司治理核心。

Wind作为中国金融信息服务业最具权威性与影响力的平台之一，其ESG评级体系依托强大的数据治理能力与深厚的行业积累，构建了涵盖大量定量与定性指标的科学评估框架。该体系接轨国际标准，深度融合中国本土信息披露政策与企业实践，Wind ESG评级结果与底层数据已全面覆盖A股、港股上市公司，公募信用债发债主体及国内公募基金。

本次比优集团ESG评级的上调，反映了其在治理结构优化、环境与社会绩效提升、以及信息披露质量方面获得第三方评级机构的高度认可。董事会相信，此次评级的跃升不仅体现了集团在可持续发展方面的扎实进展，也将进一步强化投资者的信心。未来，比优集团将继续深化绿色运营、推进技术革新，持续提升ESG管理的透明度，积极践行可持续发展理念，推动实现高质量的企业成长。

关于比优集团控股有限公司

比优集团控股有限公司（主板股票代号：09893.HK）是一家专注于民用爆炸品的生产销售、爆破工程服务，矿山资源开发和勘探业务的领军企业。集团在国内市场占据重要份额，并在中亚等全球市场积极拓展业务。

公司网址：http://www.pizugroup.com

