Rust Mobile首次封闭测试定于11月开启

深圳, 2025年8月20日 - (亚太商讯) - 在本月早些时候备受期待的全球首秀之后，Level Infinite 将于11月初开启《Rust Mobile》首次封闭测试。玩家们可以在 2025 年 8 月 20 日至 24 日于科隆举办的 gamescom 上，率先亲身体验这款游戏。

《Rust Mobile》将经典的开放世界生存玩法完整呈现，并针对移动设备进行了优化，让数百万粉丝熟悉并热爱的体验随时随地都能上手。

本作由 Facepunch Studios 官方授权，在忠实还原原作精神的同时，也为移动端带来全新的生存方式。从收集资源、建造坚固基地，到残酷的 PvP 战斗，以及伴随信任与背叛而来的紧张氛围，移动版完整呈现了《Rust》的核心精髓。玩家不仅能够在 gamescom 上率先感受游戏的魅力，还可通过即将到来的封闭测试进一步体验其独特乐趣。

《Rust Mobile》亮相 2025 科隆游戏展

参展观众可前往 06.1 展馆 - C-051G 展位，在这里亲身体验游戏，并参与一系列将《Rust》世界带入现实的特色活动。活动包括与主题道具互动、沉浸式感受展位环境等。

每位参与者都将获得一次转动“战利品转盘”的机会，有机会赢取 2025 科隆游戏展独家纪念品，包括限量版海报和环保袋。

首次封闭测试将于今年11月开启

《Rust Mobile》首次封闭测试将于 2025 年 11 月初上线，届时将邀请来自北美、西欧及部分亚洲地区的 30,000 名玩家参与。

本次测试将提供四种语言版本：英语、日语、繁体中文和泰语，并支持 iOS、Android 及平板设备，确保玩家能够在自己熟悉的平台上畅玩游戏。

封闭测试现已开放注册，玩家可前往 www.rustmobile.com 报名。

欲了解更多有关《Rust Mobile》的信息或进行预注册，请访问 rustmobile.com，或关注游戏的 X 账号与 YouTube 频道。有关科隆游戏展开馆时间，请访问 www.gamescom.global。

关于 Level Infinite

Level Infinite 是腾讯旗下的全球游戏品牌，致力于随时随地为全球玩家带来引人入胜且独具特色的游戏体验。该品牌还为全球范围内的开发者和合作工作室提供多种服务与资源，帮助他们释放游戏潜力。Level Infinite 既是《PUBG MOBILE》《王者荣耀》《胜利女神：NIKKE》等爆款游戏的发行商，也是《沙丘：觉醒》（Funcom 开发）、《战锤40K：Darktide》等众多游戏的深度合作伙伴。欲了解更多关于 Level Infinite 的信息，请访问 www.levelinfinite.com 。

