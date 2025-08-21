创新疫苗引擎持续驱动 康希诺开启新增长周期

香港，2025年8月20日 - (亚太商讯) - 2025年上半年，医药行业结构性转型持续深化，在政策利好、产品升级与技术革新的共同推动下，疫苗产业呈现出稳中向好的发展态势。作为中国创新疫苗领域的领军企业，康希诺生物（上交所代码：688185.SH，联交所代码：6185.HK）再度交出一份稳健发展的成绩单。

根据2025年半年度业绩公告，康希诺在今年上半年实现收入3.82亿元人民币，同比增长26%，营收持续向上；尽管尚未实现全面扭亏，但亏损幅度已显著收窄，收窄幅度同比超过94%，经营质量进一步提升，为全年稳健增长奠定了坚实基础。而随着旗下核心产品销售势头强劲，以及多个在研管线稳步推进，康希诺的长期成长逻辑正逐步兑现。

流脑疫苗组合持续放量，释放增长动能

康希诺目前在售的两款流脑结合疫苗--四价流脑结合疫苗曼海欣（MCV4）和二价流脑结合疫苗美奈喜（MCV2），是公司业绩的核心支柱。尤其MCV4的持续放量展现出强劲的市场竞争力，并构成了公司核心的成长逻辑。

曼海欣和美奈喜两款疫苗在2024年便已实现销售收入近8亿元，同比增长超40%。今年上半年，在渠道深化与终端渗透率提升的推动下，两款疫苗的销量继续保持稳中有进的良好增长态势。2025年上半年，公司的流脑疫苗组合实现销售额超3.64亿元，同比增长超过38%，为业绩提供了坚实基础。

其中，曼海欣作为国内唯一获批上市的四价流脑结合疫苗，凭借其有效覆盖ACYW135四种脑膜炎球菌血清型，以及采用高安全性CRM197载体技术带来的技术优势，在临床免疫原性与安全性方面表现出色，已成为众多家长为孩子接种流脑疫苗的首选。

不仅如此，曼海欣的市场潜力还在进一步释放。目前，该疫苗已向国家药监局提交扩龄申请，适应人群拟由"3月龄至3周岁（47月龄）"儿童扩大至"3月龄至6周岁（83月龄）"儿童。若顺利获批，将直接拓宽其接种人群覆盖面，增强其在非免疫规划市场中的渗透力，为康希诺未来两到三年的持续增长注入确定性动力，进一步巩固公司在流脑疫苗领域的领先地位。

优佩欣正式上市，打造差异化肺炎疫苗新标杆

今年6月，康希诺自主研发的重磅新品--13价肺炎结合疫苗优佩欣（PCV13i）正式获批上市，标志着公司成功进军百亿级肺炎疫苗市场，迈入了新一轮增长周期。

肺炎球菌性疾病是全球严重的公共卫生问题，尤其在5岁以下儿童中致病率和致死率极高。面对国内尚存的免疫防护缺口，优佩欣的上市填补了本土高端13价肺炎结合疫苗的技术空白，也展现出康希诺在差异化创新路径上的领先优势。

与市场上现有的同类疫苗相比，优佩欣在三大维度实现突破。首先是防护更为精准，该款疫苗主要针对占中国儿童肺炎球菌病超60%的19F、19A、7F、3型四大高危血清型，临床试验数据显示其抗体几何平均浓度（GMC）显著优于竞品。其次是在载体技术层面上，采用全球首创的CRM197+TT双载体技术，突破单载体疫苗的免疫干扰瓶颈，既降低与其他疫苗共注射时的免疫抑制风险，又显著提升免疫原性。最后是其工艺的安全性，优佩欣采用的是无动物源发酵工艺，降低了动物源生物因子造成的风险，同时在生产过程中无甲醛脱毒、无苯酚添加，显著提升疫苗的安全性。

这三重优势，使优佩欣有望成为继曼海欣之后，康希诺在婴幼儿细菌性疫苗市场上的又一张"王牌"。值得关注的是，优佩欣的目标人群与曼海欣高度重合，渠道协同效应将加速其商业化进程，并将帮助公司在超百亿规模的肺炎疫苗市场中快速抢占份额。

多联多价疫苗战略稳步推进

不止于此，康希诺的长期潜力更体现在其持续构建的"多联多价疫苗"产品矩阵上。相比传统单价疫苗，多联多价疫苗可在一次注射中同时预防多种疾病，极大提升接种效率与接种意愿，代表着全球疫苗技术发展的主流方向。

继四价疫苗曼海欣和多价疫苗优佩欣之后，康希诺的DTcP-Hib-MCV4五联苗作为多联疫苗的代表，研发进展备受市场关注。今年2月，该疫苗获得了临床试验批准，这也意味着公司在高端联合疫苗领域实现"零的突破"。

DTcP-Hib-MCV4五联苗可同时预防百日咳、白喉、破伤风、b型流感嗜血杆菌病和流脑四大血清群感染，实现"一针防五病"，显著减少接种次数，提升婴幼儿接种依从性。更重要的是，这款疫苗的核心组分MCV4（即曼海欣）已在国内完成商业化验证，并具备良好口碑，为联合疫苗的开发提供了强力支撑。这种"由点及面"的产品升级逻辑，使得康希诺在联合疫苗市场的推进更具效率和信心。叠加国家对于多联疫苗研发的高度重视与政策扶持，康希诺有望借此抢占多联多价疫苗这一市场高地。

研发驱动+梯队清晰，管线储备丰富

在巩固既有市场优势的同时，康希诺持续通过强劲的研发能力和差异化的管线布局，夯实中长期增长动能。

婴幼儿组分百白破疫苗已进入优先审评，有望填补国内空白；青少年及成人百白破疫苗完成III期临床受试者入组，实现全生命周期覆盖；破伤风疫苗注册申请获受理，预期该疫苗较现有产品在安全性和免疫原性数据上更具优势；重组脊髓灰质炎疫苗获盖茨基金会资助并在印尼启动临床，并在国内获得临床试验批准；全球创新的重组肺炎蛋白疫苗、吸入式结核病加强疫苗也已进入临床研究阶段并验证概念。

可以看到，公司目前已构建起涵盖脑膜炎球菌疫苗、肺炎球菌疫苗、百白破疫苗、脊灰疫苗、结核病疫苗、带状疱疹疫苗等多技术路径和全生命周期段的丰富研发管线，多个重磅品种正在进入注册审评或临床试验关键阶段。同时，公司在关键技术平台上的不断实现自主突破，这种持续的创新能力支撑着公司从单一产品突破到管线持续输出的战略跃迁。

总体而言，康希诺在2025年上半年延续了2024年以来的良好增长势头，印证其从产品研发到商业化的闭环能力已日趋成熟。在国家政策持续支持创新疫苗，支持国产高端疫苗替代的大背景下，康希诺凭借其深厚的研发底蕴、差异化管线布局和高效的商业化执行力，正加速兑现其长期成长潜力，向全球创新疫苗领军者不断迈进。

