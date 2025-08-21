Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Thursday, August 21, 2025
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Wednesday, 20 August 2025, 17:38 HKT/SGT
Share:

来源 Emperor Watch & Jewellery Limited
英皇钟表珠宝公布2025年中期业绩 来自香港及中国内地之收入分别上升9%
- 致力扩展中国内地珠宝业务

业绩摘要

- 本期间的总收入上升8%至28亿港元，其中来自香港的收入上升9%至16亿港元，而来自中国内地的收入上升9%至7亿港元，两地均录得增长
- 珠宝分部的收入显著上升13%至11亿港元，当中黄金产品占珠宝分部的收入超过7成半
- 毛利增加8%至8亿港元；毛利率为30.1%，表现呈抗跌力
- 经调整EBITD1上升至3亿港元，净利润增加5%至2亿港元
- 于2025年6月30日，银行结余及手头现金为超过15亿港元(2024年12月31日：9.5亿港元)，没有任何银行借贷，并处于净现金状况，因此净负债比率为零，反映财务状况非常健康
- 成功伙拍陈世昌先生，致力扩展「英皇珠宝」于中国内地之珠宝业务，并已拟定初步开店路线图，初期目标是于未来五年分阶段于中国内地开设600间店铺。在其具韧性的钟表业务基础上，务求珠宝业务成为未来增长动力
- 于香港中环黄金地段开设了一间百达翡丽旗舰店，进一步巩固市场地位

香港，2025年8月20日 - (亚太商讯) - 欧洲制钟表及珠宝首饰之零售商翘楚－英皇钟表珠宝有限公司(「本集团」或「英皇钟表珠宝」)(股份编号：887)公布其截至2025年6月30日止六个月(「本期间」)之中期业绩。

纵使市场存在不明朗因素及营商环境充满挑战，本集团于本期间的总收入增加7.6%至27.9亿港元(2024年：26.0亿港元)。来自香港的收入增加8.8%至15.9亿港元(2024年：14.7亿港元)，占总收入57.1%(2024年：56.4%)，而来自中国内地的收入增加8.7%至7.2亿港元(2024年：6.7亿港元)，占总收入25.9% (2024年：25.6%)。按产品分部划分的收入而言，钟表分部的收入上升4.2%至17.0亿港元(2024年：16.3亿港元)，占总收入60.8% (2024年：62.8%)，而珠宝分部的收入显著增加13.4%至10.9亿港元(2024年：9.7亿港元)，占总收入39.2% (2024年：37.2%)，当中黄金产品占珠宝分部的收入约75.2% (2024年：77.0%)。

本集团的毛利增加7.7%至8.4亿港元(2024年：7.8亿港元)，毛利率为30.1% (2024年：30.0%)，表现呈抗跌力。本集团于本期间的净利润增加4.9%至1.94亿港元(2024年：1.85亿港元)。每股基本盈利为2.73港仙(2024年：2.72 港仙)。董事会宣派中期股息每股0.55港仙(2024年：0.65 港仙)。

于2025年6月30日，本集团之银行结余及手头现金为15.1亿港元(2024年12月31日：9.5亿港元)，没有任何银行借贷(2024年12月31日：零)并处于净现金状况，因此净负债比率为零(2024年12月31日：零)，显示健康的财务状况。

于本期间，本集团就其于中国内地珠宝业务之策略性发展成功伙拍陈世昌先生（「陈先生」）。陈先生为一位于珠宝行业具影响力且备受推崇的资深人士，拥有超过40年的经验。本集团已初步拟定于中国内地扩展店铺的路线图，初期目标是于未来五年分阶段开设600 间店铺。于第一阶段，开店的重点会落在成熟的一线城市及新一线城市，面向中高端市场；后续开店将侧重于二线城市，面向中端市场。

于2025年6月30日，本集团于香港、澳门、中国内地、新加坡及马来西亚营运共73间店铺。于本期间，本集团于香港及澳门新开设两间珠宝店，另外亦分别于香港及中国内地重庆开设一间百达翡丽旗舰店及一间帝舵表钟表专卖店。本期间后，本集团于中国杭州开设一间珠宝店。

英皇钟表珠宝主席杨諾思女士表示︰「随着深圳户籍居民一签多行个人游计划恢复后人流持续回升，加上香港政府推行的旅游业蓝图，本集团有信心整体零售市场将进一步重拾增长动力。本集团近期于香港开业的百达翡丽旗舰店，将进一步提升本集团于名贵钟表零售市场的竞争优势，并巩固其市场领先地位。」

杨女士总结道︰「鉴于物业及股票市场波动，本集团预期作为另类投资的黄金珠宝将继续受中国消费者欢迎。本集团认为与陈先生建立战略合作伙伴关系，将为扩展其于中国内地之珠宝业务带来宝贵机会。我们将以多元化市场细分策略，有效地扩大其零售网络布局，从而在中国内地市场的庞大商机中抢占重大份额。」

财务亮点

 

截至6月30日止六个月



变动

2024年
百万港元

2025年
百万港元

总收入

2,597

2,794

+ 7.6%

毛利

780

840

+ 7.7%

毛利率

30.0%

30.1%

+ 0.1百份点

经调整EBITD[1]

282

297

+ 5.3%

净利润

185

194

+ 4.9%

每股基本盈利

2.72港仙

2.73港仙

+ 0.4%

[1]经调整EBITD为利息、税项及自家拥有旗舰店的折旧费用前之盈利，以反映本集团之核心营运表现

关于英皇钟表珠宝有限公司

作为零售商翘楚，英皇钟表珠宝(887.HK)自1942年在香港开业至今已有超过80年悠久历史，业务包括销售享誉国际之欧洲制腕表及旗下「英皇珠宝」品牌之珠宝首饰。凭借其代理齐全的钟表品牌、独特的市场推广策略以及遍布香港、澳门、中国内地、新加坡及马来西亚黄金地段的广泛零售网络，英皇钟表珠宝在全球各地中高收入人士的目标顾客群中已建立稳固的品牌形象。于香港投资者关系协会颁发的2025年香港投资者关系大奖中，英皇钟表珠宝荣获「最佳投资者关系公司-小型股」、「最佳投资者关系团队-小型股」及「最佳投资者关系素材-小型股」。有关详细资料，请浏览其网站︰www.EmperorWatchJewellery.com

投资者/媒体查询

陆文静
集团投资者关系总监
电话︰+852 2835 6783
电邮：annaluk@emperorgroup.com

区雪莹
集团投资者关系经理电话
电话︰+852 2835 6799
电邮：janiceau@emperorgroup.com



话题 Press release summary

部门 手表/珠宝
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Emperor Watch & Jewellery Limited
Mar 19, 2024 17:56 HKT/SGT
英皇钟表珠宝2023年全年总收入增长31%，净利润上升35%
Aug 24, 2023 17:59 HKT/SGT
英皇钟表珠宝2023年中期净利润倍增至1.86亿港元 中国内地市场表现亮丽
Mar 23, 2023 18:39 HKT/SGT
英皇钟表珠宝公布2022年全年业绩
Aug 24, 2021 16:47 HKT/SGT
英皇钟表珠宝公布2021年中期业绩
Mar 24, 2021 19:47 HKT/SGT
英皇钟表珠宝有限公司公布 2020年全年业绩
Aug 29, 2018 09:16 HKT/SGT
英皇钟表珠宝2018年上半年业绩亮丽 纯利翻4倍至1.57亿港元
Aug 29, 2018 08:03 HKT/SGT
英皇钟表珠宝2018年上半年业绩亮丽 纯利翻4倍至1.57亿港元
July 25, 2018 18:06 HKT/SGT
英皇钟表珠宝公布2018年上半年度盈利预喜
Oct 15, 2010 20:50 HKT/SGT
英皇钟表珠宝2010英皇珠宝精品汇展强化于亚洲高级消费品市场之领导地位
Aug 26, 2010 15:40 HKT/SGT
英皇钟表珠宝与LVMH Group旗下L Capital 达成策略联盟
Apr 8, 2010 19:35 HKT/SGT
D.E.Shaw 认购英皇钟表珠宝可换股债券
更多新闻 >>
Copyright © 2025 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 中国： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       