中海石油化学2025年中期实现收入人民币58.50亿元 盈利人民币6.41亿元

财务摘要

(人民币亿元) 截至 6 月 30日止年度 2025年中期 2024年中期 变动 收入 58.50 60.07 - 2.61% 毛利 8.48 10.03 - 15.45% 税前利润 8.39 8.99 -6.67% 本公司拥有人应占净利润 6.41 6.87 - 6.70% 每股基本盈利 (人民币元) 0.14 0.15 - 6.67%



香港，2025年8月19日 - (亚太商讯) - 中海石油化学股份有限公司(「中海石油化学」或「公司」，股份编号：3983) 公布截至2025年6月30日止日止半年度未经审计之业绩。2025年上半年公司实现收入人民币5,850百万元，同比微跌2.6%，本公司拥有人权益应占净利润为人民币641百万元，同比微跌6.7%。

中海石油化学首席执行官饶仕才先生表示：「纵使面对外部环境复杂多变与内部结构调整压力，公司主要经营指标仍然完成良好。期内，公司继续强化安全生产管理，积极拓展市场与销售渠道，深化精益管理；同时，扎实推进稳增长、深改革、提效能各项工作。此外，公司坚持秉持绿色可持续发展理念，甲醇装置连续十四年获评石化联合会『能效领跑者』荣誉称号，合成氨装置连续六年蝉联氮肥协会『水效领跑者』 荣誉称号，并荣膺第四届国际绿色零碳节暨ESG领袖峰会『2025 ESG 典范企业奖』，树立了可持续发展品牌标杆。」

生产管理方面，公司持续强化生产经营管控与体系管理，深入践行绿色发展理念，安全生产形势总体平稳。期内，海南富岛甲醇产量与八所港累计吞吐量均创历史同期新高，华鹤煤化工化肥装置实现314天长周期运行，刷新自身纪录，生产指标表现亮眼。上半年，公司生产尿素96.8万吨、甲醇78.1万吨、磷肥及复合肥45.0万吨、丙烯腈系列产品13.2万吨。

销售管理方面，面对复杂多变的市场形势，公司持续深化市场研判，紧贴市场精准定价。通过固化产销协同周例会机制，优化储运衔接，保障产品高效流通。同时加大出口创效力度，全面推进拓市增效。上半年，公司销售尿素99.6万吨、甲醇72.6万吨、磷肥及复合肥38.6万吨、丙烯腈系列产品12.7万吨。

绿色发展方面，上半年公司加速推进重点项目落地，成功产出以城市垃圾为原料的国内首吨绿色甲醇，并获得国际可持续发展和碳认证（ISCC）。该产品成功应用于国产双燃料船舶，实现了国内绿色甲醇首次加注。此外，公司实现监测数据统一接入环保资讯系统，污染物排放连续三年100%达标，环保污染事故事件保持为零。其中，大峪口化工磷石膏综合利用率由61.15%提升至73.09%，超额完成指标要求。

展望2025下半年，尿素仍处于产能扩张周期，市场整体将延续「供大于求」格局，三季度受出口窗口期与农需支撑迭加影响，需求较强;进入四季度后，新增产能释放与需求转淡形成共振，价格预计持续承压。磷酸一铵价格或呈高位窄幅震荡态势，一方面原料成本支撑强劲，另一方面需求端亦有利好因素加持。磷酸二铵市场预计维持稳中整理节奏，三季度国内秋储与出口需求共振，整体需求旺盛，价格将保持平稳运行;四季度磷肥需求预计整体回落，价格存在回调压力，但受成本端支撑，整体波动幅度将较为有限。预计下半年，甲醇供应延续宽松态势，受益于国内反内卷及煤制甲醇新建项目政策限制，供需结构有望改善，下游需求或呈阶段性回暖，市场整体走势以震荡为主。丙烯腈方面，供过于求的格局预计将进一步加剧，丙烯腈价格若要出现好转，需依赖国内主流企业降低装置负荷。

公司首席执行官饶仕才先生表示：「2025年下半年，公司将聚焦完善设备管理体系，保障装置安全平稳运行，夯实本质安全基础；同时着力打造品质定位，抓好拓市拓销，提升营销创效能力。此外，公司将推进『人工智慧+』行动，加速数智技术与实体经济的深度融合，推动富碳天然气利用重点项目研究及强化传播矩阵管理，持续提升品牌价值。」

有关中海石油化学股份有限公司

中海石油化学股份有限公司(「中海石油化学」)是专门从事化肥及相关化工产品开发、生产及销售的上市企业，是化肥产能及产量最大的中央企业，为从事石油和天然气勘探、开发、生产及销售的中国海洋石油集团有限公司之子公司。中海石油化学于2006年9月29日在香港联合交易所主板挂牌上市，股份编号：3983。公司现有生产设施位于中国海南、湖北及黑龙江，总设计年产能达184万吨尿素、130万吨磷复肥(磷酸一铵、磷酸二铵和复合肥)、140万吨甲醇、20万吨丙烯腈及7万吨MMA，公司并拥有位于海南省东方市的设计年吞吐能力为1,828万吨的深水港口。中海石油化学的企业品牌价值持续提升，2025年达72.58亿元，创历史新高。2025年，中海石油化学荣膺第四届国际绿色零碳节暨ESG领袖峰会『2025 ESG 典范企业奖』。

