盈立集团积极扩张 开设12间分行 扎根香港新加坡 服务全球投资者

香港，2025年8月19日 - (亚太商讯) - 由周大福控股战略入股的uSMART盈立证券欣然宣布香港落马洲港铁站，西九龙高铁站分行已正式投入服务，涵盖陆路出入境和高铁枢纽客戶群。为庆祝这一里程碑，盈立证券今日在西九龙分行举行简单而隆重的开幕仪式，并邀得不少财经界精英出席，令活动生色不少。

开幕礼上，盈立证券执行董事李建翰先生（Neo Lee）表示：「为提供更便捷的金融服务方便区内居民，盈立集团计划年内于香港及新加坡两地社区内开设分行，连同总部客户专区，服务点增至12个，进驻尖沙咀，铜锣湾，荃湾，上水及上环等核心地区，全面强化区域服务网络，拉近与本地客户的距离，提供更贴心的服务。」

「作为港资科技券商No.1^，全球超过800,000用户，盈立证券十分重视提升用户的投资体验，本次开立分行不但提供综合服务，包括投资咨询，办理开户等，还协助长者及初学者处理开户流程，学习App使用方法等，借此深化本地市场，满足客户对相关服务的殷切需求。」Neo Lee续说。

(左起︰盈立证券业务拓展总监邓永麟先生、盈立证券香港市场部总监黄晓霖小姐、盈立证券执行董事兼机构业务负责人

李建翰先生、盈立证券资产管理兼投研部总监蒋雄先生及盈立证券业务拓展经理林向尊先生)

新开张时间内，前往分行打卡即可获赠神秘礼品1份，同时亦可免费享用饮料及手机充电服务，于分行开户更可额外获得丰富礼品。为进一步开拓香港市场，盈立证券推出「Trader账户」，香港本地客户专享美港股一世免佣，美股期权0佣优惠。

为感谢客户的支持，uSMART盈立证券亦同时提供多项真全免优惠，不论新客户或现有客户，均可享受，绝无取巧，优惠包括：

1)IPO融资认购0息│现金认购0手续费；

2)>100只港股ETF 0佣0平台费（当中包括近期投资者热爱的高息股ETF，虛擬資產相關ETF及指数ETF等）；

3)月供美港股0佣0平台费0存管费及免代收股息税

以上优惠旨在满足短线，中线及长线投资策略，让持有uSMART盈立证券账户的客户均能受惠。

Neo Lee在开幕礼上透露，集团正积极增聘人手，扩充香港及新加坡团队，以支持及推进业务发展，提高本地市场竞争力；而集团旗下的美国办公室亦正式进驻至世界金融中心-纽约曼哈顿城中心，并将专注于对接对冲基金，家族办公室及拟赴美上市企业，提供机构经纪、资产配置及投行咨询等专业服务，巩固全球金融科技券商领域的领先地位。

展望未来，uSMART盈立证券秉持以客为本的理念，为更多本地投资者提供星级投资体验及优质线下服务，同时亦致力推动金融服务的创新与升级，为全球客户创造更多价值。

^"港资科技券商No.1"是取自捷利金融云截至2025年5月为止连续超过一年数据，uSMART盈立证券为香港本地港资互联网券商月成交总额排行第1。

优惠受条件及细则约束

关于uSMART盈立证券：

由周大福控股战略入股的盈立证券是一间领先科技港资券商，成立于2018年，7年来凭借卓越的战略规划和创新能力，致力于将科技与金融深度融合，业务范围涵盖证券，资产管理，财富管理等领域，为全球投资者独家研发了金融证券交易平台uSMART HK APP和uSMART SG APP，分别由盈立证券（香港）和盈立证券（新加坡）提供服务。集团APP支持港股，美股，A股（沪深港通），新加坡股票，日本股票，英国股票，美股期权，ETF，基金，债券，资管，结构化票据，期货，加密货币，贵金属，黄金和外汇等多元化的投资交易服务，此外更为超高净值个人与家族，企业提供度身订制服务，打造全方位综合性资产管理解决方案。

详情可浏览 https://hk.usmartglobal.com/

传媒查询：

黄晓霖Carrie Wong

9788 4665

carriewong@usmart.hk

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network