康哲药业（867.HK，8A8.SG）上半年营收净利双升 战略转型跑出增长新动能



深圳，2025年8月19日 - (亚太商讯) - 8月18日，康哲药业发布2025年中期业绩，公司营收和利润同比均实现增长，战略转型成效初显。报告期内，公司实现营业收入约40.0亿元（人民币，下同），同比增长10.8%。若全按药品销售收入计算则营收约46.7亿元，同比增长8.9%。实现净利润约9.3亿元，同比增长3.1%。 具体来看，康哲药业已走出国采阴霾，业绩将回归持续上升轨道。公司主要非国采独家/品牌产品及创新产品全按药品销售收入合计约29.0亿元，同比增长20.6%，占总收入比重升至62.1%。公司独家/品牌产品、创新产品竞争格局良好、增长可预期性强，目前已成为拉动业绩向上的主力军。 根据业绩公告，公司自2018年起擘画"新康哲"转型蓝图，以"产品创新、商业革新、国际拓展"三大战略为支柱，构建可持续的第二增长曲线。行至2025年上半年，良好的经营业绩及创新成果持续落地，证实战略升级已逐步兑现为硬核战果。 "新产品"战略推动创新价值兑现 夯实增长后劲 立于公司三大战略之首的"产品创新"战略，依托"海外授权+国内合作+自主研发"三维创新机制，持续注入高价值短、中、长期管线，成为驱动增长的重要引擎。目前，创新战略已进入持续收获期，新产品正不断释放商业与临床价值。 截至目前，公司已有5款创新药成功于中国实现商业化；2025年内，芦可替尼乳膏和德昔度司他片两款创新产品亦有望获批上市。芦可替尼乳膏是美国FDA以及欧洲EMA批准的首个、也是唯一一个局部JAK抑制剂非节段型白癜风复色产品，有望成为中国获批上市的首款白癜风治疗药物，将填补市场空白，为中国白癜风患者带来新希望。此外，阿尔茨海默病新药ZUNVEYL的中国上市申请(NDA)亦已于今年7月获受理；消费医疗产品注射用聚左旋乳酸微球填充剂已获得上市批准，进一步丰富公司多元化产品矩阵。 在研创新管线中，已有多款重磅候选药物进入中国后期临床开发阶段，预计将在未来1-3年内陆续进入商业化，形成持续放量的新动力。 其中，合作产品注射用Y-3已完成中国III期临床，该产品为原创单分子1类新药，亦为全球唯一进入临床研究的非肽类PSD95/nNOS解偶联剂，并有望成为首个治疗缺血性卒中并预防卒中后抑郁焦虑的双功能脑细胞保护药物。另一个口服小分子1类新药ABP-671（URAT1抑制剂）用于治疗痛风及高尿酸血症，目前其中国IIb/III期临床正有序推进中。相较现有主流药物，该产品有潜力以更低剂量将尿酸降低至更低水平，并具有溶解痛风石的能力，有望为患者提供疗效更优、安全性更高的治疗选择。 康哲药业亦持续增厚创新储备，不断夯实全链条创新实力，以实现创新产品分阶段、源源不断获批上市。2025上半年，公司新增ZUNVEYL、MG-K10（长效抗IL-4Rα人源化单抗注射液）两款合作开发创新产品。截至目前，公司累计布局约40款差异化创新管线，其中约20项为自主研发项目。 同步推进"新模式"、"新地域"战略 拓展多维增量空间 根据业绩公告，康哲药业持续推进"新模式-商业革新"战略，以多元生态锻造抗周期韧性；并坚定执行"新地域-国际拓展"战略，以产业国际化出海模式构建多维增长格局。 在商业革新战略下，公司持续聚焦专科领域，同时拓展新零售、新媒体渠道，构建"院内+院外"、"线上+线下"全覆盖的营销推广体系，并持续强化消费医疗产品布局。公司皮肤健康业务"德镁医药"已在这一具消费属性的赛道崭露头角，自2021年独立运营以来，已实现皮肤疾病领域适应症覆盖广度、皮肤处方药收入规模的双重领先，将通过介绍上市、实物分派方式，拟分拆于香港联交所主板独立上市，进一步释放其独立价值与高成长潜力。 国际化方面，2025年7月15日，公司以介绍方式成功于新加坡交易所完成第二上市，"产业国际化"战略迈入新里程。以新加坡为枢纽，公司构建起覆盖"研-产-销"的新兴市场全链条业务体系。截至目前，商业化平台公司Rxilient已在东南亚、中东、港澳台等地区累计提交近20款药品和器械注册申请，涵盖皮肤科、眼科、肿瘤、自免、中枢神经等领域。芦可替尼乳膏（白癜风适应症）已在澳门、香港获批，并已递交新加坡、台湾注册申请；静脉注射用特瑞普利单抗（首个被中国NMPA及美国FDA批准上市的国产抗PD-1单抗药物）已提交马来西亚等五国注册申请；替瑞奇珠单抗注射液、蔗糖羟基氧化铁咀嚼片亦在香港获批。同时，公司持股45.0%的联营CDMO生产工厂PharmaGend，目前已具备片剂、胶囊等口服固体制剂年产10亿片的能力，并获得新加坡HSA颁发的生产许可证、美国FDA cGMP认证及瑞士QP审计通过。PharmaGend鼻喷剂、乳膏、注射剂等新产线的建设正稳步推进中，为国际市场提供高标准生产交付能力。 展望未来，"新康哲"增长逻辑有望加速兑现，盈利能力与业绩韧性将同步提升。公司正构建以差异化创新为核心、多元生态协同驱动、国际化布局支撑的增长体系，为高质量发展打开长期空间，为全球患者提供高品质医药产品和服务，为股东带来可持续回报。 关于康哲药业 康哲药业是一家链接医药创新与商业化，把控产品全生命周期管理的开放式平台型企业，致力于提供有竞争力的产品和服务，满足尚未满足的医疗需求。 康哲药业专注于全球首创（FIC）及同类最优（BIC）的创新产品，并高效推进创新产品临床研究开发和商业化进程，赋能科研成果向诊疗实践的持续转化，造福患者。 康哲药业聚焦专科领域，拥有被验证的商业化能力，广泛的渠道覆盖和多疾病领域专家资源，核心在售产品已获领先的学术与市场地位。康哲药业围绕优势专科领域不断纵深发展，以巩固心脑血管/消化/眼科/皮肤健康业务竞争力，其中皮肤健康业务已成为该细分领域的龙头企业，带来专科规模效率。同时，康哲药业持续深化东南亚及中东区域业务发展，助力高质量持续健康发展。 康哲药业免责与前瞻性声明 本新闻无意向您做任何产品的推广，非广告用途。本新闻不对任何药品和医疗器械和/或适应症作推荐。若您想了解具体疾病诊疗信息，请遵从医生或其他医疗卫生专业人士的意见或指导。医疗卫生专业人士作出的任何与治疗有关的决定应根据患者的具体情况并遵照药品说明书。 由康哲药业编制的此新闻不构成购买或认购任何证券的任何要约或邀请，不形成任何合约或任何其他约束性承诺的依据或加以依赖。本新闻由康哲药业根据其认为可靠之资料及数据编制，但康哲药业并无进行任何说明或保证、明述或暗示，或其他表述，对本新闻内容的真实性、准确性、完整性、公平性及合理性不应加以依赖。本新闻中讨论的若干事宜可能包含涉及康哲药业的市场机会及业务前景的陈述，该等陈述分别或统称为前瞻性声明。该等前瞻性声明并非对未来表现的保证，存在已知及未知的风险、不明朗性及难以预知的假设。康哲药业并不采纳本新闻包含的第三方所做的任何前瞻性声明及预测，康哲药业对该等第三方声明及预测不承担责任。



