斩获12金14银11铜 摘得大满贯！首程控股多家被投企业闪耀世界人形机器人运动会



香港，2025年8月18日 - (亚太商讯) - 2025 年8月17 日，全球首个以人形机器人为核心参赛主体的大型综合性赛事——世界人形机器人运动会，在北京国家速滑馆"冰丝带"圆满落幕。 本届运动会由北京市人民政府、中央广播电视总台、世界机器人合作组织、亚太机器人世界杯国际理事会等单位联合主办，集聚全球 280 支战队、500 余台机器人同台竞技，展现了具身智能机器人从技术突破走向场景应用的完整产业链条。 在本次大会中，首程控股（0697.HK）作为深度产业推动者，多家被投企业集体亮相，参与多个重点项目并获得优异成绩，共计斩获37枚奖牌，其中包括12金14银11铜（包括各战队使用被投企业本体机器人参赛获奖情况）。与此同时，首程控股还在"冰丝带"外场打造了面向公众开放的"首程机器人科技体验店"，成为大会期间最受关注的互动展区之一。 一、多家被投企业集结亮相本次赛事 首程控股本次参展的多家企业涵盖了人形机器人本体、底层技术平台、零部件能力与具身智能生态的多个核心环节： 宇树科技：在 2025 世界人形机器人运动会圆满落幕之际，宇树科技以出色的表现获得了四金，再次证明了其在全球人形机器人领域的技术领先地位。宇树科技的机器人在多个项目中表现卓越，分别夺得1500米、400米、100米障碍赛和 4×100米接力赛的金牌，展现了其在速度、灵活性和稳定性方面的强大实力。此外，在本届赛事中，宇树科技的机器人最高速度达到了 4.78m/s，这一成绩距离其内部测试的 5+m/s 还有一定差距，未来在速度和灵活性方面仍有巨大的提升空间。基于宇树科技 G1 硬件平台开发的独立参赛队伍也取得了不俗成绩，分别获得了1金1银1铜，进一步验证了宇树科技平台的广泛适应性与强大性能。 北京人形机器人创新中心：在2025世界人形机器人运动会上，北京人形机器人创新中心展现了卓越的技术实力和广泛的场景适应能力，累计斩获2金6银2铜，成为本届赛事最具代表性的"全自主执行"技术方之一。在竞技赛部分，其打造的"天工 Ultra"机器人是 1500 米比赛中唯一全程自主奔跑、无遥控介入的选手，最终获得银牌；在 100 米项目中夺得金牌，在 400 米项目中拿下银牌与铜牌各一枚，并在 4×100 米接力赛中获得银牌，全面展示了其在复杂运动控制、节奏协调与导航算法方面的领先优势。在场景赛中，创新中心自主研发的天轶 2.0 机器人，凭借慧思开物"具身大脑+具身小脑"的智能协同体系，在"物料整理"项目中包揽金银牌，在"物料搬运"项目中斩获银牌与铜牌，并在"酒店迎宾服务技能竞赛"中收获银牌。这些项目均要求高度精细化操作与复杂场景适应能力，充分体现了其在"自主感知-智能决策-精准执行"完整闭环中的技术突破。 作为本届赛事中"全自主"能力最突出的参赛单位，北京人形机器人创新中心不仅实现了从实验室走向复杂实战场景的关键跨越，也为具身智能的落地提供了极具参考价值的技术路径。 松延动力：在本次运动会自由体操项目中，由松延动力自主研发的人形机器人"小顽童"以出色的平衡性、动态控制与节奏感，夺得冠军，展现出融合 AI 与动态模仿控制的高水平舞台表现力；博远智行 1 队采用松延动力机器人参赛，也在同一项目中荣获季军。在跳远项目中，松延动力的机器人再次发挥出色，赢得了冠军，展示了其在运动精度与协调性方面的强大能力。在单机舞蹈项目中，松延动力联合北京舞蹈学院组建代表队参赛，凭借对细节动作的精准复现和对舞台艺术的深度理解，最终斩获亚军，成为本届赛事"科技×艺术"融合的典范之一。松延动力此次在体操、跳远和舞蹈三个项目中斩获二金一银一铜，不仅证明了其机器人平台在高动态控制与 AI 动作生成领域的前沿实力，也进一步拓宽了人形机器人在文教娱乐、公共服务等方向的实际应用边界。 银河通用：在首届世界人形机器人运动会中，银河通用 Galbot 队凭借全自主操作勇夺分拣技能竞技冠军。同时，来自中国矿业大学的北京北矿梦之队和北京建筑大学队等多支高校队伍也选择银河通用机器人参赛，均成功闯入复赛，其中矿大与北建大更是闯入决赛，最终分获亚军与第四名。至此，冠亚军由银河通用及采用银河通用机器人的队伍共同包揽，充分展现了银河通用技术的行业引领性与产品的通用性。 星海图：在本次运动会中，星海图深度参与赛事生态构建，作为场景赛独家整机提供商，提前三周入驻实训场，为来自全国的 20 余支顶尖团队（包括北京林业大学、清华大学、北京航空航天大学等）提供总计 8 台人形机器人 R1 Pro、通用双臂移动操作平台 R1 Lite 及配套 VR 设备，并搭建开放软硬件平台，支撑参赛团队将创新算法从仿真环境部署至真实场景。场景赛覆盖的场景包括，酒店服务（床铺整理、迎宾行李搬运）、仓储中心（混合物料分拣）、医院场景（药品识别与补货）及工业场景（异物分拣与物料搬运）。走进冰丝带，就能看到星海图机器人和参赛选手们忙碌的身影。 本次比赛中，来自北京航空航天大学的代表队采用星海图本体参与拆药分装场景赛，并成功获得季军，充分验证了星海图为开发者提供的具身智能开发平台的能力。 加速进化：作为足球项目的核心技术支持方，加速进化为 3V3、5V5 等全部足球项目提供了竞技型人形机器人，承担了赛事中全部参赛队伍的机器人硬件支持与赛中技术保障。提供的机器人以高动态控制能力、抗干扰能力和场景适应性著称，展现了良好的对抗与战术执行能力。虽不作为直接参赛队伍名义参赛，但加速进化提供的技术平台承载了赛事中全部足球类奖牌的实现，是足球项目"幕后冠军"。 二、科技体验走进生活，打造机器人产业"样板间" 大会期间，首程控股在场馆外开设的"首程机器人科技体验店"也成为市民与游客热烈打卡的科技热点。店内集中展出200余款智能产品，涵盖智慧家居、儿童教育、AI娱乐、智能穿戴、户外运动等多个生活化场景。体验区共分为生态企业展示区、儿童互动区、医疗辅助区、AI音乐互动区等多个版块，成为让机器人"看得见、摸得着、用得上"的现实样本。 首程控股执委、联席总裁叶芊在接受采访时表示："我们希望通过这次展示，让大家感受到机器人离生活越来越近。场馆内比的是专业能力，我们的体验店则通过贴近真实场景的互动设计，拉近机器人与大众的距离。" 体验店内各展区的亮点纷呈：生态展示区以松延动力为代表，展示具备表情识别、人脸互动能力的拟人机器人，体现大模型与形态融合的前沿趋势；儿童体验区配置了汤姆猫、国际象棋机器人、AI 陪伴机器人和扫地机器人等设备，是全店人气最高区域；外骨骼与康复区设置跑步机、自行车等模拟设备，观众可实地体验机器人助力运动；智能穿戴区引入光粒品牌游泳眼镜，具备实时导航和运动数据采集能力；人机互动区展示了机器人自主演奏乐器及 AI 打击乐器、智能电吉他产品，深受观众欢迎；同时展出的还有 AI 中医问诊设备、具身底盘平台、机械臂抓取系统等，体现了机器人从"有脑、有脚、有手"的系统能力整合。 三、首家正式体验店即将开业，全国推广启动在即 本次"首程机器人科技体验店"为快闪形式试运营，但已获得极大市场关注。正式体验店预计将于"十一"期间在北京石景山-融石广场开业，后续还将布局至全国多个城市与重点场景（机场、高校、商圈等），形成连锁化、场景化的销售与体验网络。 叶芊表示："我们将其定位为面向 C 端用户与城市生活空间的机器人应用窗口，也希望通过这类门店，持续验证市场需求、推动产品优化，帮助更多机器人企业走向商业化落地。" 四、每一块奖牌，都是机器人走向未来的一小步 人形机器人产业正在迎来从实验室走向真实场景的拐点。正如首程控股董事会办公室总经理康雨所指出："这场运动会，不仅比拼技术的高度，更关乎产业的温度--是一次让机器人真正走向应用、走进生活的生动演练。" 未来，首程控股将持续依托"股权投资+资产运营"双轮驱动战略，携手被投企业与行业伙伴，推动机器人从看得见、摸得着的技术突破，走向用得上、可推广的现实应用，在教育、制造、城市运营、医疗康养等核心领域释放"下一代生产力"的真正价值。 Posted by All Way Success Company Limited for Shoucheng Holdings www.shouchengholdings.com [HKSE:0697, FRA:SHVA, OTCPK:SHNHF]



话题 Press release summary



部门 Enterprise IT, Funds & Equities, Venture Capital & PE, 数字, Artificial Intel [AI], Automation [IoT], FinTech

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

