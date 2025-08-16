业聚医疗2025年中期业绩收入及纯利双双增长 分别达8,360万美元及1,980万美元



业绩亮点： - 收入达83.6百万美元，同比增长5.9%。

- 销量达919,000件，其中779,000件为自有产品，同比增长8.6%。

- 公司拥有人应占利润同比上升5.1%至19.8百万美元。

- 核心经营利润达15.1百万美元，同比增长11.4%。

- 为庆祝集团成立25周年，董事会宣派特别股息每股15港仙。

- 财务状况稳健，截至2025年6月30日，现金及银行结余达237.1百万美元，支持潜在收购及新生产设施建设。

- 优质产品获全球广泛认可，带动亚太地区市场收入按年增长14.0%，欧洲、中东及非洲市场增长17.0%，及美国市场增长20.0%。

- 于上半年收购一家台湾经销商，并计划下半年于比利时及荷兰设立直销团队，进一步加强在亚太地区及欧洲、中东及非洲市场的影响力。

- 集团善用全球商业化专长及庞大销售网络，与医疗器械同业建立战略合作，藉此丰富产品组合，并透过交叉销售创造额外收入。 香港，2025年8月15日 - (亚太商讯) - 专营经皮冠状动脉介入治疗（PCI）及经皮腔内血管成形术（PTA）手术介入器械的全球医疗器械制造公司业聚医疗集团控股有限公司（"业聚医疗"或"集团"；股份代号：6929）今天宣布截至2025年6月30日止六个月("报告期")的中期业绩。尽管宏观经济环境未见明朗，集团的收入及纯利仍双双录得增长。 美国市场增长强劲，加上亚太地区及欧洲、中东与非洲地区新兴市场的持续贡献，推动集团收入达到83.6百万美元，较去年同期上升5.9%。核心经营利润（自本公司拥有人应占利润撇除以股份为基础的薪酬开支、与税务亏损相关的递延税项资产的税务抵免净额及融资收入╱成本）为15.1百万美元，同比增长11.4%。公司拥有人应占利润同比上升5.1%至19.8百万美元。每股基本盈利为2.40美仙（2024年上半年：2.28美仙）。 截至2025年6月30日，集团财务状况保持稳健，现金及银行结余达237.1百万美元。鉴于集团的财务状况稳健，以及为庆祝成立25周年，董事会议决宣派特别现金股息每股普通股15港仙，彰显集团致力为股东创造价值。连同截至2024年12月31日止年度之末期股息每股10港仙（已于2025年6月16日派付），股东于2025年合共获派股息每股25港仙。 业聚医疗董事长、执行董事兼首席执行官钱永勋先生表示："过去25年，我们持续投资于创新及全球商业化能力，除了为业聚医疗建立了声誉，也助我们在不同的经济周期中破浪前行。尽管2025年上半年面临宏观经济及地缘政治的双重挑战，我们的全球布局仍展现韧性。美国市场增长印证了市场对我们的优质产品需求殷切，而我们亦透过庞大的销售网络，成功把握了亚太地区及欧洲、非洲及中东地区的增长机遇。我们将继续透过直销市场覆盖、卓越的销售支援、对创新的投入，以及全面的PCI和PTA产品组合提升品牌价值，从而强化竞争优势，为医生及患者提供更安全有效治疗方案的同时，也为股东创造长远回报。" 全球销售网络及合作伙伴关系推动收入增长

业聚医疗已建立覆盖逾70个国家及地区的销售网络，在13个地区设立直销团队并建立全球经销商网络，成为把握各地机遇、回应当地需求的重要一环。期内，受惠于印尼市场增长，以及Scoreflex TRIO 在新加坡及马来西亚获更广泛采用，亚太地区收入同比上升14.0%至27.3百万美元。欧洲、中东及非洲市场方面，德国、法国及西班牙等直销市场及包括英国、斯洛伐克及捷克共和国在内的分销市场的自有球囊类产品销售表现强劲，带动该区收入上升17.0%至22.4百万美元。尽管受关税因素影响，美国市场收入仍同比上升20.0%至8.0百万美元，主要受冠脉的普通及刻痕球囊，包括高价产品Scoreflex NC球囊，以及外周球囊销量显著上升所推动。而日本及中国境内市场的收入分别为16.1百万美元及9.7百万美元。 凭借其广受认可的全球商业化能力，集团与立志走向国际巿场的同业合作，藉此丰富产品组合并开拓额外收入来源。继去年与深圳开立生物医疗科技股份有限公司成功展开合作，在香港及澳门分销血管内超声产品后，集团与该伙伴再度签订独家分销协议，在新加坡及马来西亚分销相关产品。至目前为止，合作范围已进一步扩展至集团旗下位于欧洲的4个直销市场，包括法国、德国、西班牙及瑞士，及其他6个分销市场。 性能主导的多元化创新产品组合，提升市场差异化水平

截至2025年6月30日，业聚医疗在全球主要司法管辖区拥有逾250项授权专利及已公布专利申请，及逾55款获批产品。 期内，集团产品注册及临床试验继续取得进展，包括：

- Sapphire 3的美国临床试验进展顺利，预期于2025年第四季度完成病人入组，以支持该产品的FDA纳入CTO适应症，从而与市场上其他传统半顺应性球囊形成差异化；

- JADE PLUS及Teleport Glide获得CE标志、Teleport Glide及Scoreflex QUAD获得PMDA批准、COREPASS模组化微导管获得FDA批准、导引导管获得国家药监局批准；

- 就Scoreflex TRIO、Sapphire ULTRA、Sapphire NC ULTRA、Sapphire NC 24、JADE PLUS、Teleport XT及Teleport Glide向国家药监局提交注册申请，并就Vascuaid抽吸导管及大管腔延长导管向PMDA提交注册申请。 集团拥有庞大的产品管线。在冠状动脉领域，Sapphire PTX紫杉醇药物涂层球囊大约于2025年底在日本展开临床研究；外周方面，JADE Score球囊则预期于2026年向PMDA提交注册申请。 合资企业业聚培福在中国境内展开的TricValve临床试验亦取得重大进展，参与医院数量上升，加快了病人入组进度。此外，业聚培福亦正透过"港澳注册药品及医疗器械进入大湾区计划"，积极推动大湾区各大医院采用TricValve。TricValve于2025年7月完成首次在中国境内进行的商业化植入手术，达到重要的里程碑。 多区域生产基地缓解地缘政治风险

截至2025年6月30日，业聚医疗于中国深圳、荷兰荷佛拉肯，以及德国莱茵河畔魏尔设有生产基地，总年产能约为210万件球囊及支架。自2023年底收购eucatech AG以来，集团已投入资源恢复其生产能力，期内产量逐步提升，以供应销售及临床注册所需产品。 2025年8月，集团完成位于中国杭州、旗下最大研发及生产基地的主体结构建设，装修工程预期于下半年展开。该基地计划于2027年投产，届时将新增年产能240万件。 钱先生总结说："有见于新兴市场的强劲势头、自研产品陆续成功推出巿场，以及已建立的战略合作，我们对2025年下半年前景保持乐观。除了亚太地区及欧洲、中东及非洲将继续担当主要的增长引擎，我们亦计划将部分市场由分销模式转为直销模式，以强化当地营收能力及市场渗透。欧洲市场将透过于比利时及荷兰设立直销团队加强市场影响力；日本市场则藉新产品上市重拾增长动力；而在中国境内市场，我们则把握政策支持，扩大产品覆盖并加速商业化进程。随着关税争端缓和，美国市场的产品交付亦有望加快。凭借业聚医疗多元化的产品组合、稳健的财务状况及规模经济效益，我们具备优势构建具韧性及竞争力的业务体系，为持份者创造可持续的价值。" 关于业聚医疗集团控股有限公司

业聚医疗是一家全球医疗器械制造公司，专门生产用于经皮冠状动脉介入治疗（PCI）及经皮腔内血管成形术（PTA）的介入器械。本集团总部位于中国香港，产品销往全球超过70个国家和地区。集团亦积极将业务扩展至结构性心脏病领域。凭借拥有逾20年产品开发经验的内部研发团队，本集团已开发出世界领先的专有技术。 如需了解更多详情，请访问集团官网：https://orbusneich.com/



话题 Press release summary



部门 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

