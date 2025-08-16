Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Saturday, August 16, 2025
Friday, 15 August 2025, 17:12 HKT/SGT
来源 GF Securities
广发证券荣膺国家数据管理能力成熟度（DCMM）最高等级认证

广州，2025年8月15日 - (亚太商讯) - 近日，中国电子信息行业联合会公布最新一批获颁数据管理能力成熟度（简称"DCMM"）等级证书企业名单，广发证券获评最高等级五级（优化级）认证，成为行业首家获评最高等级的证券公司，标志着公司在数据管理和应用方面达到国内领先水平，为行业数据管理能力建设树立标杆。

《数据管理能力成熟度评估模型》（GB/T 36073-2018）是我国数据管理领域正式发布的首个国家标准。该认证从数据战略、数据治理、数据架构、数据应用等多个维度，全面评估企业的数据管理能力。其中，五级（优化级）作为最高等级，标志着企业的数据管理已形成行业最佳实践，具备强大的示范引领作用。

一直以来，广发证券高度重视数据管理能力的建设与提升，将数据视为企业核心资产。公司构建了"战略引领、全员参与、跨部门协同、全生命周期管理"的数据管理体系。通过制定清晰的数据战略规划，完善数据治理组织架构与制度流程，强化数据安全与合规管理，持续提升数据质量与应用效能，公司实现了数据管理从"规范"到"优化"的跨越式发展，为业务创新、客户服务升级及风险管理提供了强有力的数据支撑。

广发证券副总经理、首席信息官辛治运表示："公司将以此次获得DCMM五级认证为新的起点，持续深化数据管理能力建设，进一步完善数据治理长效机制，推动数据技术与业务场景的深度融合，并以此为契机，不断提升服务实体经济的质效，为证券行业的数据管理创新与发展贡献更多力量。"



