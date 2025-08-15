RAK ICC以2025年立法升级加强基金会制度

阿联酋拉斯海马市, 2025年8月14日 - (亚太商讯) - 阿勒哈伊马国际公司注册中心（RAK ICC）宣布对其2019年《基金会条例》进行重大修订，新规已于2025年7月31日生效。此次修订是该制度自推出以来最为重要的更新之一，进一步巩固了阿联酋作为财富架构与长期资产保护竞争性司法辖区的地位。

RAK ICC基金会因其灵活性、保密性及法律稳健性而广受认可，成为阿联酋国内外高净值人士、企业家及家族办公室的首选架构工具。这类结构通常用于继承规划、家族治理，以及将多元化资产整合于单一法律实体之下。

2025年的修订引入了更强的法律保障及改进的治理措施，包括：

1. 防火墙条款 —— 对与RAK ICC法规相冲突的外国判决提供更强有力的保护。

2. 三年诉讼时效 —— 将对基金会设立或资产转移提出异议的时限限制为三年。

3. 诉因条款 —— 债权人欺诈索赔仅限于涉案的特定资产，且仅在该行为导致创办人资不抵债时才适用。

4. 胁迫与高管保护 —— 宣告在外国法律胁迫下采取的行为无效，从而保障基金会内部治理的自主权。

5. 强化仲裁机制 —— 允许通过具备法院级权力的私下仲裁方式解决争议。

6. 私人受托基金会条款 —— 明确基金会作为受托人持有财产时的资产隔离及受信义务的完整性。

在RAK ICC基金会持有的资产现将享有更强的防火墙保护，确保与阿联酋法律相冲突的外国判决无法对其执行。新规设立了三年的时效期，用于限制对基金会成立或资产转入的质疑，为创办人及受益人提供更大的确定性。改革还收紧了债权人保护规则，在欺诈性转让索赔中须证明创办人资不抵债，并将责任限定在争议资产的价值范围内，以防涉及无关财产。

此外，修订后的法规着重维护治理完整性和运营韧性。基金会高管在收到与RAK ICC法律不一致的外国命令时，必须予以忽略，从而保障基金会决策的自主权。新框架明确规定，基金会作为受托人持有的信托财产在法律上独立且与基金会自有财产分离，确保资产隔离的清晰性。争议解决机制也得到了强化，扩大的仲裁条款赋予仲裁庭类似法院的权力，使争议能够高效、保密地解决，并符合国际最佳实践。

这些变化是RAK ICC维护前瞻性法律与监管环境整体战略的一部分，旨在满足全球标准的同时兼顾客户群体的特定需求。这也体现了该司法辖区在支持兼顾控制、隐私与长期安全的高端财富规划策略方面的承诺。

通过强化其基金会制度，RAK ICC正巩固其在阿联酋的地位，成为寻求安全、灵活且符合国际合规标准的财富保全与跨代规划解决方案的可信赖合作伙伴。

关于RAK ICC

阿勒哈伊马国际公司注册中心（Ras Al Khaimah International Corporate Centre，简称RAK ICC）是一家总部位于阿联酋阿勒哈伊马的公司注册机构。该机构提供国际商业公司及基金会架构，通常用于私人及商业结构设计、资产整合以及继承规划。截至目前，RAK ICC已注册成立数千家国际公司，并为数十亿迪拉姆的结构化资产提供支持。其服务对象包括高净值人士、企业家及寻求灵活、安全的长期商业与财富管理方案的企业。

来源: RAK ICC

