卫龙美味公布2025年中期业绩



香港，2025年8月14日 - (亚太商讯) - 中国辣味休闲食品行业龙头企业，卫龙美味全球控股有限公司（"卫龙美味"或"集团"）及附属公司（"集团"）（ 香港联交所股票代码：09985）公布截至2025年6月30日止六个月（"期内"）之中期业绩。 人民币 截至6月30日止六个月 2025年 2024年 变动 收入 34.83亿 29.39亿 +18.5% 毛利 16.42亿 14.62亿 +12.3% 毛利率 47.2% 49.8% -2.6个百分点 期内净利润 7.36亿 6.21亿 +18.5% 净利润率 21.1% 21.1% 保持稳定 中期股息 0.18元/普通股 0.16元/普通股 +12.5% 2025年上半年，在全球消费增长普遍承压下，中国消费市场依然是全球最大消费市场之一。 得益于中国休闲食品市场近年来呈现出稳健的增长态势，报告期内，卫龙美味紧跟行业发展趋势，坚持多品类产品策略，聚焦创新，深度开展消费者洞察，精准捕捉市场需求，持续强化研发实力，并持续以年轻人喜爱的方式深化品牌渗透，通过各种线上线下的品牌活动搭建多维消费场景链接深化品牌渗透，持续推进全渠道覆盖能力和销售网络，进而为客户及消费者提供更好的服务和体验。 报告期内，卫龙美味经营策略成效彰显，业绩持续稳健攀升，收入与净利润均录得双位数增长。2025年上半年实现总收入34.83亿元（人民币，下同），同比增长18.5%，主要由于集团期内持续加强全渠道和品牌建设，并优化渠道结构。尽管报告期内部分原材料成本上涨导致集团毛利率由去年同期的49.8%下降2.6个百分点至47.2%，但在收入增长及集团积极提升供应链效率的共同因素驱动下，毛利仍同比增长12.3%至16.42亿元。同时受惠于集团经营利润的提升，集团期内净利润同比增长18.5%至7.36亿元；净利润率得以维持去年同期水平，为21.1%。 基于期内整体绩效表现，集团董事会决议派发2025年中期股息每股人民币0.18元，派息比率约为60%，预计派付股息日期为2025年10月20日或前后。 产品方面，集团坚持多品类产品策略，从新产品、新口味、新工艺、新包装等维度发力，如拓展风味创新边界，深度回应消费者对创新口味的需求。2025上半年，集团先后先后推出了麻酱口味"魔芋爽"以及麻辣牛肉口味"亲嘴烧"等多个新品，进一步拓展并丰富产品组合，提升产品品质，满足市场多元化及个性化的消费需求，驱动产品力与市场需求匹配。 品牌建设方面，集团持续以年轻人喜爱的方式深化品牌渗透，透过各种线上线下的品牌活动搭建多维消费场景链接，譬如联合林里柠檬茶发起"爆辣挑战"，凭借爆款销量与话题效应触达更多消费者；携手国潮品牌哭喊中心推出"大儿童专属"系列，借节日营销勾起青春味觉记忆。此外，集团于报告期内官宣王安宇担任魔芋爽代言人，借力明星影响力拓宽传播路径。集团的一系列举措有效触达年轻客群，夯实了品牌年轻化与趣味化的发展根基。 渠道方面，集团持续推进线下全渠道、线上全平台覆盖策略。随着各种新兴渠道业态的兴起，集团紧跟渠道变化，持续拓展终端网点，强化销售团队终端执行力，并联合经销商持续提升终端的服务能力和产品铺市率，从而有力推动线下终端业绩稳步增长。在线上领域，集团同样积极布局，构建全平台生态体系，确保与线下渠道形成有效联动，助力全渠道发展战略落地。 此外，集团始终致力于生产设施的自动化升级与技术创新突破，同步加快各业务系统的数字化转型进程。在此基础上，集团不断强化组织发展与核心人才梯队建设，以此全面提升公司整体运营效能，为业务的持续稳健发展注入强劲动力。 卫龙美味董事长刘卫平先生表示："集团将始终坚守"多品类"产品策略，坚持产品创新，持续加码品牌建设力度，不断强化卫龙"年轻、有趣、有创意"的品牌形象与独特调性。与此同时，集团积极拥抱变化，持续加强全渠道的覆盖能力，为消费者提供更便捷的消费体验。展望未来，集团将以更积极、更主动的心态拥抱市场的变化，以更好的产品、更优质的服务和体验不断提升我们的竞争力，持续为消费者、客户、员工、投资人及社会创造更大的价值。" 关于卫龙美味全球控股有限公司 卫龙美味全球控股有限公司（"卫龙美味"）是中国领先的集研发、生产及销售为一体的辣味休闲食品企业，拥有强劲的增长势头和颇具影响力的品牌。 卫龙美味以传统美食为基础开创了中国调味面制品（俗称辣条）行业，于2001年开创出第一根辣条，并引领了辣条行业标准建设。 凭借出众的品类拓展能力，本集团已成功扩展至蔬菜制品、豆制品及其它产品等品类，推出了包括魔芋爽、风吃海带、小魔女等大单品。 卫龙美味是倍受中国年轻消费者喜爱的休闲食品品牌，拥有有效触达年轻消费者的全渠道销售及经销网络。 如欲获得更多信息，请浏览： https：//www.weilongshipin.com/。



